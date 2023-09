L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 settembre. In primo piano i sei segni dello zodiaco rientranti nella seconda tranche: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Vogliosi di mettere nero su bianco i simboli astrali classificati dall'oroscopo in periodo fortunato?

A determinare i rapporti di forza tra positività e negatività, questo giovedì senz'altro l'ingresso della Luna in Capricorno. Il transito della musa dei poeti in un segno di Terra senz'altro darà modo agli interessati di riassettare eventualmente quei rapporti sentimentali con problematiche aperte.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 22 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Questo giovedì si prospetta davvero eccezionale. Nel campo dell'amore, state vivendo un periodo di grande gioia e sentite di avere al vostro fianco la persona giusta, capace di coinvolgervi sia emotivamente che fisicamente. Il cielo sereno vi permetterà di trascorrere una giornata emozionante con il vostro partner, condividendo momenti felici e appassionati. Molti di voi stanno riscoprendo il piacere di condividere la vita con una persona che li comprende e li appassiona.

Per i single, le stelle creeranno un'atmosfera di beatitudine e un fascino irresistibile che attirerà corteggiatori e pretendenti. Ma non solo l'aspetto sentimentale beneficerà delle influenze astrali, poiché la giornata sarà perfetta per viaggiare, incontrare persone lontane o esplorare nuovi orizzonti. Nel lavoro, la vostra mente sarà concentrata sulle responsabilità.

La mattina inizierà nel solito modo, il che vi darà la sicurezza necessaria per affrontare il resto del periodo senza problemi.

Scorpione: ★★★★★. Giovedì si prospetta eccezionale: cinque stelle portafortuna strameritate. Nel campo sentimentale sarete pervasi da un'energia positiva che trasmetterete al rapporto amoroso. Il partner sarà incoraggiato dalla vostra partecipazione, e alcuni progetti inizieranno finalmente a prendere forma.

Gli astri saranno dalla vostra parte, quindi non esitate a proporre idee e progetti per il futuro: la persona che avete al vostro fianco sarà ben felice di accettarli. Per i single, la giornata sarà movimentata sia dal punto di vista sociale che affettivo. Grazie alle influenze astrali positive, il periodo favorirà sia il benessere fisico che mentale. Alcuni di voi potrebbero finalmente realizzare un sogno a lungo desiderato, mentre altri potrebbero fare incontri inaspettati che si trasformeranno in piacevoli conoscenze. Nel lavoro, giovedì sarà il momento ideale per gestire le finanze. Molti di voi potrebbero essere in attesa di uno stipendio adeguato alle prestazioni. Realizzerete un progetto importante.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 22 settembre indica una giornata stabile, caratterizzata dalla solita routine. La vostra mente sarà piena di pensieri e idee di vario genere, spesso faticherete a metterle in pratica. La buona sorte in questo periodo sembra sfuggirvi all'ultimo momento, costringendovi a ripartire da capo o, peggio ancora, a rinunciare. La confusione sarà sempre presente, quindi si consiglia di non arrabbiarsi ulteriormente. Meglio mettere da parte le cose per un po' e aspettare che il periodo di incertezza passi, evitando situazioni complicate. Nel lavoro, state attenti a non fidarvi troppo di un collega solo perché è sempre allegro. È importante capire le sue reali intenzioni, perché le parole e gli sguardi possono nascondere molte cose.

Per quanto riguarda l'amore, in questo periodo potreste sentire che vi avvicinate di più al vostro partner, nonostante le divergenze del passato. Potreste aver giudicato negativamente alcune caratteristiche di chi amate, in modo affrettato.

Oroscopo e stelle del 22 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: "top del giorno". La giornata di giovedì si prospetta ottima, portatrice dell'ambitissima posizione "top" in classifica. Grazie all'arrivo della Luna nel vostro segno, l'amore continuerà a essere sostenuto, scatenando nuove passioni e una forte voglia di condividere momenti divertenti con la persona amata. Avrete un'abilità persuasiva notevole e un'inattesa sensualità che vi permetteranno di esprimere un'energia travolgente, capace di proteggere e affascinare chi vi sta a cuore.

Sarà l'occasione per realizzare i vostri sogni e vivere esperienze mai vissute prima. Per i single, le stelle faranno vivere ogni momento della giornata con grande entusiasmo. Sarete felici per l'evoluzione positiva di un'amicizia in cui avete investito tempo ed energia. Per coloro che sono attualmente senza partner, il cielo positivo potrebbe portare l'incontro con una persona speciale, forse la tanto cercata "anima gemella". Nel lavoro, se avete progetti da realizzare, non perdete tempo. La giornata offrirà condizioni favorevoli per ottenere ciò che si desidera.

Acquario: ★★★. Per molti del segno il periodo si prospetta leggermente stressante, con una persistente ostilità dell'universo astrale (comunque, per poco).

Tuttavia, a partire dal prossimo lunedì, la Luna tornerà a essere di parte entrando nel vostro settore. La musa dei poeti porterà di nuovo tanta serenità e il vostro caratteristico spirito affabile ritornerà a splendere sul vostro volto. Evitate di lasciarvi nel frattempo trascinare troppo dagli entusiasmi: prendetevi del tempo per riflettere su alcune questioni che vi stanno preoccupando in questo periodo. Nel lavoro, avete avuto un'idea rivoluzionaria che necessita di ulteriori rifiniture per essere applicata con successo. Evitate la fretta e cercate consiglio da persone di fiducia. In amore, la vostra mente creativa può dare una svolta stimolante alle relazioni, in primis a quelle che sembrano stanche e monotone.

Dal punto di vista fisico, state abbastanza bene: è importante prestare attenzione anche ai sintomi lievi e agire tempestivamente per evitare che si cronicizzino.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 22 settembre, preannuncia un periodo tranquillo, tipico di fine settembre. Anche se immersi in una routine scontata e a tratti confusa, in coppia potrete contrastare eventuali sbalzi d'umore o momenti di malinconia seguendo due soluzioni: concedendovi una cena semplice ma gustosa, magari con un "dopocena" al peperoncino, giusto per dare una sferzata di sana passionalità al rapporto, oppure dedicare del tempo allo shopping per rompere la monotonia. Investite i vostri risparmi in un acquisto importante o in un regalo significativo: sarebbe un'opzione da considerare.

Per i single, la giornata potrebbe offrire opportunità interessanti per riconsiderare eventuali situazioni sentimentali del passato. La chiave è rimanere aperti alle possibilità e sfruttare il momento per socializzare e incontrare persone nuove. Nel lavoro, è importante fidarsi del vostro intuito invece di dare troppo credito a un collega che potrebbe non avere i vostri interessi a cuore e cercare di trarne vantaggio. Mantenete un certo grado di discernimento e seguite la vostra guida interiore nelle decisioni lavorative.