L'oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre annuncia che le stelle regaleranno momenti magici all’Ariete impegnati in una relazione d’amore. I Gemelli riceveranno grandi soddisfazioni nella loro vita di coppia, mentre il Leone non deve trascurare ogni minimo dettaglio della propria relazione sentimentale. Per i single nativi della Bilancia, Venere combinerà un incontro importante. Parlando di soldi, la fortuna sosterrà pienamente l’Acquario.

Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti, con le relative pagelle settimanali.

La seconda settimana di ottobre dal punto di vista amoroso e finanziario: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Invece di lasciarvi tentare da avventure extraconiugali prive di brio, vi dedicherete completamente alla persona che amate. In pochissimo tempo, i piaceri dei sensi vi trascineranno entrambi in un magico vortice, permettendovi di approfondire il vostro rapporto. Se siete single, sarete di buon umore grazie a una configurazione astrale piuttosto eccezionale. Piacerete, sedurrete e sarete sentimentalmente ricompensati. Vi sentirete più attraenti e giovani. Il settore legato ai soldi non sarà particolarmente influenzato da alcun pianeta. Il vostro equilibrio finanziario dovrebbe quindi rimanere invariato.

Chi di recente si è preoccupato di fare scelte basate su basi poco chiare, questa volta potrà vedere le cose con maggiore chiarezza e prendere le decisioni giuste. Voto: 8

Toro – Urano vi spinge a uscire più spesso, ma la sua azione sarà produttiva e concreta. Se la vostra vita di coppia mostra segni di indebolimento, cercherete nuove strade da percorrere insieme.

Parlerete molto e la vostra capacità di mettervi in discussione vi offrirà soluzioni. Se vivete da soli, l'atmosfera astrale di questa settimana suggerisce che la vostra vita sentimentale non subirà grandi sconvolgimenti. Probabilmente Venere da sola non sarà sufficiente a far nascere un incontro davvero importante. È probabile che siate fortunati quando si tratta di argomenti che riguardano gli immobili.

Tuttavia, potrebbero sorgere alcuni problemi, in particolare allagamenti dovuti alla rottura di tubi. Assicuratevi di stipulare un'assicurazione completa per la casa. Voto: 7

Gemelli – Questa fase lunare dovrebbe portare grandi soddisfazioni nella vita di coppia. Lungi dal cercare l'avventura, cercherete la stabilità nella vostra relazione. Se siete single, potete aspettarvi un significativo colpo di fortuna sul fronte dell'amore. È solo questione di tempo prima di ricadere nell'incantesimo di una vecchia relazione o di incontrare l'amore della vostra vita sulla soglia di casa. Sul fronte finanziario, l’Oroscopo consiglia vivamente di non costruire continuamente castelli in aria e di lasciarvi coinvolgere in rischiose operazioni speculative.

Questa volta, prenderete come regola d'oro quella di giocare d'azzardo o speculare solo nei limiti delle vostre possibilità, ma mai in base alle vostre esigenze o ambizioni. Voto: 7

Cancro – Divisi tra realismo e idealismo, vi sarà molto difficile scegliere tra una passione precaria e una relazione più stabile ma meno eccitante. In ogni caso, evitate di prendere decisioni, riflettete per capire meglio cosa vi si addice di più. Chi ha già una relazione amorosa si interrogherà sulla tenuta della propria unione. L'attuale ambiente planetario dovrebbe permettervi di migliorare la vostra situazione finanziaria. Allo stesso tempo, però, è probabile che dobbiate affrontare parecchie spese domestiche.

Tenete d'occhio i vostri conti per assicurarvi di non finire in rosso. Voto: 7

Amore e soldi secondo l'oroscopo da lunedì 7 a domenica 13 ottobre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – L’oroscopo dell’amore vi consiglia di non trascurare i piccoli dettagli nel rapporto con il vostro partner. Un fiore per il compleanno, un piccolo regalo al ritorno da un viaggio, una cartolina scelta con buone intenzioni: queste sono alcune idee che potrebbero rincuorare la vostra anima gemella. Se siete single, la vostra vita sentimentale sarà tutt'altro che tranquilla, perché sarà piena di avventure. Per chi è sempre alla ricerca di emozioni forti, ci sarà molto da fare. Le questioni finanziarie richiederanno tutta la vostra attenzione.

Questa volta preoccupatevi di recuperare ciò che vi è dovuto piuttosto che spendere i vostri soldi, anche se in modo saggio. Detto questo, una certa dose di fortuna sarà dalla vostra parte e potrebbe portarvi guadagni inaspettati. Voto: 8

Vergine – La vita di coppia sarà piuttosto armoniosa in questo periodo. Allegri e calorosi, farete tutto il possibile per mantenere il vostro rapporto di coppia in crescita. Inoltre, troverete il modo di risparmiarvi momenti di tenerezza e intimità con il vostro partner. Se siete single, Plutone in cattivo aspetto non si presta bene alle avventure. Questo significa essere condannati alla solitudine? Non necessariamente. Un incontro recente potrebbe approfondirsi e prendere una piega più costruttiva, a una condizione: che non bruciate le tappe.

Molti di voi saranno alla ricerca di buone opportunità finanziarie. Ficcanasando un po’ qua e un po’ là, potreste fare degli affari straordinari. Inoltre, potreste ricevere un bonus eccezionale. Voto: 7,5

Bilancia – In coppia, vivrete momenti passionali, a volte anche un po' esaltati ma molto vivi. Tra la turbolenza di Urano, gli impulsi romantici di Nettuno e l'erotismo di Plutone, avrete l'imbarazzo della scelta. Emozioni forti e abbracci sensuali e stimolanti saranno a portata di mano. Se siete single, Venere in aspetto armonico potrebbe sorprendervi con un incontro importante. Se il vostro cuore inizia a battere, abbiate fiducia in voi stessi: la felicità sarà a portata di mano. Per il fronte finanziario, sarà una buona settimana per fare investimenti a medio e lungo termine.

Grazie all'influsso favorevole di Plutone, avrete anche l'opportunità di concludere un affare immobiliare redditizio. Voto: 8,5

Scorpione – Questa volta non si può davvero biasimare il fatto che non vogliate languire in una routine. Darete una scossa alle vostre abitudini e apporterete cambiamenti profondi alla vostra vita di coppia. Se siete il vostro cuore è ancora solo, in questo periodo avrete conquiste lusinghiere e relazioni amorose vivaci e appassionate. Non vi annoierete e farete un bel raccolto di ricordi piacevoli e magici. Questo cielo astrologico non sarà affatto negativo sul fronte finanziario. Potreste avere una piacevole sorpresa. Tuttavia, l’aspetto di Plutone disarmonico nel vostro settore dedicato ai soldi potrebbe indurvi a comportarvi in modo infantile o imprudente.

Attenzione, se non assecondate i vostri capricci, i vostri risparmi si scioglieranno come neve al sole. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo 7-13 ottobre per l'amore e denaro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il clima nel vostro matrimonio si riscalderà notevolmente grazie ai buoni influssi di Marte. Voi e il vostro partner non sarete ancora in preda a una torrida passione, ma probabilmente le cose si riscalderanno rapidamente. Un po' più di impegno, dialogo e comprensione e partirete per una nuova luna di miele! Venere sarà particolarmente favorevole ai single, che vorranno sedurre ed essere sedotti. Per alcuni, ci sarà un’avventura molto piacevole. Per altri, invece, ci sarà un colpo di fulmine.

Plutone influenzerà favorevolmente il settore finanziario. Tuttavia, questo pianeta piuttosto austero non sarà di buon auspicio per la pura fortuna. Sarà quindi vantaggioso solo per coloro che lavorano duramente per ottenere ciò che vogliono. Sarebbe quindi meglio non giocare d'azzardo. Voto: 7

Capricorno – Grazie a Marte, sarete pronti ad accogliere ogni opportunità per dare una svolta al vostro matrimonio ed entusiasmare il vostro coniuge. Nel complesso, riuscirete a sfuggire alle violente tempeste della vostra vita di coppia. Se siete single, sarete molto richiesti e il vostro successo in amore lusingherà il vostro ego. Tuttavia, l'amore a prima vista sarà nell'aria e questa persona potrebbe diventare una parte importante della vostra vita.

La vostra situazione finanziaria sarà abbastanza vivace, ma attenzione! Sarete estremamente impulsivi e rischierete di prendere la decisione sbagliata su due piedi. Se vi prenderete il tempo di riflettere e aspetterete qualche giorno prima di mettere in pratica le vostre idee o di cedere ai vostri desideri, tutto andrà bene. Voto: 7

Acquario – Il Sole metterà sotto i riflettori le vostre relazioni amorose. Questo influsso solare, inoltre, vi regalerà giornate migliori per la vostra vita di coppia. Riscoprirete la felicità dei primi tempi della vostra unione. Se siete single, questo potrebbe non essere il momento ideale per prendere un impegno definitivo, perché vi sentirete un po' sottotono. Prendetevi del tempo per riflettere.

I pianeti prometteranno buona fortuna sul fronte finanziario, ma dovreste evitare di pensare troppo in grande nelle vostre imprese, perché potreste rischiare grosse perdite. Per l’intera settimana la fortuna sarà dalla vostra parte, potrete tentare la sorte se volete, ma non impegnate tutto il denaro di cui avrete bisogno per affrontare il mese di ottobre. Voto: 7,5

Pesci – Il clima astrale sarà favorevole alle gioie del cuore. Per le anime solitarie, questa sarà una settimana ricca di stimoli, che porterà molte opportunità di incontri di qualità. Non dovrete fare grossi sforzi per trovare l'anima gemella. Chi è in coppia, rafforzerà il proprio rapporto e vivrà la propria unione sotto il segno del sentimento e dei sogni condivisi. I soldi non saranno una vostra preoccupazione in questo momento. Grazie a Nettuno, le questioni finanziarie sembreranno facilissime da risolvere. Tuttavia, l'oroscopo finanziario raccomanda di non fare le cicale, perché l'inverno è dietro l’angolo e sarete sforniti! Voto: 8