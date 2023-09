Come andrà il weekend del 23 e 24 settembre? Se anche voi foste curiosi di sapere cosa riserverà l'amore con il lavoro e chi dominerà la classifica a stelline di fine settimana, preparatevi a conoscere il destino riservato dall'Astrologia ai dodici segni dello zodiaco.

In questo contesto troverete previsioni e utili consigli allegati al presente Oroscopo di sabato e domenica prossima, in modo da avere una linea di guida relativa alle giornate di sabato e domenica.

Vediamo di scoprire nei dettagli cosa prevede l'oroscopo del weekend del 23-24 settembre, analizzando uno ad uno tutti i simboli astrali della corolla zodiacale.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

I segni di fuoco sono quelli che hanno più energia e passione da dare, ma anche più impulsività e irruenza. In questo weekend, dovranno saper gestire le loro emozioni e le loro ambizioni, cercando di non esagerare o di non entrare in conflitto con gli altri. Vediamo nel dettaglio cosa li aspetta in amore, lavoro:

Ariete - ★★★★. L'amore vi sorride in questo weekend, che sia in coppia o single. Con il vostro partner, condividete momenti di intimità e di complicità, progettando il futuro insieme. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, farete incontri intriganti e alcuni saranno davvero assai promettenti, il che potrebbero far sbocciare quel famoso "qualcosa di più" da sempre cercato.

Sul lavoro, vi metterete in mostra con le vostre idee brillanti e originali, ricevendo apprezzamenti e complimenti a destra e manca.

Leone - ★★★. Nelle due giornate di sabato e domenica certamente affronterete più di qualche difficoltà in amore, ma questo non deve lasciarvi abbattere. Con il vostro partner, cercate di chiarire le posizioni e di trovare un punto d'incontro sui differenti punti di vista, senza ovviamente imporre la vostra volontà.

Se siete soli, non disperatevi se non trovate la persona giusta. Godetevi la vostra bella e spensierata libertà: l'indipendenza non ha prezzo! Sul lavoro, vi dimostrerete determinati e intraprendenti, superando gli ostacoli con grinta e coraggio.

Sagittario - ★★. In questo ultimo weekend pieno del mese di settembre, vivrete delle situazioni un pochino spiacevoli, in massima parte in amore.

Alcune situazioni poi, potrebbero farvi sentire delusi o leggermente frustrati: calma! Con il vostro partner, avrete dei lievi problemi di comunicazione o di fiducia, il che potrebbe portare a litigi o incomprensioni senza reale motivo: se potete, metteteci la solita "pietra sopra" e passate avanti. Se siete ancora tra coloro in status single, non fatevi ingannare da false speranze o da segnali ambigui, ma siate realisti: inutile cercare dove sapete già in partenza che non c'è nulla, onde per cui... Sul lavoro, vi sentirete demotivati e insoddisfatti, incontrando ritardi o ostacoli che vi metteranno a dura prova: pensate positivo!

Segni di aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Questo weekend sarà eccezionale per i nati sotto i segni di Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario non avranno rivali in ambito sentimentale, e nemmeno in ambito lavorativo.

Andiamo a scoprire le analisi astrali approfondendo le previsioni per ogni segno:

Gemelli - ★★★★★. In questo finale di settimana finalmente sarete al settimo cielo in amore, sia in coppia che se ancora single. Con il vostro partner, vivete momenti di armonia e di felicità, consolidando sempre più l'attuale rapporto. Specialmente se ultimamente avete accumulato disordini mentali o caos affettivi all'apparenza senza soluzione, questo sabato (o domenica) riuscirete a cavarvela in modo egregio. Se invece siete ancora alla ricerca dell'amore, farete scintille con una persona che vi colpirà per il suo fascino e la sua intelligenza. Sul lavoro, intanto, sarete brillanti e creativi, realizzando progetti innovativi e ambiziosi.

Bilancia - ★★★★★. In questo weekend, l'amore e i sentimenti in generale vi sorrideranno in ogni modo. Preparatevi a sorridere se già legati in coppia oppure nel caso foste in attesa di trovare l'anima gemella. Con il vostro partner abituale, condividerete momenti di passione e di complicità, riscoprendo il piacere di stare insieme. Se siete solitari, dunque slegati da sentimenti amorosi, al più presto farete incontri molto, ma davvero molto interessanti, a tal punto che potreste finalmente iniziare a respirare quella dolcissima aria che scaturisce da un rapporto prezioso. Sul lavoro invece, sarete efficaci e collaborativi, raggiungendo gli obiettivi prefissati e guadagnando la stima dei colleghi.

Acquario - ★★★★★. In primissimo piano il weekend, con un sabato e una domenica entrambi votati all'amore. Il dolce sapore del volersi bene vi regalerà una marea di emozioni, alcune davvero indimenticabili. Parlando di coppia, con il vostro partner vivrete momenti di dolce avventura e di sano divertimento. Senza difficoltà, esplorerete nuovi orizzonti, scoprendo nuovi modi per stare bene insieme. Se siete single, farete esperienze insolite, forse sorprendenti o stimolanti, ma tutte capaci allo stesso modo di aprirvi la mente e il cuore. Sul lavoro, sarete originali e un pizzico visionari: proporrete idee fuori dagli schemi, capaci di anticipare tendenze future.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Il weekend che sta per arrivare sarà normalmente favorevole per i nati sotto i segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno. Il trio di Terra avrà massima espressività nei due segni relativi a Vergine e Capricorno; leggermente al di sotto è previsto il Toro con quattro stelline. Vediamo cosa riserverà l'Astrologia di fine settimana analizzando le previsioni per ogni singolo segno:

Toro - ★★★★. L'arrivo di sabato e domenica darà modo già nei prossimi giorni di iniziare a respirare l'aria del weekend. Sarete in massima parte in armonia con voi stessi e con gli altri. In amore, sia che apparteniate già ad una coppia oppure cuori solitari in attesa di trovare la persona della vostra vita.

Con il partner, in generale vivrete momenti di rara dolcezza e di serenità, apprezzando le piccole cose della vita. Se siete alla ricerca dell'amore, farete incontri piacevoli e sinceri, e ciò vi farà sentire assai bene. Sul lavoro, siate pratici ma soprattutto affidabili agli occhi di chi vi osserva: portate a termine ogni compito con professionalità e competenza.

Vergine - ★★★★★. In previsione un fine settimana davvero con i "controfiocchi". L'amore vi regalerà momenti di vera gioia come pure piccole ma importanti soddisfazioni. Parlando di relazioni di coppia, con il vostro partner riuscirete a spuntare momenti di gioia con un rinnovo dell'intesa e del buon dialogo. In questi due giorni in tanti riuscirete finalmente a risolvere eventuali problemi o malintesi pregressi.

Se siete ancora dei cuori solitari, ovviamente non per vostra scelta, farete amicizia con una persona particolarmente piacevole, al culmine di un incontro casuale. Affascinanti e profondi come siete, in questi giorni scoprirete nuove sfumature capaci di regalare dolci sensazioni. Sul lavoro, sarete precisi e meticolosi, curando ogni dettaglio: otterrete ottimi risultati!

Capricorno - ★★★★★. Weekend vincente in quasi ogni aspetto della vita. Certamente la parte legata all'amore vi sorprenderà di più rispetto ad altre situazioni. In programma vi sono già diverse novità, con piccole soddisfazioni personali pronte ad esplodere, non solamente a chi è legato sentimentalmente ma anche a tutti quelli in cerca disperata di un'anima da far propria per sempre.

Con il vostro partner, mediamente vivrete momenti di passione con pizzichi di piacevoli trasgressioni: pronti a rompere la routine sperimentando nuove sensazioni? Se siete single, sorprese a non finire sul piatto della bilancia. presto qualcuno/a vi coinvolgerà emotivamente facendo impazzire testa e cuore. Sul lavoro, sarete ambiziosi e determinati: raggiungerete quasi ogni obiettivo prefissato.

Segni di Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Sabato e domenica fanno presagire un weekend abbastanza impegnativo per i nati sotto i segni di Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. In segno più tartassato tra i predetti certamente risulta il Cancro, sottoscritto con le tre stelline del sottotono. Migliore il fine settimana di coloro nati in Scorpione e Pesci.

Ansiosi di conoscere in anticipo il pensiero delle stelle? Bene, a voi le previsioni per i tre segni indicati:

Cancro - ★★★. Il pronostico relativo alle due giornate di fine settimana non sono certo entusiastiche per voi del Cancro. Diciamo che nel weekend che sta per arrivare sarete non solo un tantino più nervosi del solito ma anche abbastanza irascibili e facilmente portati al litigio. Per ciò che concerne l'amore, in coppia avrete da stare abbastanza sul chi va là. Infatti, con la persona amata potreste avere dei momenti di tensione dovuti a sprazzi di gelosia (sicuramente infondata), il che vi farà perdere la pazienza molto facilmente. Se siete alla ricerca dell'amore, soprattutto "del primo amore", potreste essere troppo esigenti, lasciandovi sfuggire una ghiotta occasione.

Sul lavoro, sarete emotivi e sensibili facendovi influenzare troppo dagli altri.

Scorpione - ★★★★. In questo weekend di fine settembre, nella stragrande maggioranza dei casi sarete magnetici e anche un pizzico seducenti. In amore, tutto nella norma sia che facciate già coppia fissa oppure se siete ancora alla ricerca di un approdo sentimentale definitivo. Con il vostro partner in generale vivrete momenti di buona intesa, approfondendo il legame in più di una occasione. Ovviamente non mancheranno i soliti alti e bassi: siete ormai abituati anche a questo! Se siete solitari, farete conoscenze misteriose: personaggi un po' eccentrici ma intriganti senz'altro vi attraggono come calamite... Sul lavoro sarete strategici e più che mai calcolatori (o calcolatrici): niente potrà bloccarvi!

Pesci - ★★★★. In questo finale di settimana, visti gli astri a vostra disposizione, l'oroscopo del weekend, di sabato 23 e domenica 24 settembre mette in primo piano la possibilità che sarete abbastanza romantici e anche un pochino sognanti (forse troppo, ma andrà bene lo stesso). Con il vostro partner vivrete piccoli sprazzi di dolcezza incorniciati da fantasie intrise di innocenti passioni. A tratti verranno a crearsi ritagli di atmosfere magiche, quasi a voler ricordare a molti che la vita è fatta di piccole cose da vivere in questo presente, non da rimandare a "quando sarà...". Se siete single, visto che già siete abbastanza delicati e lievemente poetici, a breve ritroverete la via dei veri sentimenti. Una situazione fortuita vi farà nuovamente sentire le famose "farfalle nello stomaco". Sul lavoro, sarete intuitivi, trovando soluzioni geniali a vostro tornaconto.