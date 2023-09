Le previsioni dell'oroscopo del 27 settembre vedono i Capricorno indecisi. Per quanto riguarda i Vergine, invece, devono cercare di essere attenti in quanto c'è una strana e pericolosa propensione per l'ignoto.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Acquario: la pazienza è la virtù dei forti, ricordatevene sempre prima di prendere delle decisioni dettate dall'istinto e dalla rabbia. In ambito professionale potrebbe esserci qualche contrattempo.

11° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del 27 settembre denotano una certa propensione per l'ignoto da parte vostra.

Siete molto attratti da quello che non conoscete, ma attenti a non ricevere brutte sorprese.

10° Capricorno: se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse sarebbe il caso di riflettere attentamente in quanto questo è in momento piuttosto delicato sotto più punti di vista.

9° Cancro: attenti alle nuove conoscenze, potrebbero riservare delle sorprese e dei colpi di scena. In ambito sentimentale è importante che abbiate ben presenti le vostre emozioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: non siete amanti dei grandi stravolgimenti, al contempo, però, non bisogna neppure piombare nella routine. Imparate a concentrarvi sulle vie di mezzo.

7° Toro: cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale.

Chi aspira a una promozione potrebbe rimanere piacevolmente colpito.

6° Gemelli: secondo l'oroscopo del 27 settembre è importante tenere bene a mente quelli che sono i vostri obiettivi di vita. La giornata potrebbe cominciare con qualche piccolo malumore, ma poi ci sarà un miglioramento.

5° Sagittario: alti e bassi in amore, ma nulla che non possa risolversi con una bella cenetta a lume di candela.

In ambito professionale, invece, è importante essere pazienti.

Oroscopo segni fortunati 27 settembre

4° in classifica, Scorpione: ci sono delle novità per quanto riguarda la sfera familiare. Cercate di ritagliarvi qualche momento da trascorrere in compagnia delle persone care.

3° Bilancia: siate intraprendenti e reattivi e cercate di non abbattervi dinanzi un no.

La vita spesso mette in difficoltà per spronare a fare sempre meglio, quindi, non vi arrendete.

2° Pesci: buone opportunità per quanto riguarda l'amore. Se siete single, cercate di uscire il più possibile e vedrete che non ve ne pentirete. Anche sul lavoro ci sono dei bei cambiamenti.

1° Leone: secondo l'oroscopo del 27 settembre ci sono delle buone probabilità di avere successo nel lavoro. Se avete cominciato da poco un'attività, insistete e vedrete che arriverete lontano.