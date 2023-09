Come si presenterà l'oroscopo per la settimana dal 4 al 10 settembre per i dodici segni dello zodiaco dal punto di vista del benessere fisico e mentale?

Oroscopo con classifica dal 4 al 10/09: Vergine in testa alla classifica

Primo posto: Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono i più fortunati della settimana dal punto di vista della forma. Il Sole e Mercurio nel loro segno li rendono vitali, energici e brillanti. Hanno una buona resistenza fisica e una mente lucida e veloce. Sanno gestire bene lo stress e le tensioni, senza farsi sopraffare dalle preoccupazioni.

Il consiglio è di approfittare di questo momento favorevole per dedicarsi a qualche attività sportiva o creativa che li gratifichi e li diverta.

Secondo posto: Leone

I Leone sono ancora in forma smagliante, grazie alla presenza di Venere nel loro segno che li rende affascinanti, carismatici e magnetici. Hanno una grande vitalità e una forte passione per la vita. Sono in grado di affrontare le sfide con coraggio e determinazione, senza perdere il sorriso e il buonumore. Il consiglio è di non esagerare con gli eccessi, soprattutto a tavola e in amore, per non rischiare di compromettere il loro equilibrio.

Terzo posto: Bilancia

I Bilancia sono tra i segni più in salute della settimana, grazie al sostegno di Marte nel loro segno che li rende grintosi, combattivi e decisi.

Hanno una buona capacità di reazione e di adattamento alle situazioni, senza lasciarsi abbattere dalle difficoltà. Sono anche molto equilibrati e armoniosi, sia nel corpo che nella mente. Il consiglio è di non trascurare la sfera emotiva e relazionale, che ha bisogno di attenzioni e coccole.

Quarto posto: Sagittario

I Sagittario sono tra i segni più in forma della settimana, grazie alla presenza di Giove nel loro segno che li rende ottimisti, generosi e avventurosi.

Hanno una grande voglia di vivere e di scoprire nuove esperienze, senza porsi limiti o paure. Sono anche molto curiosi e aperti al confronto con gli altri, senza pregiudizi o chiusure. Il consiglio è di non trascurare la sfera pratica e organizzativa, che richiede impegno e responsabilità.

Previsioni zodiacali con classifica dal 4 al 10/09: bene anche Acquario e Capricorno

Quinto posto: Capricorno

I Capricorno sono tra i segni più fortunati della settimana, grazie al sostegno di Urano nel loro segno che li rende innovativi, originali e creativi. Hanno una buona capacità di cambiare e di rinnovarsi, senza perdere la loro essenza e la loro identità. Sono anche molto determinati e ambiziosi, senza lasciarsi scoraggiare dagli ostacoli o dalla concorrenza. Il consiglio è di non trascurare la sfera affettiva e familiare, che ha bisogno di calore e vicinanza.

Sesto posto: Acquario

Gli Acquario sono tra i segni più forma della settimana, grazie alla presenza di Saturno nel loro segno che li rende maturi, saggi e consapevoli.

Hanno una buona capacità di analisi e di riflessione, senza farsi condizionare dalle emozioni o dalle opinioni altrui. Sono anche molto indipendenti e originali, senza seguire le mode o le convenzioni. Il consiglio è di non trascurare la sfera sociale e amicale, che ha bisogno di stimoli e novità.

Settimo posto: Ariete

Gli Ariete sono tra i segni meno fortunati della settimana, a causa della presenza di Venere in opposizione che li rende insoddisfatti, irrequieti e impulsivi. Hanno una scarsa capacità di gestire le frustrazioni e le delusioni, senza farsi aiutare dagli altri o da se stessi. Sono anche molto impazienti, senza ascoltare i consigli o le critiche. Il consiglio è di cercare di essere più calmi e riflessivi, per non peggiorare la situazione.

Ottavo posto: Scorpione

Gli Scorpione sono tra i segni meno forma della settimana, a causa della presenza di Mercurio in opposizione che li rende nervosi, ansiosi e confusi. Hanno una scarsa capacità di comunicare e di esprimere i loro pensieri e i loro sentimenti, senza farsi capire dagli altri o da se stessi. Sono anche molto diffidenti e gelosi, senza fidarsi degli altri o di se stessi. Il consiglio è di cercare di essere più aperti e sinceri, per non isolarsi.

Previsioni con classifica dal 4 al 10/09: Pesci in ultima posizione

Nono posto: Gemelli

I Gemelli sono tra i segni meno in forma della settimana, a causa della presenza di Marte in quadratura che li rende stressati, irritabili e polemici.

Hanno una scarsa capacità di gestire le tensioni e i conflitti, senza trovare soluzioni o compromessi. Sono anche molto superficiali e volubili, senza approfondire le cose o le persone. Il consiglio è di cercare di essere più seri e coerenti, per non perdere occasioni o relazioni.

Decimo posto: Toro

I Toro sono tra i segni meno fortunati della settimana, a causa della presenza di Giove in quadratura che li rende pigri, indulgenti e disordinati. Hanno una scarsa capacità di organizzare e di pianificare le loro attività e le loro risorse, senza rispettare le scadenze o i budget. Sono anche molto testardi e possessivi, senza cambiare idea o condividere le cose. Il consiglio è di cercare di essere più dinamici e flessibili, per non rimanere indietro.

Undicesimo posto: Cancro

I Cancro sono tra i segni meno in forma della settimana, a causa della presenza di Marte in opposizione che li rende permalosi, vulnerabili e insicuri. Hanno una scarsa capacità di affrontare le critiche e le provocazioni, senza reagire o difendersi. Sono anche molto emotivi e dipendenti, senza controllare le loro emozioni o la loro autonomia. Il consiglio è di cercare di essere più forti e sicuri, per non farsi ferire.

Dodicesimo posto: Pesci

I Pesci sono i meno fortunati della settimana dal punto di vista della forma. La presenza di Saturno in quadratura li rende tristi e pessimisti. Hanno una scarsa capacità di vedere il lato positivo delle cose e delle persone, senza sperare o sognare. Sono anche molto confusi e disorientati, senza avere una direzione o un obiettivo. Il consiglio è di cercare di essere più allegri e ottimisti.