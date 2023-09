L'oroscopo del 4 settembre 2023 è pronto a svelare ciò che accadrà ai segni zodiacali durante la giornata. Le previsioni astrologiche promettono un lunedì di un eccellente umore per il Toro, mentre il Leone è invitato a prestare attenzione alla propria salute.

I segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete (21 marzo - 19 aprile): lunedì avrete spazio per esprimervi liberamente e rompere vincoli che non tollerate più. La vostra mente è in piena attività ma ha bisogno di riposo e tranquillità. Dedicate un momento a voi stessi e mangiate verdure.

La fortuna vi sorride, è tempo di trasformare la vostra routine.

Leone (23 luglio - 22 agosto): il vostro buon umore vi renderà popolari con chi vi circonda, ma attenzione a non esaurirvi cercando di aiutare tutti. Fate attenzione alla vostra dieta e prendetevi cura della vostra salute. Esercitate il vostro ruolo di conciliatore senza esaurire le vostre energie.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre): questo è il momento di parlare francamente e rompere con restrizioni che non potete sopportare più. Il vostro cervello ha bisogno di riposo, quindi concedetevi una pausa nella natura o gustate verdure. Una giornata dinamica vi porterà nuovi contatti che rafforzeranno la vostra fiducia.

Segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): il buon senso vi aiuterà a superare una situazione difficile. Controllate i vostri movimenti ed evitate di disperdervi troppo. Non accettate tutte le richieste che vi giungono. Prendetevi del tempo per rilassarvi e riflettere.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): siete più difensivi del solito.

Mantenete la calma e non vi mescolate con chiunque. L'eccessivo sforzo mentale potrebbe causare stanchezza. Fate affidamento sul vostro giudizio e cercate azioni costruttive.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): la vostra prospettiva realistica e la fiducia nel gruppo vi aiuteranno. Il vostro cervello è in costante movimento, quindi prendete le cose con calma e ricaricatevi in un ambiente tranquillo.

Non cercate di cambiare completamente il vostro futuro, ma apprezzate l'aiuto degli amici.

I segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro (21 aprile - 20 maggio): godrete di un ottimo umore e potrete diffonderlo a chi vi circonda. Non cercate di risolvere tutti i problemi in una volta sola e pensate alla vostra dieta. Sentirete il bisogno di esperienze nuove e gratificanti per rompere la routine.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): il cielo si fa sereno e siete più vicini ai vostri obiettivi. Evitate di spingervi troppo oltre e prendetevi del tempo per riposare. Sostenete un amico che ha bisogno del vostro aiuto.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio): sarete ispirati a trovare un maggiore equilibrio nella vostra vita.

Dedicate una serata tranquilla e privata per ricaricarvi. Stabilirete nuovi contatti sociali promettenti, rimanete aperti ai cambiamenti.

Segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro (22 giugno - 22 luglio): la fortuna vi accompagnerà nelle vostre azioni. Considerate un investimento finanziario e prendete in considerazione una riorganizzazione del vostro bilancio. Compensate l'amore per gli eccessi con una dieta equilibrata. Il vostro morale sta migliorando e diffonderete questa energia agli altri.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre): evitate di creare preoccupazioni inesistenti. La vostra abilità nelle relazioni vi aiuterà a superare gli stati d'animo negativi. Dedicate tempo al relax e prendetevi cura di voi stessi e degli altri.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo): non preoccupatevi per cose su cui non potete influire. Respirate profondamente e godetevi la vita. Sarà un momento di calma e di decisioni personali. Affrontate iniziative finanziarie con fiducia.