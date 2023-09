L'oroscopo della fortuna di giovedì 28 settembre 2023 vede il segno del Cancro in prima posizione grazie all'intervento di Giove, così come il Pesci e il Toro, presenti nel podio. In ribasso ci saranno la maggior parte dei segni di Fuoco e Aria. Per l'Acquario ci saranno situazioni di ripresa nel prossimo futuro.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco riguardo la fortuna.

L'oroscopo della fortuna segno per segno: successi per Toro

1° Cancro: ora più che mai la fortuna potrebbe regalarvi delle grandi soddisfazioni sul piano sia professionale che finanziario.

Nella squadra il clima di armonia potrebbe facilitare moltissime esperienze progettuali e renderle sempre più remunerative.

2° Toro: i successi collezionati fino a questo momento saranno ampiamente ripagati con delle sorprese davvero eccezionali sotto tanti punti di vista. Secondo l'oroscopo sarete anche avvantaggiati da una squadra serena e affiatata, soprattutto in mattinata.

3° Pesci: avrete qualche bella sorpresa sul piano pecuniario che con il trascorrere del tempo si stabilizzerà sempre di più con il trascorrere del tempo. Secondo quanto riporta l'oroscopo di giovedì 28 settembre 2023, avrete dei salti di carriera incredibili.

4° Capricorno: Giove dalla vostra parte favorirà le opportunità di lavoro, soprattutto se siete ancora alla ricerca di un impiego e alle prese con un avanzamento proficuo della vostra carriera.

La serenità farà parte dell'ambiente lavorativo, privo di situazioni avverse.

Bilancia energico

5° Bilancia: avrete una energia da vendere, e la fortuna ora giocherà un ruolo fondamentale sia se lavorerete in gruppo che in solitaria. Fare qualche affare non solo vi farà guadagnare qualcosa, ma anche smuovere l'animo in cerca di qualcosa di diverso da fare.

6° Vergine: avrete una bella comunicazione con la squadra che vi permetterà di fare molte cose, al contempo però potrebbe portarvi a distrarvi su altre. Potreste ritenervi molto fortunati nel momento in cui arriveranno i guadagni, ma dovreste portare pazienza.

7° Acquario: potreste essere in grado di preparare il terreno per alcune vicende professionali che richiedono molta più energia di quella attuale a vostra disposizione, secondo quanto riporta l'oroscopo.

Potreste valutare qualche proposta di lavoro interessante e che farà al caso vostro.

8° Sagittario: nella squadra di lavoro non sempre il clima sarà ottimale per iniziare un nuovo progetto, ma unirete comunque le vostre capacità e le vostre forze per concluderne alcuni vantaggiosi per tutti. Farete qualche pausa in più per riprendere fiato.

Proposte per Gemelli

9° Gemelli: al momento le proposte interessanti nel mondo del lavoro per il vostro segno potrebbero scarseggiare, ma non vi darete di certo per vinti. Potreste riscontrare qualche momento di smarrimento nel corso di un affare, ma riprenderete quota in men che non si dica.

10° Ariete: potreste essere negligenti con le questioni di carattere finanziario e professionale, sarà il momento di staccare un po' la spina e di rivalutare qualche progetto in essere che avete lasciato nel cassetto da tanto, troppo tempo a questa parte.

11° Scorpione: dovreste contare semplicemente su voi stessi e sulle vostre capacità per poter dare un assetto molto più solido alla vostra carriera. Al momento alcuni progetti potrebbero traballare parecchio, e non sempre riuscirete a rimarcare la vostra capacità di azione.

12° Leone: secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 28 settembre 2023, gli ostacoli sul lavoro si faranno sempre più numerosi e di conseguenza anche la vostra pazienza potrebbe essere messa a dura prova. Probabilmente la serata sarete in preda all'ansia e allo stress.