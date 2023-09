L'oroscopo dell'amore del mese di ottobre 2023 vedrà il passaggio di Venere che dalla costellazione del Leone si sposterà in quella della Vergine. Tra i favoriti spiccheranno anche l'Ariete, il Toro e il Capricorno. Il Sagittario sarà in calo, il Pesci si dedicherà ad altro.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo mensili per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo di ottobre in amore: Vergine romantico

1° Vergine: romantici. Con Venere che farà il suo ingresso trionfale nel vostro segno, ci saranno davvero delle fortissime opportunità di fare incontri amorosi che potrebbero presto portarvi ad avere emozioni incommensurabili e anche una sintonia sorprendente con la famiglia.

Avrete un occhio di riguardo nei confronti della quotidianità. entro la quale sentirete di essere al posto giusto nel momento giusto, secondo l'oroscopo. La passione sarà al centro del mese di ottobre.

2° Leone: avrete una attenzione particolare per la persona amata, ma anche per l'ambito prettamente quotidiano, quindi anche nei confronti della famiglia. La vostra passione sarà ancora piuttosto forte nonostante Venere stia per abbandonare la vostra costellazione, per cui anche per i single ci saranno ancora delle grandissime novità che potrebbero farvi riaccendere il fuoco della passione, ma anche uno sfavillante romanticismo. Farete anche qualche amicizia.

3° Toro: la Luna nel segno vi darà delle emozioni in amore che potrebbero farvi aprire al mondo esterno, contrariamente a quanto avete fatto nelle settimane precedenti.

Avrete una bellissima atmosfera che vi renderà più affascinanti se siete single e decisamente molto più intriganti per la coppia. Secondo l'oroscopo del mese di ottobre 2023, avvierete la vostra storia d'amore verso una maturazione che però non peserà a nessuna delle due parti.

4° Capricorno: Venere vi aiuta ad avere rapporti amorosi molto più autentici e simbiotici, che vi diano del romanticismo e della passione senza dimenticare l'ambito più stabile e duraturo della vostra storia d'amore.

La quotidianità che riuscirete a costruire pezzo per pezzo sarà fatta con sincera dedizione da entrambe le parti, secondo l'oroscopo. Potreste fare degli incontri che possano finalmente regalarvi delle amicizie davvero speciali.

Gemelli razionale

5° Ariete: sicuramente ci saranno alcune piccole scintille che potrebbero scoccare nei posti più impensabili, dal posto di lavoro oppure in situazioni che non prevedono esattamente una atmosfera romantica.

Nella coppia ci sarà una bella stabilità, nutrita di tanto in tanto da momenti di tenerezza che vi daranno emozioni molto positive, mentre per i single si apriranno molto più agevolmente le porte della passionalità, ma anche la prospettiva di avere una storia d'amore duratura.

6° Gemelli: la combinazione fra il vostro proverbiale raziocinio e gli influssi romantici di Venere vi porteranno ad avere un atteggiamento molto sano nella vostra relazione, di non eccedere con le smancerie e di guardare la parte più autentica della persona amata. Fare qualche sorpresa ovviamente non guasterà, anzi di tanto in tanto creare una bella atmosfera potrebbe far sbocciare la passione, secondo quanto riporta l'oroscopo di ottobre 2023.

7° Acquario: secondo quanto riporta l'oroscopo di ottobre 2023 in ambito amoroso, avrete una bella atmosfera carica di passionalità, ma passerà un po' di tempo prima che possiate pensare a concretizzare la vostra relazione. Avrete bisogno di tempo e non sempre sarete disposti ad accettare qualche cosa dettata dall'impulsività altrui. La razionalità la farà da padrone, e in modo decisamente forte, per cui avrete difficoltà anche a relazionarvi con qualche amicizia.

8° Cancro: sarete voi i fautori della passione che crescerà nella vostra relazione. Avrete dei bei momenti romantici che faranno da contraltare ad alcuni periodi di stabilità, non di freddezza, che potrebbe portarvi qualche serata di noia.

Però andrete a gonfie vele, anche per quanto riguarda qualche amicizia. Avrete voglia di essere sollevati di tanto in tanto dalle responsabilità familiari, perché sarete un po' stanchi sotto quel punto di vista, secondo quanto riporta l'oroscopo.

Bilancia in calo

9° Sagittario: in questo momento Venere sta abbandonando a poco a poco i segni di fuoco, ma il declino per il vostro segno in ambito amoroso potrebbe avvenire molto più celermente del previsto. Secondo quanto riporta l'oroscopo, dovrete cercare di essere più selettivi con le persone in generale, in modo tale che non ci siano perplessità nel corso del mese di ottobre. Con il partner dovreste avere un atteggiamento meno impulsivo, perché potreste indispettirvi entrambi.

10° Bilancia: sicuramente farete molto per favorire la comunicazione e la voglia di stare con la persona amata non vi manca di certo. L'ottimismo avrà anche la sua carta che potrebbe essere anche vincente nel mese di ottobre. Tuttavia, Venere non agirà esattamente come previsto, per cui avvertirete una mancanza di appoggio dal punto di vista quotidiano, e con il trascorrere delle giornate questa situazione potrebbe pesarvi sempre di più.

11° Scorpione: questo Marte potrebbe trovarvi alquanto nervosi, nel corso del mese di ottobre 2023. Di conseguenza faticherete moltissimo ad interagire con la persona amata, e anche con la famiglia ci sarà difficoltà di comprensione, soprattutto se si tratta di qualche cosa di personale.

Uscire da questa situazione non sarà molto facile, ma l'appoggio di una amicizia di vecchia data sarà esattamente ciò che ci vorrà per rasserenarvi adeguatamente.

12° Pesci: essere alla fine della classifica dell'oroscopo per il vostro segno non significherà avere esperienze amorose deludenti. Piuttosto, si creeranno dei presupposti che vi permetteranno di dedicarvi moltissimo a voi stessi e alle vostre passioni, ai vostri impegni e anche a qualche sassolino che vorreste togliervi da molto tempo dalla scarpa. Secondo l'oroscopo potreste avere anche qualche amicizia sincera che vi supporterà nelle vostre decisioni.