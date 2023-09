Mercoledì 27 settembre troveremo sul piano astrale la Luna, Saturno e Nettuno transitare nell'orbita dei Pesci, nel frattempo Marte e il Sole risiederanno nel segno della Bilancia. Venere, intanto, proseguirà il domicilio in Leone, così come Giove e Urano resteranno stabili sui gradi del Toro. Plutone, invece, protrarrà il moto in Capricorno e, allo stesso modo, Mercurio continuerà a transitare in Vergine. Il Nodo Nord, infine, rimarrà nello spazio zodiacale dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno benevolo per Vergine e Cancro.

Sul podio

1° posto Scorpione: affiatati. Sia che si tratti di una storica amicizia che di una relazione amorosa stabile, in questo giorno di metà settimana i nati Scorpione avranno buone chance di risultare particolarmente affiatati con la controparte e ciò non potrà che rinsaldare il rapporto in essere.

2° posto Pesci: prendersi ogni responsabilità. La congiunzione Luna-Saturno sui loro gradi da un lato e Mercurio in settima casa dall'altro inviteranno, c'è da scommetterci, i nati Pesci ad assumersi ogni responsabilità che gli tocca evitando, al contempo, di accampare scuse o delegare a terzi.

3° posto Toro: ammissioni. Mercoledì di fine mese dove i nati Toro potrebbero essere più propensi del solito ad ammettere un loro limite anche con persone appena conosciute, prove di umiltà che saranno ben gradite soprattutto alle persone care.

I mezzani

4° posto Capricorno: rimescolare le carte. I nati Capricorno, nel corso del 27 settembre, si accorgeranno presumibilmente che per ottenere risultati migliori al lavoro servirà cambiare parecchio, il segno Cardinale non avrà quindi paura di rimescolare le carte professionali.

5° posto Leone: sguardo ampliato. L'impronta mercuriale, grazie al connubio Venere-Lilith sui loro gradi sullo sfondo, potrebbe consentire ai nati Leone questo mercoledì di godere di una visione panoramica più ampia del solito, grazie alla quale scorgere delle novità non sarà affatto complicato.

6° posto Sagittario: focus amoroso. Ciò che premerà, con buona probabilità, ai nati Sagittario in questa giornata d'inizio autunno sarà di comprendere la valenza del rapporto amoroso in essere, col segno di Fuoco che deciderà di affrontare l'argomento con la persona del cuore.

7° posto Bilancia: sotto chiave. In questa giornata di fine settembre alle orecchie dei nati Bilancia parranno giungere dei segreti che il segno Cardinale comprenderà sin da subito di non dover rivelare.

Li riporrà in un cassetto della memoria e darà una doppia mandata.

8° posto Ariete: solo l'indispensabile. Poche energie e tante attività da ultimare sembreranno quasi un paradosso per il mercoledì di casa Ariete, ma i nativi cercheranno di adempiere all'indispensabile scongiurando stress e crolli fisici.

9° posto Gemelli: inceppi. Sul fronte comunicativo dei nati Gemelli in questo 27 settembre potrebbe celarsi qualche insidia di troppo, ad esempio la batteria dello smartphone che si scarica anzitempo o un programma di messaggistica istantanea che fa le bizze.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: straniti. Un'ambigua mossa attuata da un capo nel luogo professionale, durante questo mercoledì settembrino, avrà buone chance di lasciare perplessi i nati Acquario, i quali inizieranno a pensare che l'azienda nella quale operano non li stimi poi così tanto.

11° posto Vergine: cercasi ferie. Tante idee per i nati Vergine in questo giorno autunnale, ma ad essere in deficit saranno le risorse energetiche per realizzarle.

12° posto Cancro: o tu o io. L'interpretazione che i nati Cancro potrebbero dare a questo mercoledì sarà simile a un videogame sparatutto, dove il protagonista non avrà alleati e chiunque gli si parerà davanti sarà semplicemente un nemico. A tal proposito, il segno Cardinale vivrà questo giorno con troppa pressione addosso, a causa della quale sembrerà in conflitto col mondo circostante.