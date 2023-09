L'oroscopo della fortuna del mese di ottobre 2023 vede il pianeta Giove stare dalla parte dei segni zodiacali di terra: anche alcuni segni d'acqua come i Pesci saranno eccezionalmente tra i favoriti. I segni di fuoco scivolano quasi tutti in basso. A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna del mese di ottobre: Vergine indipendente

1° Pesci: finalmente la fortuna girerà dalla vostra parte, secondo quanto riporta l'oroscopo di ottobre. Sarete molto ferrati con affari davvero remunerativi e potreste avere anche dei colpi di fortuna che riusciranno a saldare qualche conto rimasto in sospeso.

Potrete avvalervi di una determinazione che, nelle settimane precedenti, avete cercato a lungo senza trovarla. Con i colleghi si aprirà una comunicazione invidiabile ed estremamente produttiva.

2° Vergine: situazione molto positiva per l'incremento degli affari, del denaro e delle possibilità di trovare un lavoro che vi possa rendere completamente indipendenti. Avrete anche molto tempo libero che vi permetterà di essere indulgenti con voi stessi, mentre la creatività e le energie sul lavoro non faranno che farvi crescere dal punto di vista della carriera. Secondo l'oroscopo del mese di ottobre, potreste ricevere delle novità nella squadra di lavoro.

3° Acquario: potrete avvalervi del lavoro precedente per ottenere i frutti delle vostre fatiche nel mese di ottobre.

Secondo l'oroscopo, questo mese sarà fatto di pause e di qualche regalo che potrete finalmente concedervi. Confidare nelle vostre capacità sul lavoro vi darà una autostima al di sopra di qualsiasi aspettativa. Continuate così.

4° Cancro: si presenteranno delle occasioni lavorative che potrebbero fare al caso vostro e proiettarvi verso una situazione molto più agevole rispetto alle settimane precedenti.

Avrete una carica davvero invidiabile che vi conferirà molta più stima da parte delle persone che vi circondano e una straordinaria propensione ad aiutare i colleghi. Finalmente riuscirete ad impiegare i guadagni per qualche investimento a scopo personale.

Idee positive per il Toro

5° Toro: ci saranno idee che favoriranno qualche guadagno in più.

I successi non si conteranno e saranno in forte incremento, così come la vostra spiccata autostima. Ora le difficoltà saranno soltanto un vago ricordo, mentre la creatività scorrerà, come al solito, senza ribassi.

6° Capricorno: gli affari andranno bene, così come le questioni di natura professionale potranno sicuramente regalarvi dei vantaggi, secondo quanto riporta l'oroscopo. Avrete qualche piccolo ausilio nei momenti in cui le sfide si faranno un po' dure, mentre spesso e volentieri con i colleghi avvertirete qualche lieve tensione. Secondo l'oroscopo le energie saranno a vostra completa disposizione.

7° Ariete: ci saranno delle piccole difficoltà, di tanto in tanto: con la dedizione giusta potrebbero essere risolte in men che non si dica.

Spese familiari in arrivo che, però, potrebbero essere molto più leggere di quanto prospettato, secondo l'oroscopo. Sul lavoro potrete avere qualche piccola divergenza di intenti con la vostra squadra di lavoro, esercitando però un quieto vivere.

8° Scorpione: non sarà essenziale risparmiare un po' del vostro denaro, ma sarà estremamente utile in un prossimo futuro. Al momento l'ambito professionale non presenterà nessun passo in avanti che possa far presagire ad una svolta, per cui rimanere con i piedi ben ancorati sul terreno potrebbe essere una decisione molto saggia da parte vostra. Sarà meglio agire con gli affari per conto vostro, piuttosto che affidarvi ad una squadra che sembrerà non cooperare a dovere.

Spese per Gemelli

9° Gemelli: l'ambito familiare potrebbe esigere delle spese che evidentemente già vi aspettavate. Però nel corso del mese di ottobre la fortuna potrebbe aumentare un po', portandovi ad abbandonare dei sacrifici e a lasciarvi un po' andare a qualche sfizio. Sul lavoro ci saranno alcune situazioni conflittuali che nel corso del tempo potrebbero trovare uno sbocco positivo.

10° Bilancia: fare attenzione a quelle spese che adesso potrebbero rovinare i vostri conti potrebbe essere decisamente utile per il mese di ottobre. Spesso potreste non trovare i presupposti necessari per far scorrere le ore lavorative in modo positivo all'interno del contesto di lavoro, ma con qualche piccolo accorgimento potreste far la differenza rispetto a qualche collega, cercando di ravvivare un po' l'ambiente con qualche trovata diversa dal solito.

11° Leone: dovrete fare attenzione ai vostri guadagni, dal momento che le spese potrebbero aumentare. Tenere a bada i conti sarà una impresa piuttosto ardua, specialmente se in questo periodo non sarete esattamente lucidi a causa del troppo lavoro. Potrebbero esserci dei cali nell'intesa con i colleghi. Lavorare in solitaria però potrebbe essere altrettanto complicato.

12° Sagittario: con le questioni finanziarie dovreste andare con i piedi di piombo. Non sarà una mossa positiva investire il vostro denaro, così come la fortuna potrebbe non accompagnarvi come dovrebbe. Le tensioni con i colleghi potrebbero essere di intralcio a qualche progetto.