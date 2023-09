L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 settembre. Mettiamo sotto la lente astrale i segni della seconda sestina dello zodiaco, confrontandoli con le sfide e le opportunità della giornata di giovedì. Scoprirete come le stelle influenzeranno Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e come potranno affrontare al meglio le situazioni che si presenteranno loro.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 28 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo del 28 settembre predice che in amore sarà un giovedì allietato da influenze astrali favorevoli, che sosterranno appieno il vostro segno. Sentirete nell'aria un'atmosfera dolcemente autunnale, e la sfera familiare vi offrirà molte soddisfazioni. Sarà una giornata in cui potrete pianificare il futuro insieme a coloro che amate, portandovi verso una serenità sempre maggiore. Per i single, gli astri segnalano un semaforo verde lungo il percorso della vita sentimentale. Questa giornata sarà ricca di novità e opportunità. L'intraprendenza vi aiuterà a risolvere situazioni delicate, e l'intuito sarà assai acuto.

Potrete comunicare con la famiglia quasi senza bisogno di parole, tanto sarà forte la vostra personalità. Nel lavoro, se state cercando di concentrarvi al massimo per portare a termine un progetto importante, il tempo sarà dalla vostra parte, contribuendo al successo di alcuni sforzi fatti recentemente. Siate pronti a realizzare i sogni, sfruttando questa bella giornata di settembre!

Scorpione: "top del giorno". Il periodo in analisi si prospetta davvero eccezionale, per moltissimi del segno. Avrete il privilegio di godere della presenza di una meravigliosa Luna, nel frangente in transito nel segno d'Acqua dei Pesci: magnifico il doppio sestile in atto con Urano e Plutone. L'amore poi, di certo vi riserverà emozioni intense, non banali ma autentiche, vissute con piacere genuino.

Se siete in coppia, potrebbe sorgere il desiderio di evadere dalla routine quotidiana; considerate questa possibilità, ma condividetela con il vostro partner invece di affrontarla da soli. Ricordate che la vita è meravigliosa, indipendentemente dalle persone che potrebbero far saltare i nervi. Ignorate chiunque possa disturbare il vostro cammino e continuate per la vostra strada. Per i single, questa giornata potrebbe portare la realizzazione di un sogno a lungo inseguito, anche se non è garantito. Nel lavoro, questo periodo sarà caratterizzato da numerose opportunità che potrete sfruttare a vostro vantaggio.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 28 settembre sottolinea la possibilità di poter contare su una buona giornata.

La combinazione della buona sorte proveniente dalle stelle e della vostra abilità organizzativa vi offrirà l'opportunità di ottenere risultati straordinari in molti contesti. Se siete single, questo giovedì potrebbe portare successi notevoli nella sfera sentimentale. La vostra autostima unita all'ambizione di riuscire a superare qualsiasi impasse, stimoleranno il vostro senso di fiducia e vi spingeranno ad agire con determinazione. Nel contesto delle relazioni amorose, potreste scoprire un lato fantasioso del vostro carattere che non credevate di avere. Siate aperti alle novità e non abbiate paura di esplorare nuovi territori emotivi. La vostra forma fisica sarà ottima, e il vostro umore sarà al top.

Vi sentirete più disponibili, aperti e tolleranti anche verso coloro che sono molto diversi da voi. Nel lavoro, con un po’ di autocompiacimento potete dichiararvi soddisfatti di quello a cui avete dato vita e aspettarne serenamente gli sviluppi.

Oroscopo e stelle del 28 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Nervosi! Il periodo si preannuncia piuttosto complicato, con un cielo astrologico poco favorevole per molti del segno. In ambito sentimentale, eventuali malumori familiari renderanno questo periodo abbastanza sgradevole. Sarà molto facile divenire irascibili di fronte a domande imbarazzanti sulla vostra vita di coppia: potrebbero emergere incomprensioni con il partner che influenzeranno l'umore.

Per i single, a tratti vi sembrerà che la vostra vita amorosa sia in fase di stallo, come una partita di Monopoli in pausa. La vostra forma fisica poi, potrebbe non essere al massimo, e i rapporti con gli amici potrebbero andare al rallentatore. Approfittate di questo periodo di stasi per fare ordine dentro di voi, nella vostra mente e nel vostro cuore. Sarà sicuramente un buon momento per iniziare un nuovo stile di vita e sperimentare un nuovo look che vi faccia sentire bene e aggiunga gioia alla vostra vita. Nel lavoro, mantenete la calma. Potreste vedere una somma di denaro sfiorarvi, ma potrebbe sfuggirvi alla fine. Un imprevisto vi impedirà di concludere un affare vantaggioso.

Acquario: ★★★★★.

La Luna in Pesci si presenta come vostra alleata indiscussa. Sarà un momento perfetto per gioire in amore. Sfruttate al meglio questo periodo eccezionale per fare il punto sulla situazione amorosa e risolvere eventuali problemi in sospeso. Se un collega dovesse innescare una sorta di irritazione a catena, allontanatelo senza esitazione; non permettete che vi influenzi lo stato d'animo. La Luna favorevole renderà più agevole il completamento di progetti recentemente intrapresi. Muovetevi con determinazione per garantire una base solida alla vostra vita di coppia. Concentratevi su una cosa alla volta invece di essere troppo dispersivi, dando la priorità alle questioni che vi stanno più a cuore e portandole a termine con successo.

C'è una persona o un'amicizia che potrebbe provocare discussioni o generare caos attorno a voi; in tal caso, isolate questa fonte di disturbo senza esitazione! Evitate di lasciarvi coinvolgere da amicizie che potrebbero spingervi a comportamenti impulsivi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 28 settembre, prevede una splendida giornata. In campo sentimentale, dopo giorni in cui avete tenuto da parte i vostri desideri, in questa giornata potrete rifarvi avendo la Luna al vostro fianco, in special modo nella seconda metà del periodo. Questo vi permetterà di dedicarvi al vostro partner con passione, tenerezza e dedizione. Dare e ricevere amore sarà la cosa più naturale e gratificante al mondo.

Per i single, sarà la giornata perfetta per rialzare la testa, tornare in campo e sfidare la fortuna. Presto, vedrete che tutte le porte precedentemente chiuse si riapriranno per voi. Saranno le vostre doti di elasticità, diplomazia e astuzia a permettervi di superare eventuali ostacoli e godervi il tempo con i vostri amici più cari. Nel lavoro, la vostra tenacia, empatia e reputazione vi permetteranno di accumulare punti preziosi, ottenendo anche soddisfazioni finanziarie.