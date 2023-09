L'oroscopo dell'amore di mercoledì 6 settembre 2023 vede un segno dei Gemelli che sorprendentemente potrebbe fare dei passi in avanti molto sinceri e disinteressati all'interno della propria relazione. Se i Pesci saranno eccezionalmente empatici, il Toro potrebbe essere abbastanza chiuso.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo di mercoledì segno per segno: incontri per Scorpione

1° Gemelli: pensare meno alla vostra storia d'amore e alle implicazioni che essa comporterà potrebbe farvi sentire molto più sicuri di voi stessi e inaspettatamente molto responsabili anche in futuro.

Secondo l'oroscopo favorirete una atmosfera molto suggestiva e romantica.

2° Scorpione: continueranno a presentarsi possibilità di incontri che potrebbero farvi trovare la persona giusta in amore oppure in amicizia. Le questioni di carattere romantico nella coppia potrebbero regalarvi attimi di intensa felicità e un appagamento che potrebbe durare a lungo.

3° Cancro: favorire gli incontri potrebbe portarvi delle splendide amicizie a vostra disposizione, che vi facciano sia divertire che vi stiano accanto nel momento del bisogno. Fare qualche bella esperienza vi toglierà un peso dal cuore.

4° Acquario: i cambiamenti positivi che riscontrerete dopo una sana chiacchierata in famiglia sarà esattamente ciò che ci vorrà per migliorare drasticamente il vostro umore.

Secondo l'oroscopo dell'amore potreste anche fare un incontro eccezionale che vi farà battere il cuore all'impazzata.

Perplessità per Sagittario

5° Pesci: l'aspetto più empatico di voi stessi uscirà fuori prima che possiate accorgervene, proiettando i vostri sentimenti verso una dimensione più estesa. Il rapporto con il partner potrebbe subire una impennata grazie alla passione mista al romanticismo più tenero.

6° Capricorno: con l'umore ritrovato di questa giornata, anche l'amore avrà nel vostro cuore un posto in prima fila. Secondo l'oroscopo ogni rapporto che fino a poco tempo fa è stato burrascoso ora potrebbe essere meno turbolento del solito.

7° Bilancia: prendervi una pausa dalle persone che vi circondano sarà un atto d'amore verso voi stessi.

Fare nuove esperienze vi metterà in contatto con un aspetto personale che ancora non conoscevate.

8° Sagittario: avrete qualche piccolo dubbio nei confronti di una amicizia per cui avete sempre nutrito una certa sicurezza. In amore avrete un po' di ritrosia a causa di qualche piccolo fraintendimento che necessita di una soluzione.

Vergine freddo

9° Toro: per il momento essere sottotono vuol dire non dare il meglio di voi in amore, perché potreste sentirvi un po' focalizzati con la vostra tristezza e con la vostra malinconia e non avere molta empatia con gli altri, al momento. Secondo l'oroscopo avrete alcune discussioni con la famiglia.

10° Vergine: i vostri sentimenti al momento potrebbero essere accantonati in favore di una maggiore stabilità e un lato decisamente più razionale che ora prevarrà.

Secondo l'oroscopo avrete molte occasioni di fare qualche passo in avanti, ma allo stesso tempo avete poca voglia di esporvi con la persona amata.

11° Ariete: purtroppo non sarete dell'umore adatto per i sentimenti e per l'amore in generale. Focalizzarvi altrove potrebbe essere un modo per eludere qualche responsabilità nei confronti della famiglia.

12° Leone: proverete senza successo di fare buon viso a cattivo gioco in amore, ma dovreste piuttosto scavare dentro di voi per trovare alcune motivazioni che vi spingeranno ad allontanarvi dal partner. Potreste avere delle perplessità molto forti nei confronti di una amicizia.