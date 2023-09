L'oroscopo della settimana che va dal 2 all'8 ottobre vede il pianeta Mercurio passare nella Bilancia, segno che dimostrerà maggior grinta e idee efficaci in ambito lavorativo. Capricorno potrebbe rallentare a causa di qualche imprevisto. Leone sarà romantico e produttivo, mentre un po’ di stress potrebbe colpire gli Ariete. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 ottobre.

Previsioni oroscopo dal 2 all'8 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: sarà una settimana stressante in ambito professionale per i nati nel segno.

Con Mercurio e Marte in opposizione, le vostre aspettative potrebbero calare verso alcuni progetti che sembravano essere partiti bene. In amore il vostro rapporto con il partner sarà stabile, ciò nonostante, attenzione a non pretendere troppo dal vostro rapporto in questo periodo. Voto - 6️⃣

Toro: la Luna navigherà in buone posizioni. Vi sentirete più in sintonia con il partner, ma attenzione comunque a Venere in quadratura, che potrebbe smorzare questa lieve intesa. Nel lavoro Mercurio non sarà più a favore da giovedì, ciò nonostante, potrete contare su Giove per cercare di ottenere discreti successi. Voto - 7️⃣

Gemelli: settore professionale in crescita nel prossimo periodo per i nati nel segno.

Oltre a Marte, anche Mercurio si unirà alla schiera di pianeti favorevoli, e arriveranno risultati incoraggianti dai vostri progetti. In amore ci sarà una discreta stabilità con il partner. Le giornate di martedì e mercoledì saranno le migliori per il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Cancro: l'arrivo di Mercurio nel segno della Bilancia potrebbe rendere più complicate alcune mansioni.

Soprattutto se non avete terminato alcuni progetti in tempo, ora, potreste trovarvi in difficoltà. In amore sarà una settimana stabile e soddisfacente, grazie anche alla Luna favorevole nel weekend, che porterà intesa e passione a sufficienza nel vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Leone: anche questa settimana sarete particolarmente affettuosi nei confronti del partner.

Venere sarà in congiunzione, mentre la Luna alimenterà di saggezza e maturità il vostro rapporto. Sul fronte professionale l'arrivo di Mercurio in Bilancia potrebbe cambiare le cose a vostro favore. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale altalenante in questa prima settimana di ottobre. Il rapporto con la persona che amate sarà influenzato dalla Luna. Non sarete sempre dell'umore adatto per godere appieno della vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante sarete ancora in grado di mettere insieme discreti successi. Dovrete solo dimostrare il vostro solito impegno. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà una settimana in rialzo per quanto riguarda il settore professionale.

Il pianeta Mercurio arriverà nel vostro cielo e, insieme a Marte in congiunzione, sarete più concentrati, con le idee giuste per provare a mettere insieme progetti di primo livello. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà favorevole, ciò nonostante, a volte potrete non essere in grado di comprendere appieno i sentimenti del partner. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale poco entusiasmante. Single oppure no, Venere sarà ancora opposta, e la Luna non sempre vi darà una mano a risollevare il vostro rapporto. Nel lavoro Mercurio sarà alle vostre spalle. Per svolgere bene le vostre mansioni, potrebbe essere necessario maggiore impegno da parte vostra. Voto - 6️⃣

Sagittario: il lavoro tornerà a darvi qualche soddisfazione secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Mercurio e Marte saranno entrambi in sestile dal segno della Bilancia. Potreste buttare giù qualche idea interessante per mettere insieme buoni progetti e risalire la china. In amore invece sarà una settimana altalenante a causa della Luna. Single oppure no, attenzione in particolare alle giornate di martedì e mercoledì, quando l'astro argenteo sarà opposto. Voto - 7️⃣

Capricorno: con il pianeta Mercurio in quadratura dal segno della Bilancia, qualche imprevisto di troppo potrebbe rallentarvi in campo professionale. Cercate di essere più reattivi, ma soprattutto attenti a ciò che fate. In amore godrete di una relazione stabile, ciò nonostante non aspettatevi momenti estremamente romantici. Voto - 6️⃣

Acquario: settore professionale in crescita nel prossimo periodo per i nati nel segno.

Mercurio tornerà ad agire a vostro favore, e riuscire a proporre progetti di spessore come un tempo. In amore sarete più ottimisti verso il partner grazie alla Luna in trigono, anche perché gli effetti di Venere opposta, finalmente, cominceranno a farsi sentire molto meno. Voto - 7️⃣

Pesci: Venere sta per avvicinarsi nel segno della Vergine e il vostro rapporto sentimentale potrebbe risentirne. Single oppure no, sarà necessario fare qualcosa adesso per cercare di portare stabilità con la vostra fiamma. Nel lavoro invece, Mercurio non sarà più opposto, e riuscirete a lavorare più serenamente. Voto - 7️⃣