Il weekend entra nel vivo per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di sabato 16 settembre con le stelle e le previsioni astrologiche in amore, nel lavoro e sulla salute dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche di sabato 16 settembre

Ariete: con la luna in opposizione in questa giornata sarà meglio essere prudenti a livello sentimentale, potrebbero infatti esserci delle incomprensioni con il partner. È un momento di agitazione a livello professionale, ci sono delle questioni da risolvere.

Toro: la giornata di sabato 16 settembre sarà caratterizzata da una buona situazione professionale, in particolare per chi ricopre un ruolo importante.

In amore fatevi avanti se tenete seriamente a una persona.

Gemelli: nel lavoro è importante che prendiate delle decisioni importanti e che facciate veramente ciò che desiderate fare. In ambito sentimentale non fidatevi subito di qualcuno, ma verificate prima di esprimere i vostri sentimenti.

Cancro: in arrivo buone occasioni a livello professionale. Per quel che riguarda l'amore vi sentite nervosi, possibili discussioni con il partner.

Leone: è un buon momento per risolvere delle problematiche lavorative. Nei sentimenti dovrete fare chiarezza nei rapporti.

Vergine: in amore è un buon momento grazie anche a Giove favorevole. I single del segno è possibile che facciano un incontro interessante.

Nel lavoro è probabile che accada qualcosa che da tempo desiderate.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con la luna nel segno non manca la possibilità di fare incontri importanti, mentre le coppie possono vivere belle emozioni. In ambito lavorativo impegnatevi al meglio sui nuovi progetti.

Scorpione: nella giornata di sabato 16 settembre sarà meglio cercare di trovare del tempo per voi, in particolare per comprendere come affrontare delle questioni amorose. Nel lavoro non manca riconoscimento dai collaboratori.

Sagittario: non manca forza in questa giornata che potrete sfruttare in ambito sentimentale, in particolare se negli ultimi tempi ci sono state delle problematiche.

In ambito lavorativo risolverete delle situazioni che vi stanno a cuore.

Capricorno: ci sono opportunità in vista a livello professionale, cercate di cogliere al volo le occasioni. In amore momento sottotono, cercate di stare lontani dalle polemiche.

Acquario: con la luna favorevole sono belle le stelle che riguardano l'ambito sentimentale, potete farvi avanti con le persone che amate e vivere belle emozioni con chi vi sta accanto. Nel lavoro c'è un recupero in vista.

Pesci: dopo un periodo complesso in ambito lavorativo potrete affrontare alcune questioni con calma. A livello sentimentale è un momento di agitazione.