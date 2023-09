L'oroscopo della fortuna di mercoledì 6 settembre 2023 rivede eccezionalmente in testa alla classifica il segno del Bilancia, con Toro e Pesci a seguirlo a ruota. Per i nati sotto il segno dell'Acquario ci saranno finalmente tranquillità e spensieratezza.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna di mercoledì: Bilancia al top

1° Bilancia: ora più che mai sarete imbattibili con gli affari, riuscendo anche ad insegnare qualche piccolo trucco alle persone che vi circondano e che vorrebbero da voi delle dritte.

Potreste fare dei guadagni che vi permetteranno di fare qualche progetto decisamente più ambizioso.

2° Toro: avrete quelle capacità di superare qualche ostacolo di troppo e andare dritti al punto senza mai vacillare. Ora la fortuna potrebbe essere molto più intensa nel pomeriggio. Secondo l'oroscopo di mercoledì 6 settembre 2023, avrete anche una forte propensione a fare affari.

3° Pesci: avrete i successi che tanto desiderate, anche con qualche piccolo traguardo che per voi significherà molto. Incedere con i vostri progetti con una bella fortuna come questa vi regalerà davvero delle soddisfazioni al di sopra delle vostre stesse aspettative.

4° Scorpione: dopo la conclusione di alcuni affari e progetti, vi concederete del riposo ma anche qualche idea riguardo ad un acquisto che vorreste fare da tanto tempo e che avete sempre procrastinato.

Secondo l'oroscopo, avrete dei guadagni inaspettati che vi daranno un po' di respiro.

Vergine ambizioso

5° Vergine: questo rialzo sarà dovuto ad una forte ambizione che vi permetterà di scalare qualche vetta significativa per la vostra carriera, dando anche modo ai colleghi di godere dei frutti del vostro lavoro. Secondo l'oroscopo, anche con le energie sarete in rimonta.

6° Leone: avrete modo di pensare un po' a qualcosa che vorreste fare e per la quale non ne avete mai trovato il tempo. Il lavoro di squadra, ora più che mai, vi darà modo di riflettere su qualche progetto che potreste fare assieme, e non in solitaria come avevate pensato in precedenza.

7° Gemelli: potrete concedervi qualche sfizio che, con il trascorrere del tempo, potrebbe rivelarsi anche parecchio utile per i vostri progetti, forse in modo del tutto inaspettato.

Rendere possibile qualche piccola idea non farà male alla squadra, anzi, ci saranno delle ampie soddisfazioni in seguito.

8° Acquario: la pausa che riuscirete a prendervi in questa particolare giornata potrebbe farvi recuperare le energie abbastanza in fretta e regalarvi anche dei momenti di svago e di spensieratezza. Dovreste soltanto fare attenzione a qualche spesa di troppo, secondo l'oroscopo.

Ostacoli per Sagittario

9° Sagittario: arriverà qualche ostacolo che non vi permetterà di lavorare con serenità ma soprattutto adeguatamente, finendo con il provocare qualche errore che successivamente sarete costretti a rimediare quanto prima. Secondo l'oroscopo, il nervosismo salirà un po'.

10° Ariete: avrete bisogno di riposare e di recuperare le forze, in questo momento.

Pensare a fare dei salti di qualità sul lavoro potrebbe essere controproducente per il vostro umore, dal momento che la creatività sta procedendo un po' a tentoni, secondo l'oroscopo di mercoledì 6 settembre.

11° Cancro: l'impazienza che state provando in questo periodo potrebbe provocare molti danni, scatenando in voi stress e ansia che poi sarebbero molto difficili da debellare. Potreste avere dei ripensamenti su un progetto a cui state lavorando da moltissimo tempo.

12° Capricorno: purtroppo sarete assaliti da un livello di stress incommensurabile, e non sempre dei momenti di pausa potrebbero essere la chiave per migliorare. Avrete anche dei malintesi molto pesanti con la squadra con cui lavorate, per cui fate attenzione ad utilizzare le parole.