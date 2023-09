L'oroscopo della giornata di domenica 3 settembre prevede che il Toro sarà più interessato del solito al partner, mentre il Capricorno sarà più sereno. Venere continuerà a rendere difficile la vita dei nati sotto Acquario e Scorpione, mentre la Bilancia sarà più solidale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di domenica 3 settembre.

Previsioni oroscopo domenica 3 settembre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale godibile in questa giornata di domenica. La Luna terrà alta l'intesa tra voi e il partner, e anche voi single riuscirete a essere più teneri con la vostra fiamma.

In ambito lavorativo state dimostrando grande impegno in quel che fate, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Toro: dimostrerete maggiore interesse nei confronti del partner. Forse perché inizierete a sentire gli effetti benefici della Luna, in arrivo nel vostro segno. In ogni caso, avrete l'occasione di vivere un rapporto più tranquillo. Nel lavoro continuerete a dare del vostro meglio, e ve ne accorgerete dai risultati che otterrete. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di domenica tranquilla e rilassante per voi nativi del segno. La Luna e Venere porteranno complicità nel vostro rapporto, che si rivelerà davvero intenso. In ambito lavorativo avrete a che fare con progetti impegnativi, ma voi non vi arrenderete.

Voto - 8️⃣

Cancro: tra voi e il partner non ci sarà una grandissima intesa in questa giornata di domenica, colpa della Luna in quadratura dal segno dell'Ariete. Non sarete così affabili, ciò nonostante il vostro rapporto non sarà neanche così pessimo. In ambito lavorativo continuerete ad essere efficienti e abili in quel che fate grazie a queste buone stelle.

Voto - 7️⃣

Leone: la settimana si concluderà molto bene per quanto riguarda il fronte sentimentale. La Luna e Venere saranno di sostegno per il vostro rapporto, che prenderà una piega più romantica. Nel lavoro questo cielo non sarà particolarmente favorevole. Per ottenere buoni risultati dovrete impegnarvi, ma ci siete abituati a faticare molto.

Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale discreta in questa giornata di domenica. Tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, che vi permetterà di godervi un po’ di serenità. Nel lavoro sentirete un forte desiderio di distinguervi, di mostrare le vostre abilità. Attenzione soltanto a non farvi prendere troppo dalla foga e commettere errori rilevanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarete più solidali nei confronti del partner e di chi più amate. Single oppure no, vi dimostrerete teneri e interessati al benessere degli altri, complice un cielo più sereno nei vostri confronti. In ambito lavorativo alcune occasioni andranno prese al volo, ma andranno gestite anche in modo adeguato. Voto - 8️⃣

Scorpione: ultima giornata della settimana sottotono per voi nativi del segno.

Questo cielo non vi darà tregua neanche durante la domenica. Per poter vivere un rapporto affiatato, non sarà sufficiente dimostrare il vostro amore con le semplici emozioni. Nel lavoro dovrete avere pazienza. Alcuni progetti si riveleranno validi dopo che avete dimostrato il vostro impegno. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale favorevole in questa domenica di settembre. L'astro argenteo illuminerà la vostra relazione di coppia con sentimenti e maturità, mentre alla parte più passionale ci penserà il pianeta Venere, in trigono dal segno del Leone. Per quanto riguarda il lavoro caricarvi di impegni non vi aiuterà a recuperare velocemente terreno. Voto - 7️⃣

Capricorno: mostrerete un atteggiamento più sereno in questa giornata di domenica, anche se ancora la Luna vi guarderà male.

Non sarà facile dunque godere di un rapporto stabile, ciò nonostante difficilmente ci saranno litigi tra voi e il partner. Nel lavoro sarete abbastanza concentrati sui vostri obiettivi grazie a Mercurio in trigono, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Acquario: il pianeta Venere in opposizione dal segno del Leone continuerà a rendervi la vita difficile in campo sentimentale. Fortunatamente la Luna sarà ancora favorevole, ciò nonostante non aspettatevi dolci effusioni. In ambito professionale le vostre mansioni andranno avanti, ma non aspettatevi risultati da primo della classe. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale che vi permetterà di chiudere serenamente questa settimana. Godrete del vostro rapporto con il partner, e di tutta la bontà che riceverete. In ambito lavorativo prendetevi qualche momento per organizzare i vostri prossimi progetti. Voto - 7️