Lunedì 2 ottobre troviamo sul piano astrale la Luna, Giove e Urano transitare nel segno del Toro, mentre Saturno e Nettuno stazioneranno nell'orbita dei Pesci. Il Nodo Nord, intanto, resterà stabile nel domicilio dell'Ariete e, allo stesso modo, Plutone continuerà a occupare lo spazio zodiacale del Capricorno. Marte assieme al Sole, invece, protrarranno il moto in Bilancia come Mercurio rimarrà nel segno della Vergine. Venere, infine, risiederà sui gradi del Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Toro, meno roseo per Scorpione e Ariete.

Sul podio

1° posto Capricorno: lavoro top. A gettare il cuore oltre l'ostacolo, professionalmente parlando, potrebbero esserci i nati Capricorno in questo giorno che inaugura la settimana, col segno Cardinale che godrà di un'eccellente arguzia nonché di una propensione spiccata allo stacanovismo.

2° posto Bilancia: discorsi mirati. Secondo l'oroscopo di lunedì 2 ottobre, i nati Bilancia avranno ottime chance di avere una marcia in più quando si tratterà di comunicare con gli altri, in quanto non soltanto la loro parlantina sarà più spigliata che mai ma riusciranno anche a toccare le corde giuste per far riflettere l'interlocutore.

3° posto Toro: meriti riconosciuti. Giornata d'inizio mese da metaforiche coccarde da attaccare con soddisfazione al petto per i nati Toro, ai quali saranno presumibilmente riconosciuti dei meriti per dei lavori svolti in precedenza oppure per alcune soluzioni innovative attuate su delle beghe pratiche.

I mezzani

4° posto Acquario: impegnarsi a fondo. Le effemeridi di questo lunedì autunnale per i nati Acquario sembreranno premiare chi tra loro non si tirerà indietro quando ci sarà da faticare, difatti il parterre astrale premierà con risultati ragguardevoli soltanto il segno Fisso che si rimboccherà le maniche senza lamentele al seguito.

5° posto Gemelli: sfruttare l'occasione. Al centro delle dinamiche di casa Gemelli nelle ventiquattro ore in questione potrebbe esserci il denaro, col bouquet astrale che fornirà al segno Mutevole l'opportunità di risparmiare un bel gruzzoletto sfruttando un'offerta irripetibile.

6° posto Leone: doveri. Atmosfera astrale di questo lunedì ottobrino non particolarmente entusiasmante per i nati Leone, stando alle previsioni astrologiche, in quanto il segno Fisso sarà chiamato ad adempiere ad alcuni doveri improrogabili prima di concedersi qualche istante di svago.

7° posto Pesci: aprire gli occhi. I nati Pesci solitamente sono corredati astrologicamente di uno stato sognante latente che, a fasi alterne, li accompagna nel loro percorso evolutivo. Questo lunedì, però, il fugace Stellium in terza casa suggerirà a gran voce al segno Mobile di sgranare gli occhi e dedicarsi alla concretezza piuttosto che osannare il mondo onirico.

8° posto Sagittario: stampella emotiva. Assorbire e metabolizzare gli eventi recenti, ma anche quelli di questo lunedì d'autunno potrebbe essere un esercizio di difficile attuazione per i nati Sagittario, i quali avvertiranno la viscerale necessità di una persona cara che li aiuti moralmente.

9° posto Cancro: visione offuscata. Il parterre planetario del 2 ottobre avrà ottime possibilità di offuscare la lucidità mentale dei nati Cancro, ancor di più quella che il segno Cardinale riverserà su di sé.

Sarà semplice, quindi, pensare erroneamente di aver perso d'improvviso un talento o una particolare abilità solo perché non si riesce a metterla in pratica con la stessa immediatezza di sempre.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: fragili. Alcune vulnerabilità caratteriali dei nati Ariete, ancor di più del secondo decano, potrebbero emergere d'improvviso questo lunedì di ottobre, col segno di Fuoco che farà bene a non vergognarsi affatto di risultare fragile agli occhi altrui.

11° posto Scorpione: sgambetti. Il tallone d'Achille di casa Scorpione in questa giornata autunnale saranno, c'è da scommetterci, i rapporti relazionali dove i nativi dovranno gioco forza fare i conti con pettegolezzi sul loro conto e colpi bassi.

12° posto Vergine: prospettiva fissa. Indossando un casco integrale o una maschera da sub la visione panoramica ne risente inevitabilmente a favore di maggiore sicurezza o uno sguardo lucido sott'acqua. Tale sensazione limitante sarà probabile che i nati Vergine la avvertano questo lunedì, dove a venir meno sarà l'ampiezza dello spettro prospettico col quale affronteranno gli eventi.