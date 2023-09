L'oroscopo del 29 settembre 2023 è pronto a rivelare cosa riservano gli astri a tutti i segni zodiacali con l'influenza della Superluna in Ariete. Le previsioni astrologiche promettono un venerdì di ottimismo e fiducia per il Leone, e nuove amicizie e incontri interessanti per il Gemelli.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete (21 marzo - 19 aprile): con la Superluna nel vostro segno troverete l'energia per mettervi alla prova. Sarete come una freccia scoccata dall'arco, fidatevi del vostro istinto, ma ricordatevi che anche il più veloce dei cavalieri deve saper tirare le redini quando necessario.

Leone (23 luglio - 22 agosto): sotto l'influenza della Superluna, il vostro spirito fiero sarà in pieno splendore. La fiducia e l'ottimismo vi porterà avanti con determinazione. Ignorate le critiche e siate pronti a rimboccarvi le maniche, perché la strada che avete scelto non è per cuori deboli.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): questa Superluna porterà un'esplosione di desiderio di cambiamento nella vita del sagittario. La noia e la sensazione di costrizione potrebbero spingervi a prendere decisioni drastiche. Ma attenzione: non siate troppo impulsivi.

Segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro (20 aprile - 20 maggio): la Superluna del 29 settembre potrebbe farvi sentire come un toro intrappolato nella sua stalla.

Una situazione di stallo vi metterà a dura prova, ma non fatevi prendere dall'irritabilità. Respirate profondamente e rivalutate le vostre decisioni dall'inizio.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): questi giorni saranno un vortice frenetico, con ritmi di vita energici che potrebbero lasciarvi esausti. Trovate un angolo tranquillo per ritrovare l'equilibrio e ricaricare le vostre energie.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): la Superluna metterà alla prova la vostra determinazione come mai prima. Suderete per raggiungere un obiettivo, ma ricordatevi di non perdere di vista il panorama più ampio. Mantenete l'equilibrio tra il vostro obiettivo e la vostra vita personale.

Segni di Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): la Superluna porterà nuovi incontri e nuove amicizie nella vita del Gemelli curioso ed entusiasta. Non lasciatevi accecare dalla vostra sete di conoscenza.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): basta indecisione, la Superluna vi esorterà a prendere in mano la vostra vita e a fare scelte concrete. Non è il momento di raccontare storie, ma di agire con determinazione.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): la Superluna vi farà sentire come se foste imprigionati in una gabbia, ma prima di optare per la soluzione più semplice, esplorate altre vie di fuga meno drastiche.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro (21 giugno - 22 luglio): la Superluna infonderà in voi l'energia necessaria per affrontare i vostri progetti con passione.

Invece di rimuginare sulle ferite del passato, lanciatevi in un nuovo progetto e confidate nelle vostre capacità.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): sotto l'influenza della Superluna, direte le cose come stanno senza troppi giri di parole. Non lasciatevi trascinare nel dolore altrui e concentratevi su ciò che è davvero importante per voi.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): la paura di perdere un'opportunità vi spingerà a tutto gas verso la vostra meta. Tuttavia, fate attenzione a non lasciare dietro di voi una scia di danni mentre perseguite il vostro obiettivo.