L'Oroscopo della fortuna del fine settimana 16 e 17 settembre 2023 vede in rialzo tutti i segni di acqua, mentre in ribasso si troveranno i segni di fuoco. Le novità e le idee saranno sicuramente appannaggio dei segni di aria, che con la loro creatività potranno farsi strada con coraggio e intraprendenza.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del weekend per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna del weekend: affari per Cancro

1° Cancro: gli affari saranno a portata di mano, e coglierli e sfruttarli a vostro vantaggio potrebbe essere davvero molto semplice per voi.

I guadagni saranno moltissimi, e pensare a come investirli potrebbe occuparvi gran parte delle due giornate del fine settimana.

2° Pesci: svilupperete una idea che avete tenuto in serbo per molto tempo, scatenando anche la fantasia delle persone che vi circondano sul posto di lavoro. Potreste avere un colpo di fortuna niente male che potrebbe dare una svolta a qualche spesa che vorreste fare da molto tempo, secondo l'oroscopo del weekend.

3° Scorpione: sarete pienamente appagati dal punto di vista economico nel corso di questo weekend, per cui potrete finalmente dedicarvi a ciò che più vi fa stare bene, soprattutto fisicamente. Che sia una attività fuori porta oppure altro, avrete il fine settimana denso di iniziative che coinvolgeranno anche qualche progetto in corso.

4° Toro: avrete una buona dose di intraprendenza che combinata al favore della vostra squadra di lavoro potrebbe essere davvero ottimale con i progetti. Secondo l'oroscopo avrete le carte in regola per far quadrare i conti sul piano finanziario e ridare una maggiore dinamicità ai vostri acquisti, nonché a qualche investimento.

Gemelli creativo

5° Gemelli: probabilmente potrete fare in modo che ogni idea creativa che vi venga in mente possa essere sfruttata a vostro vantaggio e a vantaggio del vostro lavoro. Secondo l'oroscopo aspettatevi un bel colpo di fortuna che arriverà prima che possiate anche accorgervene.

6° Bilancia: non esattamente la fortuna, ma le energie che avrete a vostra completa disposizione potrebbero portarvi molto in alto, secondo quanto riporta l'oroscopo.

Avrete la pazienza di attendere qualche piccola sorpresa pecuniaria che ora potrebbe rendervi molto appagati e contenti.

7° Capricorno: arriverà un risultato ragguardevole frutto dei vostri sforzi, secondo l'oroscopo del weekend 16 e 17 settembre 2023. Ora è arrivato il momento di farsi aiutare per qualche progetto che si sta dimostrando arduo. Potreste avere qualche collega che condivide un vostro sogno.

8° Vergine: sarà necessario dividere in due questo fine settimana sul piano lavorativo. Da una parte svilupperete una bella intraprendenza che sarà favorevole anche per alcune questioni di carattere burocratico, mentre la seconda parte sarà necessario prendervi il vostro dovuto riposo, dal momento che le energie caleranno drasticamente.

Sagittario incerto

9° Sagittario: state tentennando molto spesso per prendere delle decisioni sul lavoro, in questo periodo. Questo potrebbe essere molto controproducente per gli affari in essere ma anche per il normale svolgimento del vostro lavoro, soprattutto se in questo periodo state agendo in squadra, secondo l'oroscopo.

10° Ariete: avrete una nota di stanchezza molto forte che potrebbe aggravarsi con l'incedere del fine settimana corrente. Però al momento fare qualche ultimo sforzo potrebbe essere davvero salvifico per i vostri affari oppure per i vostri progetti. Fare qualche strappo alla regola nelle due serate del weekend non guasterà.

11° Leone: a parte qualche personalità per cui nutrite una buona stima, questo weekend potrebbe essere decisamente difficile per chi è costretto a fidarsi delle persone che lo circondano.

Secondo l'oroscopo potreste non avere la fortuna di cui necessitate, perché quella di Venere confluirà maggiormente in altri ambiti.

12° Acquario: ora più che mai la noia, lo stress e la stanchezza potrebbero combinarsi fino a rendervi molto deboli sia sul piano fisico che mentale, non permettendovi quindi di agire come vorreste sul piano economico in primis. Procrastinare qualche progetto in corso ora sarà una mossa utile.