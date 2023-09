L'oroscopo della giornata di martedì 5 settembre prevede uno Scorpione un po’ troppo nervoso in ambito amoroso, colpa della Luna e di Venere negativi, mentre il pianeta dell'amore porterà piacevoli emozioni ai nativi Ariete. Sagittario andrà a celebrare i sentimenti che prova per il partner, mentre Pesci si butterà nella mischia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 5 settembre.

Previsioni oroscopo martedì 5 settembre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno. Il pianeta dell'amore Venere porterà interessanti emozioni da condividere con il partner.

Anche voi single sarete più propensi a condividere la vostra vita con qualcun'altro. Per quanto riguarda il lavoro l'intuizione sarà una parte importante nella realizzazione dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: periodo stabile in amore in questa giornata di settembre. Sarete ancora freddi nei confronti del partner, ciò nonostante nutrirete maggior rispetto. In ambito professionale il sostegno di Mercurio si rivelerà prezioso per poter gestire in modo adeguato le vostre mansioni, soprattutto voi nativi nella prima decade. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di martedì piacevole in ambito sentimentale grazie a Venere in sestile. Ciò che proverete nei confronti della vostra fiamma è vero, ciò nonostante dovrete essere in grado di dimostrarlo.

In ambito lavorativo sarà un periodo di crescita, di studio di nuove mansioni che possano permettervi di ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Cancro: un quadro astrale positivo per voi nativi del segno in questa giornata di martedì. La Luna in sestile vi permetterà di provare buone emozioni, che saprete esprimere in modo romantico e maturo.

Sul fronte professionale rigore e impegno faranno parte della vostra routine quotidiana. In questo modo, riuscirete a fare molta strada. Voto - 9️⃣

Leone: state cercando in tutti i modi di poter raggiungere posizioni più agevolate sul campo professionale. Questo cielo non sarà del tutto favorevole, ciò nonostante, presto anche voi potrete ambire a qualcosa di più.

In amore la Luna si troverà in quadratura dal segno del Toro. Non sarete sempre così romantici, ma il vostro rapporto non sarò di certo in crisi. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di martedì interessante per quanto riguarda i sentimenti. Godrete della posizione favorevole della Luna e di Venere. Single oppure no, sarete in grado di stabilire la giusta intesa con la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro i vostri progetti procederanno lungo la giusta direzione, con risultati davvero convincenti. Voto - 9️⃣

Bilancia: vi sentirete abbastanza bene con il partner in questo martedì di settembre. Anche per voi cuori solitari questa sarà una giornata caratterizzata da emozioni speciali.

Nel lavoro ci saranno discrete soluzioni strategiche da applicare ai vostri progetti affinché questi non possano rivelarsi un disastro. Voto - 7️⃣

Scorpione: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, potreste mostrare spesso nervosismo nei confronti del partner. Avrete bisogno di ricostruire il legame che vi unisce al partner, ma i tanti imprevisti e le mille cose che non funzionano v'impediranno di rimettervi in sesto. In ambito professionale Mercurio vi permetterà di avere le idee chiare nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale favorevole secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa, che vi permetterà di vivere momenti davvero teneri.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete dimostrare ancora tanto prima di riuscire a coprire un ruolo più centrale. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto in questa giornata. Troverete la giusta intesa con la persona che amate, che con un po’ di fortuna, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo, e con il giusto impegno, riuscirete a centrare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: non sarà la giornata adatta per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno in cattivo aspetto, e non sarete sempre così amorevoli. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti non daranno per il meglio in questo periodo.

Dovrete rimanere più concentrati, ma soprattutto, meglio non mettere le mani su progetti fuori dalla vostra portata. Voto - 6️⃣

Pesci: con questo cielo favorevole, vi butterete nella mischia per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, con un po’ di fortuna, tra voi e la vostra fiamma arriveranno momenti davvero interessanti, tutti da vivere. In ambito lavorativo potrete raggiungere buoni risultati, ma attenzione a non correre troppi rischi considerato Mercurio contrario. Voto - 7️⃣