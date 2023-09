L'Oroscopo della fortuna del fine settimana 23 e 24 settembre 2023 vede la rimonta a sorpresa per il segno del Gemelli, mentre la maggior parte dei segni di fuoco scivoleranno in basso alla classifica dello zodiaco.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 23 e 24 settembre per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo del weekend, segno per segno: Gemelli positivo

1° Gemelli: essere sollevati da qualche incarico vi permetterà di muovervi molto più agevolmente e risolvere i progetti in essere prima del previsto, una situazione positiva decisamente inaspettata.

Darvi dei tempo per fare qualcosa di grandioso vi prenderà parte della giornata di domenica, ma con i risultati che vi attendono ne varrà la pena.

2° Scorpione: la vostra creatività troverà il suo apice esattamente nel weekend 23 e 24 settembre 2023, e la fortuna sarà una fedele accompagnatrice per la conclusione dei vostri progetti più ambiziosi. Finalmente si faranno largo proposte di lavoro sempre più appetibili, mentre i guadagni vi permetteranno di fare qualche strappo alla regola molto più sostanzioso.

3° Bilancia: secondo quanto riporta l'oroscopo del weekend, i progetti in essere saranno finalmente conclusi, e i guadagni davvero molto alti. Saprete come essere dei puti di riferimento per qualcuno che avrà bisogno di voi.

Le energie saranno ottimali e potrebbero durare ben oltre il solito orario di lavoro.

4° Pesci: i guadagni vi ripagheranno di un periodo che, per quanto produttivo, si è rivelato piuttosto stancante. Potrete fare un investimento su voi stessi, occuparvi di alcune questioni che concernono la casa e ridare vigore all'intesa all'interno sia della squadra di lavoro che nella famiglia.

Nuovi progetti per Vergine

5° Vergine: avrete a portata di mano un nuovo progetto che finalmente tirerà fuori una voglia di divertimento che negli ultimi tempi non avete provato spesso sul posto di lavoro. fare tante cose entro un arco di tempo breve vi darà una soddisfazione al di sopra delle aspettative, e molto più tempo libero per riposare.

6° Capricorno: la fortuna non sarà forte come prima, ma potrete contare su una bella energia che vi farà sentire pronti per qualsiasi impegno, anche una sfida professionale che vi terrà in aperta competizione rigorosamente sana con i colleghi. I guadagni si faranno un po' attendere, ma saranno a portata di mano entro breve.

7° Acquario: avrete un po' di fortuna traballante, tuttavia saprete come gestirvi senza ricorrere ad aiuti esterni e a perdere qualche punto a vostro vantaggio. L'autostima però conoscerà un periodo di calo, nonostante il lavoro riuscirà a scorrere come l'olio. Avrete qualche piccola divergenza di intenti sul posto di lavoro.

8° Toro: avrete un po' di noia che però sarà subito scacciata con delle proposte interessanti che potrebbero occupare molto del vostro tempo libero.

Sul posto di lavoro purtroppo regnerà un po' di spossatezza che con il trascorrere del tempo potrebbe farvi sentire leggermente nervosi e meno propensi a collaborare.

Tempo libero per Leone

9° Cancro: in solitaria riuscirete a lavorare con meno determinazione rispetto a quello che in questo periodo state facendo con la vostra squadra. Il malumore potrebbe impedire anche alla fortuna di accedere più liberamente ai vostri progetti, per cui se persisterete in questo modo anche il vostro lavoro ne risentirà in modo negativo.

10° Sagittario: bisogno di ripartenza. Al momento qualche vicenda professionale vi ha rallentati parecchio, e molti progetti sono rimasti fermi. Ci sarà dunque bisogno di una ripartenza che sia davvero ottimale e veloce, ma al momento la fortuna non girerà dalla vostra parte.

Dovreste cavarvela da soli.

11° Leone: tempo libero. Tanto tempo libero significherà non solo del tempo che potreste trascorrere come più vi aggrada, ma anche la mancanza di progetti o di affari che possano fare al caso vostro. Ora più che mai dovreste fare qualche sacrificio pecuniario in virtù di qualche spesa importante per la famiglia.

12° Ariete: al momento sarà preferibile non parlare di affari e di denaro. Adesso pensare a come cominciare un progetto potrebbe essere per voi piuttosto snervante, e non sempre sarà fonte di appagamento. Pensate a recuperare le forze e le energie che avete speso nel corso della settimana, secondo quanto riporta l'oroscopo.