L'Oroscopo dell'amore relativo alla settimana che va dal 4 al 10 settembre 2023 prevede dei cambiamenti significativi per il segno dell'Acquario. Scorpione e Pesci saranno nelle prime posizioni della classifica del periodo grazie ai numerosi incontri di cui si renderanno protagonisti e alla capacità di essere disponibili con gli altri. I segni di fuoco saranno prevalentemente in ribasso, con la sola eccezione del Sagittario.

A seguire, le previsioni astrologiche del 4-10 settembre per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della settimana 4-10 settembre in amore: incontri fortunati per Scorpione

1° Acquario: avvierete una settimana di ricuciture, di comprensione e di una forte passione che alla fine sboccerà in tutto il suo splendore. Secondo l'oroscopo dal 4 al 10 settembre, in ambito familiare ci saranno dei cambiamenti drastici che vi renderanno sempre più spensierati e ottimisti sul futuro. Probabilmente arriverà anche un nuovo amore per i single, oppure un'amicizia destinata a durare nel tempo.

2° Scorpione: incontri al top. Si apriranno delle possibilità di nuovi incontri che renderanno gradevoli le vostre giornate. Scoprirete dei lati nascosti della vostra persona che, ora più che mai, potrebbero fare felici voi e il partner.

La passione sarà ottimale e potreste concedervi qualche "follia" in più per vivere dei giorni "frizzanti".

3° Bilancia: amare voi stessi sarà una priorità. Il buonumore vi porterà ad essere disponibili con le persone che vi circondano, specialmente con la famiglia. Il partner potrà contare su una maturazione di coppia che potrebbe regalarvi qualche gioia inaspettata.

4° Pesci: sarete premurosi nei confronti degli altri. La vostra empatia vi metterà al centro delle attenzioni altrui. Con il partner vivrete dei momenti di passione che andranno di pari passo con la prospettiva di un futuro da costruire insieme. Avrete delle serate divertenti con gli amici, e qualche incontro potrebbe fare al caso vostro.

Le previsioni astrologiche in amore: Gemelli spensierato

5° Gemelli: la vostra spensieratezza potrebbe avere dei risvolti inaspettati. Non forzate le cose con la persona amata, anzi, fate in modo che gli eventi seguano il proprio corso e, così, accadrà sicuramente qualcosa di bello. In famiglia l'atmosfera potrebbe regalarvi dei bei momenti che potrebbero essere forieri di belle novità. Anche i momenti di raccoglimento personale potrebbero risultare produttivi.

6° Sagittario: vivrete l'amore e la passionalità con una moderazione nuova, che vi farà anche riflettere su alcuni punti essenziali della vostra storia da rivedere quanto prima. Avrete un certo equilibrio all'interno del contesto familiare.

In arrivo sorprese dagli amici. Il vostro lato caratteriale più forte conoscerà un po' di sana quiete in questo periodo. Avere dalla propria parte qualche parere gentile aiuterà molto.

7° Vergine: divisi a metà. Sarete ambigui nella settimana dal 4 al 10 settembre perché, se nella prima parte avrete a che fare con una chiusura da parte vostra nei confronti dei sentimenti, invece dalla seconda metà della settimana potreste scoprire di avere a che fare con dei consigli che saranno ben accetti da parte vostra. Il weekend sarà abbastanza sereno.

8° Cancro: avrete la mente altrove, e non avrete molto riguardo per i vostri sentimenti. Preferirete evitare tutto ciò che vi fa soffrire per focalizzare la vostra attenzione sulla realizzazione personale.

Dunque, molti dubbi resteranno irrisolti. Le amicizia saranno fondamentali perché vi offriranno supporto nei momenti più difficili.

Ariete in calo

9° Ariete: rischierete di perdere troppe energie per una persona che probabilmente non prova nulla per voi. Nella vita di coppia si andrà incontro ad un calo della libido. L'amore sarà rivolto soprattutto alla famiglia e alle amicizie. In questi ambiti darete il meglio di voi e potreste avere anche qualche gioia. Non ci sarà spazio, invece, per il romanticismo.

10° Capricorno: sarà una settimana nella quale potrete prendervi cura di voi stessi, evitando di dare troppo peso ai giudizi altrui. Il partner potrebbe trovare qualcosa da ridire sul vostro atteggiamento, ma in questo periodo non vi sentire pronti per fare alcune scelte.

Rischiare di litigare potrebbe essere all'ordine del giorno.

11° Toro: solitari. Sarete propensi a ritirarvi in solitaria, soprattutto se le persone che sono attorno a voi non vi apprezzano come vorreste. Purtroppo, la scarsa comprensione del partner nei vostri confronti potrebbe mettere a rischio la vostra storia d'amore. La comunicazione sarà ai minimi termini anche con gli amici, ma sarà bene recuperare prima che si concluda la settimana.

12° Leone: avrete molte difficoltà da affrontare, e forse quella più importante riguarderà l'ambito sentimentale. Forse qualche relazione arriverà al capolinea, mentre qualcun'altra potrebbe attraversare un momento critico dal quale sarà complicato uscire. Secondo l'oroscopo, anche qualche amicizia potrebbe perdersi a causa di fraintendimenti mai risolti.