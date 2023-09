L'oroscopo settimanale dal 18 al 24 settembre 2023 è pronto a svelare i misteri nascosti nel cielo stellato. La settimana di prossima venuta promette di essere ricca di eventi astrali, il che senz'altro potrebbe influenzare le vite di tutti noi in modi differenti. I prossimi sette giorni saranno interessanti dal punto di vista dei transiti astrali. Il Sole in Bilancia renderà la giornata di sabato 23 settembre porterà equilibrio, armonia e favorirà la concentrazione.

Per quanto riguarda i movimenti lunari, la settimana inizierà con la Luna in Scorpione alle 6:58 del mattino del 18 settembre.

Questo potrebbe portare intensità emotiva e una maggiore consapevolezza dei nostri desideri più profondi. Il secondo passaggio interesserà la Luna in Sagittario, il 20 settembre alle 16:05. Stimolati i desideri di avventura, spingendo molti ad esplorare nuovi orizzonti. Infine, la settimana si concluderà con l’ingresso della Luna in Capricorno il 22 settembre, regalando un senso di responsabilità e determinazione generale.

Scopriamo l'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 settembre con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana: i primi sei segni

♈ Ariete: voto 6. La settimana si presenta altalenante per il segno dell’Ariete, che dovrà affrontare alcuni giorni difficili e altri più favorevoli.

Martedì 19 e domenica 24 sono le giornate migliori, in cui potete contare su una buona energia e una maggiore determinazione. Lunedì 18, venerdì 22 e sabato 23 sono invece giornate mediocri, in cui dovete fare attenzione a non lasciarvi sopraffare dallo stress e dalla frustrazione. Giovedì 21 e mercoledì 20 sono le giornate peggiori, in cui potreste incontrare ostacoli e conflitti sul lavoro e in amore.

Cercate di mantenere la calma e di non agire d’impulso.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

★★★★★ martedì 19 e domenica 24;

★★★★ lunedì 18, venerdì 22 e sabato 23;

★★★ giovedì 21 settembre;

★★ mercoledì 20 settembre.

♉ Toro: voto 6. Per il segno del Toro, la settimana presenta una serie di alti e bassi. Lunedì 18 e martedì 19 sono giornate di grande energia e determinazione, ideali per affrontare nuove sfide.

Mercoledì 20, giovedì 21 e domenica 24 sono giornate di media intensità, durante le quali è importante gestire lo stress e non lasciarsi sopraffare dalle frustrazioni. Sabato 23 è una giornata in cui potrebbero sorgere ostacoli o conflitti, sia in ambito lavorativo che amoroso. Infine, venerdì 22 è la giornata più critica della settimana, durante la quale è consigliabile usare la testa evitando di agire d'istinto.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

★★★★★ lunedì 18 e martedì 19;

★★★★ mercoledì 20, giovedì 21 e domenica 24;

★★★ sabato 23 settembre;

★★ venerdì 22 settembre.

♊ Gemelli: voto 6. Per i Gemelli, i prossimi sette giorni presentano in generale una varietà di situazioni con anche discrete possibilità da cogliere.

Venerdì 22 e sabato 23 sono giornate di grande energia e potenziale, perfette per intraprendere nuovi progetti o risolvere problemi complessi. Lunedì 18, giovedì 21 e domenica 24 sono giornate di media intensità, durante le quali è importante gestire lo stress e mantenere l’equilibrio. Mercoledì 20 è una giornata in cui potrebbero sorgere ostacoli o conflitti, sia in ambito lavorativo che amoroso. Infine, martedì 19 è la giornata più critica della settimana, durante la quale è consigliabile mantenere un atteggiamento guardingo, dando rilievo ad una migliore attenzione generale.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

★★★★★ venerdì 22 e sabato 23;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21 e domenica 24;

★★★ mercoledì 20 settembre;

★★ martedì 19 settembre.

♋ Cancro: voto 7.

Per il segno del Cancro, la settimana in programma offre una serie di opportunità e qualche interessante impegno da gestire. Martedì 19 è il giorno migliore della settimana, un momento ideale per affrontare nuove sfide o risolvere problemi complessi. Mercoledì 20 e giovedì 21 sono giornate di grande energia e potenziale, perfette per intraprendere nuovi progetti. Lunedì 18 e venerdì 22 sono giornate di media intensità, durante le quali è importante gestire lo stress e mantenere l’equilibrio. Domenica 24 è una giornata in cui potrebbero sorgere ostacoli o conflitti, sia in ambito lavorativo che amoroso. Infine, sabato 23 è la giornata più brutta della settimana, durante la quale servirà pazienza, intelligenza e prudenza.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno martedì 19 settembre;

martedì 19 settembre; ★★★★★ mercoledì 20 e giovedì 21;

★★★★ lunedì 18 e venerdì 22;

★★★ domenica 24 settembre;

★★ sabato 23 settembre.

♌ Leone: voto 7. Per il segno del Leone, la settimana entrante offrirà una serie di possibilità come pure qualche intoppo da mettere in sicurezza. Giovedì 21 risulta essere il giorno migliore della settimana, un momento ideale per affrontare nuove sfide o risolvere problemi complessi. Mercoledì 20 e venerdì 22 sono giornate di grande energia e potenziale, perfette per intraprendere nuovi progetti. Martedì 19 e sabato 23 sono giornate di media intensità, durante le quali è importante gestire lo stress e mantenere l’equilibrio.

Lunedì 18 è una giornata in cui potrebbero sorgere ostacoli o conflitti, sia in ambito lavorativo che amoroso. Infine, domenica 24 è la giornata più ostica del periodo, in cui è consigliabile mantenere una certa concentrazione su cose o situazioni che si conoscono poco.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

Top del giorno giovedì 21 settembre;

giovedì 21 settembre; ★★★★★ mercoledì 20 e venerdì 22;

★★★★ martedì19 e sabato 23;

★★★ lunedì 18 settembre;

★★ domenica 24 settembre.

♍ Vergine: voto 9. Il segno della Vergine godrà di una settimana ricca di opportunità e belle soddisfazioni. Domenica 24 è il giorno più favorevole, in cui potete realizzare i vostri obiettivi e risolvere le vostre questioni. Lunedì 18, martedì 19 e sabato 23 sono giornate positive, in cui potete contare su una buona energia e una maggiore determinazione.

Mercoledì 20 è una giornata di media intensità, durante la quale è importante gestire lo stress e mantenere l’equilibrio. Giovedì 21 è invece la giornata meno positiva tra le sette, durante la quale è raccomandato mantenere la massima attenzione, tenendo la testa ben salda sulle spalle.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno domenica 24 settembre;

domenica 24 settembre; ★★★★★ lunedì 18, martedì 19 e sabato 23;

★★★★ mercoledì 20 settembre;

★★★ giovedì 21 settembre.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 8. Il segno della Bilancia si appresta a vivere una settimana ricca di ottime situazioni. Sabato 23 è il giorno più favorevole, in cui potete realizzare i vostri obiettivi e risolvere le vostre questioni.

Giovedì 21, venerdì 22 e domenica 24 sono giornate positive, in cui potete contare su una buona energia e una maggiore determinazione. Mercoledì 20 è una giornata di media intensità, durante la quale è importante gestire lo stress e mantenere l’equilibrio. Martedì 19 è invece la giornata più critica della settimana, durante la quale è consigliabile mantenere una certa prudenza. Infine, lunedì 18 è la giornata più difficile della settimana, durante la quale vi sarà richiesto l'agire con diffidenza.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno sabato 23 settembre - Sole in Bilancia;

sabato 23 settembre - Sole in Bilancia; ★★★★★ giovedì 21, venerdì 22, domenica 24;

★★★★ mercoledì 20 settembre;

★★★ martedì 19 settembre;

★★ lunedì 18 settembre 2023.

♏ Scorpione: voto 10.

Questa settimana promette di essere molto positiva per il segno dello Scorpione. Lunedì 18, con la Luna nel vostro segno, è il giorno più favorevole, perfetto per iniziare nuovi progetti o prendere decisioni importanti. Martedì 19, mercoledì 20 e venerdì 22 sono giornate molto positive, in cui potete contare su una buona energia e una maggiore determinazione. Infine, giovedì 21, sabato 23 e domenica 24 sono giornate di media intensità, durante le quali è importante gestire lo stress e mantenere l’equilibrio.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno lunedì 18 settembre - Luna in Scorpione;

lunedì 18 settembre - Luna in Scorpione; ★★★★★ martedì 19, mercoledì 20, venerdì 22;

★★★★ giovedì 21, sabato 23, domenica 24.

♐ Sagittario: voto 8.

Questa settimana si preannuncia ricca di possibilità in ogni settore per il segno del Sagittario. Mercoledì 20, con la Luna nel vostro segno, è il giorno più favorevole, ideale per prendere decisioni importanti o intraprendere nuovi progetti. Lunedì 18, martedì 19 e giovedì 21 sono giornate molto positive, in cui potete contare su una buona energia e una maggiore determinazione. Venerdì 22 è una giornata di media intensità, durante la quale è importante gestire lo stress e mantenere l’equilibrio. Infine, sabato 23 e domenica 24 sono le giornate più critiche della settimana, durante le quali è consigliabile mantenere le antenne ben diritte e le orecchie bene aperte.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno mercoledì 20 settembre - Luna in Sagittario;

mercoledì 20 settembre - Luna in Sagittario; ★★★★★ lunedì 18, martedì 19, giovedì 21;

★★★★ venerdì 22 settembre;

★★★ sabato 23 settembre;

★★ domenica 24 settembre 2023.

♑ Capricorno: voto 9.

Il Capricorno a questo giro affronta una settimana di alti e bassi. Venerdì 22, con la Luna nel vostro segno, risulta il giorno più luminoso, ideale per affrontare sfide importanti o prendere decisioni cruciali. Mercoledì 20, sabato 23 e domenica 24 sono giornate molto positive, che vi permetteranno di progredire con sicurezza verso i vostri obiettivi. Martedì 19 e giovedì 21 sono giornate di media intensità, durante le quali sarà importante bilanciare le energie e gestire lo stress. Infine, lunedì 18 è la giornata più impegnativa della settimana, durante la quale sarà fondamentale mantenere alta l'attenzione generale, dando spazio ad una maggiore saggezza.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno venerdì 22 settembre - Luna in Capricorno;

venerdì 22 settembre - Luna in Capricorno; ★★★★★ mercoledì 20, sabato 23, domenica 24;

★★★★ martedì 19, giovedì 21;

★★★ lunedì 18 settembre.

♒ Acquario: voto 6. Per l’Acquario, la settimana presenta una serie di impegni da gestire alternati a discrete opportunità. Lunedì 18 e domenica 24 sono giornate molto positive, ideali per affrontare nuove sfide o prendere decisioni importanti. Martedì 19 e sabato 23 sono giornate di media intensità, durante le quali sarà importante bilanciare le energie e gestire lo stress. Infine, mercoledì 20, venerdì 22 e giovedì 21 sono le giornate più impegnative della settimana, durante le quali sarà fondamentale mantenere la calma e agire con spirito critico e massima fermezza di carattere.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 18, domenica 24;

★★★★ martedì 19, sabato 23;

★★★ mercoledì 20, venerdì 22;

★★ giovedì 21 settembre 2023.

♓ Pesci: voto 5. Questa settimana si prospetta molto impegnativa. Lunedì 18 è previsto come un giorno molto positivo, ideale per affrontare nuove sfide o prendere decisioni importanti. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare quel progetto che avete rimandato o per fare quel passo importante nella vostra vita personale. Giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 sono giornate di media intensità, durante le quali sarà importante gestire lo stress. Questi giorni richiedono un equilibrio tra il lavoro e la vita personale. Potrebbe essere utile prendersi del tempo per rilassarsi e ricaricare le energie. Infine, martedì 19, domenica 24 e mercoledì 20 sono le giornate più impegnative della settimana: possibili problemi da risolvere.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: