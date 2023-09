L'oroscopo della fortuna di giovedì 21 settembre 2023 vede un eccezionale rialzo per il segno del Capricorno, mentre ci saranno delle idee originali per i nati sotto il segno dello Scorpione. CI sarà una convergenza di intenti per la squadra del segno del Toro.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna: Vergine intraprendente

1° Capricorno: la fortuna ora più che mai porterà dei successi incommensurabili, secondo l'oroscopo. Ad accompagnarla, una creatività che sovrasterà quella delle settimane precedenti.

Anche fra colleghi ci sarà una sintonia davvero invidiabile.

2° Scorpione: la carrellata di idee che metterete a frutto potrebbero diventare dei presupposti per altri progetti futuri, oltre che una fonte di guadagno nell'immediato. Fare qualche amicizia sul posto di lavoro vi cambierà la quotidianità, oltre al modo di approcciarvi ad esso.

3° Toro: ora la collaborazione con la vostra squadra sarà il fulcro principale su cui ruoteranno i vostri progetti, e farvi carico anche dell'incertezza degli altri dimostrerà che sarete perfetti per le vostre doti di leader. Secondo quanto riporta l'oroscopo, nel pomeriggio ci saranno sorprese pecuniarie.

4° Vergine: ora più che mai avrete una bella intraprendenza che renderà sempre più carica anche la squadra lavorativa di cui fate parte, secondo quanto riporta l'oroscopo.

La fortuna ora con gli affari si farà sempre più concreta, e pensare ad un investimento ora non sarà più una chimera.

Cancro volenteroso

5° Ariete: vi sentirete molto carichi e predisposti al lavoro in team. Anche in solitaria darete il meglio di voi stessi, e i risultati si vedranno prima di quanto prospettato. Secondo quanto riporta l'oroscopo, potreste sfruttare i vostri guadagni con dello shopping per rinnovare il vostro look.

6° Cancro: darvi da fare in questo momento vi sarà utile per immagazzinare informazioni che vi serviranno nei progetti futuri. Costruire da soli il vostro avvenire sarà semplicemente gratificante sotto il vostro punto di vista. La fortuna sarà una compagna abbastanza fedele.

7° Bilancia: le questioni burocratiche irrisolte troveranno ampio spazio nel corso della giornata di giovedì 21 settembre, 2023, secondo l'oroscopo.

Avrete anche un po' di tempo libero che vi occorrerà per salvaguardare la vostra salute, oltre che le vostre finanze.

8° Pesci: qualche piccola spesa da fare metterà in difficoltà le vostre finanze, anche se non in modo troppo significativo per voi. Darvi da fare ora come ora potrebbe farvi recuperare un po' di tempo perso, mentre con gli affari ci saranno alcuni ostacoli da superare.

Sfide per Leone

9° Leone: avrete l'impresa di affrontare delle sfide un po' più difficili del previsto sul piano professionale. Per il momento l'atmosfera sul lavoro potrebbe essere sempre meno tranquilla a causa di qualche incomprensione piuttosto forte, secondo l'oroscopo.

10° Gemelli: sentirvi appagati ora potrebbe essere un desiderio che non potreste raggiungere nell'immediato.

L'ambito economico adesso vi metterà a dura prova a causa di qualche sacrificio che sarete costretti a fare per cause di forza maggiore, forse un imprevisto in casa.

11° Sagittario: la divergenza di intenti sul piano lavorativo vi metterà più in difficoltà del previsto. Con le energie potreste fare i conti soltanto in serata, nel frattempo potreste avere un senso di stanchezza e vertigine che potrebbe durare piuttosto a lungo.

12° Acquario: ora il riposo potrebbe essere l'unica soluzione ad una giornata che molto probabilmente non vi darà molte gratificazioni. Nella squadra di lavoro infatti potrebbe regnare il malcontento, forse a causa di una fortissima divergenza di intenti, secondo l'oroscopo.