L'oroscopo del giorno ventisette settembre si forma sotto un quadro astrale promettente, con la Luna in Leone pronta a smuovere un po' di situazioni. Ciascun segno zodiacale affronterà i suoi alti e bassi, chi in amore, chi sul fronte professionale e chi nella sfera personale. Tra i meno fortunati del giorno c'è il Sagittario, con un periodo poco positivo alle spalle. Al contrario, l'Acquario, lo Scorpione, il Capricorno e il Cancro si godranno i posti più ambiti nella classifica delle stelle, trascorrendo di fatto delle ore promettenti.

Previsioni astrologiche del 27 settembre: male il Sagittario

Sagittario: 12°. L’Oroscopo prevede un periodo poco positivo. Occhi aperti e mente sveglia: ce la potete fare! Una certa inquietudine, sia mentale che fisica, consiglia di dedicare più tempo ai vostri hobby e interessi. Qualche problema pratico in ambito lavorativo richiederà la vostra attenzione. Non siate pigri né mettete paletti protettivi a situazioni potenzialmente a rischio: prevenire è meglio. Chi lavora alle dipendenze altrui farà bene ad attenersi scrupolosamente alle consegne ricevute, evitando di fare di testa propria. In amore, ravvivate questa giornata: potrebbe rivelarsi un po’ spenta. Magari inventatevi qualcosa di divertente.

Ma soprattutto non sbadigliate! Se vi sentite un po’ giù, una passeggiata nel verde cittadino vi aiuterà a sentirvi meglio. Un “SOS” potrebbe giungere da un animaletto bisognoso di affetto.

Toro: 11°. Periodo alla ricerca della positività. Avrete modo di avere un chiarimento definitivo con il partner allo scopo di trovare la soluzione giusta per risolvere eventuali problemi.

In amore, non siate scontati: la persona amata ha bisogno della vostra attenzione. Chiedetevi cosa le farebbe piacere e mettete un po’ di fantasia per portare gioia nella sua e nella vostra vita. Potreste trovarvi in seria difficoltà di fronte a un inatteso ritorno: un amore del passato! Un tempo speravate che questo potesse accadere, ma ora la situazione potrebbe essere diversa.

Nel lavoro, ci saranno colleghi che tenteranno di fare buon viso a cattivo gioco: qualcuno di loro cercherà di trarvi in inganno, quindi fate attenzione e non date retta a nessuno. Se tutto non procedesse come dovuto o se foste costretti a battibeccare con qualcuno, non cedete al nervosismo ma passate oltre.

Ariete: 10°. L’oroscopo prevede un periodo abbastanza fiacco. Una parola gentile o un gesto inaspettato basteranno per far sentire la persona amata davvero importante. Riuscirete comunque a rendere speciale questa giornata. Alcuni compiti gravosi in amore vi stanno mettendo sotto pressione, ma in compenso non mancano le gratificazioni, sia economiche che personali. In coppia, sentitevi fortunati perché avete finalmente trovato un partner che riesce a soddisfare ogni vostra richiesta, prima ancora che la esprimiate.

Single, sarete liberi dai pensieri e dalle preoccupazioni, forse prenderete finalmente tutto con un po’ più di leggerezza. Riuscirete a portare allegria anche a chi vi sta accanto, condividendo ideali e sogni, ma anche alcuni spunti creativi e momenti di gioco. Nel lavoro, la strada che avete intrapreso risulterà essere quella giusta e i risultati sperati non tarderanno ad arrivare.

Pesci: 9°. Periodo sottotono. Flemma, stanchezza e tanta routine potrebbero rendere la giornata pesante. Un momento poco brillante, non all’altezza delle vostre aspettative. Nel lavoro, invece di agire con decisione, mostrerete insicurezza e non riuscirete a risolvere nulla. Non fatevi prendere dall’agitazione. In amore, pensieri che non hanno niente a che fare con la realtà vi renderanno poco espansivi.

I segni zodiacali a metà classifica

Gemelli: 8°. Giornata discreta, positiva certamente ma con lievi sforamenti che potrebbero dare da pensare. Non date per scontate certe cose, accertatevi sempre di persona e agite secondo coscienza. In amore, curerete il vostro partner con tutta la dedizione che solo voi sapete dare. Mettendoci quel tocco di estro e qualche piccolo spunto gioioso, questo nuovo giorno potrebbe risultare per molti di voi romantico, con i sentimenti in piena espansione. Sarete calorosi e vi donerete con grande trasporto al vostro partner: pronti a regalarvi una bella serata? Single, prendetevi cura di voi stessi e coccolatevi un po’ di più: vi sentirete non solo più belli e in forma, ma anche di buonumore, attraenti e pieni di energie positive.

Nel lavoro verranno messe in luce le vostre doti e riceverete delle proposte molto interessanti.

Vergine: 7°. L’oroscopo del giorno preannuncia un periodo sicuramente positivo, anche se normale. Sarete più affettuosi del solito nei confronti del partner. Se avete programmato una serata particolare insieme ad amici o familiari, potrete godere di un intenso momento di comunione, come non vi capitava da tempo. In amore, una magica intesa con la dolce metà sarà certamente assicurata: sappiate apprezzare ogni momento che vivrete senza tirare fuori atteggiamenti ipercritici o fuori luogo. Se single, potreste invaghirvi di una persona straniera, forse conosciuta durante un viaggio. Godetevi il momento e ricordatevi che il destino ha molta più fantasia di voi: ci sono tante relazioni a distanza che funzionano egregiamente.

Nel lavoro comincia a decollare un’attività che avevate progettato qualche tempo fa, portando frutti positivi e grandi soddisfazioni.

Leone: 6°. Splendido periodo in vista, per moltissimi del segno. Alcune incombenze in agenda verranno sistemate in modo veloce e positivo, portandovi in un vortice di emozioni bellissime da condividere con la vostra dolce metà. Nel lavoro state vivendo un periodo roseo e fortunato. La vita a due si incamminerà verso un periodo felice: i vostri sogni migliori si stanno già trasformando in realtà. Voi single, finalmente avrete l’opportunità di mettere in chiaro alcuni punti che vi stanno a cuore. Alcuni di voi noteranno che il proprio fascino aumenta giorno per giorno: presto raccoglierete nuovi sorrisi, scoprendo di avere una grande facilità ad affascinare chi vi sta vicino.

Con una spinta verso l’alto, nel lavoro crederete più in voi stessi: presto raggiungerete mete sconosciute.

Bilancia: 5°. Periodo abbastanza positivo, tranquillo quanto basta. Muovendovi liberi da vincoli, potrete guardare al futuro con ottimismo e convinzione. Ci saranno occasioni di successo nel lavoro: basterà credere un po’ di più nelle proprie capacità. Nei prossimi giorni è in arrivo una piccola rivoluzione da non temere. Alcuni dubbi svaniranno e tutto andrà al posto giusto. Ottime opportunità per dare un nuovo impulso alla vostra attività, probabilmente grazie a contatti insoliti e stimolanti. In amore, nel solito giro di amicizie potrebbe apparire una persona davvero interessante. Non siate timidi e approfondite la conoscenza.

Nel frattempo, perché non iniziare un viaggio interiore per capire meglio voi stessi? Finora molte cose non le avete volute vedere o riconoscere.

I più fortunati del giorno secondo l'oroscopo

Cancro: 4°. Periodo davvero d’oro per i sentimenti. Un clima familiare molto confortevole vi consentirà di dedicarvi pienamente ai vostri affetti. Il vostro cuore, parlando d’amore, batterà all’impazzata: sarà una giornata molto emozionante e il sorriso non abbandonerà mai il vostro viso. In coppia sarete anche in vena di coccole e sicuramente il partner non vorrà essere da meno. Cercate di essere ordinati, organizzati e di non lasciare niente in sospeso. Se siete ancora single, vi sentirete scintillanti e seducenti, pieni di positività.

Sfruttate al meglio tutte le esperienze vissute e i ricordi più emozionanti. Avrete una maggiore autonomia decisionale in ambito lavorativo, che vi darà una spinta maggiore a fare sempre meglio.

Capricorno: 3°. Ottimo giovedì, molto fortunato. Preparatevi a gongolare in diversi ambiti: la buona sorte vi sorride. Sarete carichi di energia positiva. In società farete un figurone e in eventuali competizioni professionali vi guadagnerete posizioni di rispetto. Successi nel lavoro e voglia di essere al centro dell’attenzione saranno ben accetti, a patto di evitare di strafare. Probabilmente non sarete troppo precisi né scrupolosi nel lavoro, ma in compenso offrirete ottime soluzioni per risolvere problemi spinosi.

In amore, dolci e appassionate schermaglie amorose faranno bene al cuore, specie se tutto si manterrà su un tono di sensuale disimpegno. Accogliete proposte o novità che vi offrano la possibilità di entrare in contatto con ambienti nuovi e stimolanti.

Scorpione: 2°. Un giovedì molto fortunato, non solo in ambito sentimentale ma anche lavorativo. Simpatia e grinta vi sosterranno sia nella competizione amorosa che in quella professionale. Un viaggio, un incontro o una notizia entusiasmante saranno capaci di infondere nuova fiducia nel futuro. Consiglio: se dovete affrontare un esame o un colloquio, non siate troppo sicuri di voi stessi, meglio ripassare il programma. Per leggerezza potreste commettere un errore madornale!

In amore, se avete una passione per le avventure, questa è la vostra giornata fortunata. Un incontro casuale vi regalerà emozioni eccitanti. Ottimo un viaggio di piacere: se poi avrete occasione di unire l’utile al dilettevole, tutto si rivelerà proficuo per la vostra attività.

Acquario: 1°. Un periodo ricco di buone occasioni da sfruttare senza pensarci due volte. Finalmente i progetti di lavoro, d'affari e di cuore procederanno velocemente e senza intralci. Siete e rimarrete una miniera di energia positiva: presto concluderete diversi impegni lavorativi con soddisfazione, grazie anche ad alcune idee vincenti. Se siete a caccia di un cambiamento, un breve viaggio o un nuovo contatto vi offrirà l’opportunità di sistemare un affare a cui tenete molto. In amore, chance imperdibili, specialmente per i single. Spigliatezza, loquacità e simpatia assicureranno molte conquiste. Giochi maliziosi in camera da letto rinvigoriranno diverse coppie. Le risorse energetiche andranno comunque spese con una certa larghezza di maniche, senza ignorare le esigenze del corpo.