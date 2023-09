Le previsioni astrologiche dal 18 al 24 settembre portano a conoscenza l'andamento dei vari segni zodiacali. I Gemelli non dovranno essere frettolosi, mentre il Sagittario avrà nuove opportunità lavorative.

Predizioni astrali dal 18 al 24 settembre: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: per voi potrebbe essere la settimana delle incertezze, soprattutto in ambito lavorativo. Sarete tentati di esporvi su un determinato argomento ma una vocina vi dirà che forse è meglio tacere.

Toro: sarete presi dalle tante novità e dalle numerose opportunità che vi capiteranno, cercate di far rendere tutto al massimo e non perdetevi nessuna occasione.

Per raggiungere traguardi importanti avrete comunque bisogno di un valido sostegno.

Gemelli: non siate frettolosi e programmate attentamente tutte le strategie che vorrete mettere in campo, in qualsiasi ambito. Potrebbe essere la settimana delle scelte e non dovrete farvi cogliere impreparati.

Cancro: sarete chiamati a prendere delle decisioni importanti, forse anche impopolari, andate dritti al sodo e curatevi poco delle eventuali conseguenze. Le novità potrebbero non essere così male come ve le potrebbero dipingere.

Leone: sarete presi dalle attività e dalle iniziative che vi vedranno coinvolti, sarà questa per voi una settimana particolarmente gratificante, sfruttatela a dovere. Potreste anche avere qualche cambiamento di opinione.

Vergine: dimostrerete di avere un'energia tale da superare qualsiasi ostacolo si ponga nella vostra strada, la determinazione sarà la vostra arma vincente. Otterrete ciò che vi siete prefissati, state solamente attenti ad alcune persone che avete vicino.

Previsioni zodiacali dal 18 al 24 settembre, dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarà per voi una settimana di grandi evoluzioni, partirete con il freno a mano tirato ma poi raggiungerete dei picchi davvero importanti.

Riuscirete a venire a capo di situazioni che fino a poco tempo fa sembravano inarrivabili.

Scorpione: dovrete fare delle scelte e soprattutto decidere da quale parte volete mandare la vostra vita, professionale e sentimentale. Non ci sarà più spazio per le indecisioni, approfittate del vento abbastanza favorevole.

Sagittario: nuove opportunità lavorative potrebbero fare capolino, non chiudete a prescindere la porta alle novità e cercate di capire se possono farvi fare un bel salto di qualità.

Nulla vi sarà precluso se riuscirete a sfruttare l'occasione giusta.

Capricorno: basta compromessi! Andate dritti per la vostra strada e non cedete alle lusinghe di persone che non vogliono assolutamente il vostro bene. Siate scaltri e puntate al massimo che potrete ottenere.

Acquario: potrebbe essere la settimana buona per raccogliere i frutti di alcune situazioni interessanti che avete seminato. Non fatevi prendere dall'impazienza ma siate attenti a non perdere le occasioni.

Pesci: dimostrate di avere coraggio e non fate prendere il sopravvento alle situazioni sfavorevoli che vi si potrebbero presentare. Se non siete soddisfatti di ciò che avete, guardatevi intorno senza problemi.