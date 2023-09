L'oroscopo della giornata di sabato 2 settembre prevede un Leone più attento alle spese sul fronte professionale, mentre Ariete sarà illuminato dalla Luna in congiunzione. Pesci sarà più ottimista al lavoro, mentre i Toro metteranno in pratica le proprie idee e progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 2 settembre.

Previsioni oroscopo sabato 2 settembre 2023 segno per segno

Ariete: giornata di sabato positiva per voi nativi. La Luna nel segno porterà in voi maturità e interesse nei confronti del partner.

Anche voi single dimostrerete buoni sentimenti nei confronti della vostra fiamma. Potreste riuscire a rimediare un appuntamento. Nel lavoro vi darete da fare in questo periodo, ciò nonostante, per il momento sarà necessario mettere da parte l'ipotesi di ingenti guadagni. Voto - 8️⃣

Toro: settore professionale che andrà avanti senza alcun problema per voi nativi del segno. Con stelle come Giove e Mercurio dalla vostra parte, potrebbe essere un buon momento per mettere in pratica alcune idee e progetti. In amore invece non sarete troppo abili, colpa di Venere in quadratura. Cercate di comprendere meglio i sentimenti del partner. Voto - 7️⃣

Gemelli: il weekend inizierà in modo positivo per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo, la Luna agirà nuovamente a vostro favore, aiutandovi a vivere un rapporto più affiatato. Nel lavoro è arrivato il momento di dedicarsi a nuove iniziative, riuscire a fare del vostro meglio. Con Marte in trigono, avrete sicuramente buone energie da spendere. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale in calo all'inizio di questo fine settimana.

Il rapporto tra voi e il partner sarà influenzato negativamente dalla Luna in quadratura, che potrebbe essere causa di malumore da parte vostra e possibili discussioni. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ciò nonostante, con Marte in quadratura, meglio non sforzarvi troppo. Voto - 6️⃣

Leone: farete molta più attenzione alle vostre spese in questo periodo, in quanto sarà importante per voi incrementare le vostre finanze.

Per quanto riguarda i sentimenti, in questa giornata di sabato ci penseranno la Luna e Venere a regalarvi piacevoli emozioni con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di sabato discreta sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Ci sarà una buona complicità tra voi e il partner, con momenti davvero teneri. Sul fronte professionale continuerete a esprimere tutto il vostro potenziale grazie a Mercurio e Giove, centrando sempre buoni risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: il fine settimana non inizierà al meglio per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Con la Luna in opposizione dal segno dell'Ariete, il vostro modo di amare non sempre sarà così apprezzato dal partner.

In ambito lavorativo i vostri progetti potranno andare avanti con le giuste idee, oltre che con una buona forza di volontà. Voto - 6️⃣

Scorpione: tra voi e il partner ci sarà ancora poca intesa all'inizio di questo weekend, ciò nonostante è innegabile l'impegno che ci state mettendo per cercare di ricostruire il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo impegnativo che vi restituirà però interessanti risultati. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale gradevole secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, con la Luna e Venere a favore, non avrete difficoltà a gestire le relazioni a voi più care. In ambito lavorativo sarà importante ragionare su quello che state facendo prima di portare avanti le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete, non sarete sempre così romantici nei confronti del partner. Il vostro rapporto non attraverserà una crisi, ciò nonostante aspettatevi qualche piccola discussione. Per quanto riguarda il lavoro non abbiate paura di gestire progetti particolarmente ambiziosi, avete le capacità per potercela fare. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale in leggera ripresa in questo primo weekend di settembre. Potrete infatti contare sulla Luna in sestile per godere di un rapporto più tranquillo, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo non avrete particolari difficoltà in quel che fate, almeno fino a quando avrete a che fare con mansioni alla vostra portata.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarete più ottimisti in ambito professionale secondo l'oroscopo. Anche se avrete Mercurio contro, Giove e Saturno saranno alleati preziosi per cercare di portare a termine i vostri progetti. In amore ci sarà stabilità tra voi e il partner. Il sostegno e l'approvazione della persona che amate si riveleranno utili per non cadere in errore. Voto - 8️⃣