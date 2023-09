L'oroscopo dell'amore di lunedì 2 ottobre 2023 vede il Gemelli come indiscusso protagonista della classifica e con una straordinaria giornata all'insegna della felicità. Per l'Ariete si prospetta una giornata di passione e di collaborazione in famiglia, mentre il Capricorno avrà voglia di rimanere solo.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore segno per segno: intesa al top per Ariete

1° Gemelli: la vita di coppia sarà sicuramente suggellata da un evento che vi renderà decisamente più felici, mentre potreste essere contornati da tani amici se siete single.

Ora più che mai sentirete la passione, soprattutto se siete ancora agli albori della vostra relazione.

2° Ariete: l'intesa alle stelle che proverete insieme alla persona amata vi farà sentire non solo desiderati, ma anche appagati dal punto di vista mentale. Con la famiglia raggiungerete picchi di cooperazione come non si erano mai visti, oppure visti raramente.

3° Sagittario: l'affiatamento di coppia ora potrebbe essere più visibile che mai, specialmente se avete condiviso molto nelle scorse settimane. Sarete al culmine della vostra storia d'amore, e non sarà difficile pensare che arriverà anche una straordinaria proposta.

4° Bilancia: potreste riscontrare un incremento esponenziale di incontri, e sicuramente questi saranno decisamente affascinati dalla vostra spigliatezza e voglia di fare amicizia.

Secondo l'oroscopo in famiglia potreste fare delle belle sorprese.

Sentimenti positivi per Scorpione

5° Scorpione: potreste avvertire dei sentimenti positivi nei confronti della persona amata, la quale potrebbe farvi vivere attimi di profonda spensieratezza e di passionalità. Secondo quanto riporta l'oroscopo di lunedì, anche gli incontri vi porteranno tanta allegria.

6° Acquario: se in ambito amicale ci saranno molte note positive che vi spingeranno a fare qualche bella avventure fuori dalle righe, mentre in amore inizieranno delle perplessità che però saranno facilmente aggirabili. Potreste avere voglia di stare per conto vostro in serata.

7° Leone: subentrerà una amicizia di vecchia data che vorrà vedervi e vorrà discorrere con voi su qualche evento che ha caratterizzato in modo indelebile la vostra vita.

Sarete disponibili con qualche persona, mentre sarete molto indisponenti con altre.

8° Cancro: se in amore ci sarà una stabilità senza sfociare nel romanticismo, nella famiglia il clima di amore e di tenerezza potrebbe essere davvero molto alto, considerando anche qualche piccolo episodio che vi ha fatti mettere sotto tensione per un po' di tempo a questa parte.

Confronto per Pesci

9° Pesci: avrete bisogno di un confronto di coppia per poter essere sinceri l'uno con l'altro. I momenti di distrazione dalla famiglia e di disattenzione nei confronti delle amicizie potrebbero accentuare la distanza mentale che proverete.

10° Capricorno: avrete poca voglia di fare qualcosa di divertente e di diverso, soprattutto se siete in compagnia del partner.

Secondo l'oroscopo avrete molta poca voglia di avere qualcuno intorno in questo momento. Sarà una serata di autoanalisi.

11° Vergine: sarete incentrati moltissimo sull'ambito materiale della vostra relazione, quindi niente che avrà a che fare con il romanticismo o qualche momento di passionalità. Con la famiglia vi dimostrerete piuttosto intransigenti e meno propensi a collaborare.

12° Toro: eviterete di esternare le vostre emozioni e i vostri sentimenti in questo periodo, specialmente se avete avuto delle delusioni e anche dei ripensamenti personali circa una amicizia. Secondo l'oroscopo di lunedì potreste avere l'ardire di evitare parecchie persone.