L'oroscopo dell'amore di giovedì 21 settembre 2023 vede il segno dell'Ariete in testa alla classifica grazie alla presenza di Venere nella costellazione del Leone. Gli altri segni che riusciranno ad avere influssi positivi saranno il Cancro, il Pesci e il Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore, per tutti i segni: Pesci romantico

1° Ariete: secondo quanto riporta l'oroscopo potreste avere delle belle notizie che vi permetteranno di essere sempre più complici con la persona amata, a prescindere da ogni cosa.

L'ambito amicale si popolerà di nuove amicizie che vi daranno una spensieratezza fuori dall'ordinario.

2° Cancro: fare delle scelte in amore potrebbe regalarvi una marea di emozioni e di progetti che potreste concretizzare con la persona amata. Vi sentirete in pace con il mondo, mentre nella famiglia le questioni di carattere quotidiano saranno sempre più semplici da affrontare, con l'aiuto di tutti.

3° Leone: in amore la stabilità che si andrà formando potrebbe essere fautrice di una idea che renderà felici non solo voi in quanto coppia, ma anche la famiglia. Secondo quanto riporta l'oroscopo, sarete molto appagati da un senso di serenità che in serata potrebbe presentare risvolti molto passionali.

4° Pesci: il romanticismo in questo periodo per il vostro segno sarà di casa. Lasciarvi andare alle emozioni in questa giornata potrebbe regalarvi delle belle novità che potrebbero essere molto positive per la famiglia, ma anche per la vostra vita di coppia.

Gemelli responsabile

5° Gemelli: il senso di responsabilità che avrete in questo momento potrebbe presentare dei segni di forte maturità e di una consapevolezza del tutto nuova con la famiglia.

Con le amicizie sarete molto più propensi ad essere fortemente selettivi.

6° Bilancia: la consapevolezza di avere un amore che potrebbe essere sempre più concreto potrebbe farsi largo nella vostra mente, tuttavia dovreste avviare un dialogo che vi permetterà finalmente di scoprire qualche carta in tavola, secondo l'oroscopo del 21 settembre 2023.

7° Scorpione: le esperienze amorose vi insegneranno che sarà bene conoscere meglio l'altro prima di intavolare con lui una relazione che possa realmente funzionare. Secondo l'oroscopo potreste avere delle amicizie che vi porteranno ad essere sempre più solidi dal punto di vista mentale.

8° Sagittario: avrete delle vicissitudini che nella coppia vi aiuteranno a riflettere molto più attentamente sul vostro futuro. Ora per i single si aprirà una strada fatta di incontri che però non sfoceranno in nulla di serio o comunque complicato per le vostre emozioni.

Capricorno agitato

9° Capricorno: pensare all'amore in questo momento vi mette in agitazione, per cui nella giornata di giovedì 21 settembre 2023 vi scoprirete essere insofferenti a qualche piccola dinamica di coppia che si sta trascinando da molto tempo a questa parte.

10° Acquario: secondo l'oroscopo, potreste non avere molta pazienza in amore, anzi, potreste perderla molto facilmente anche a causa di qualche fraintendimento. Di conseguenza, anche con la famiglia potreste dimostrare un po' di stress e insofferenza. Di romanticismo nemmeno l'ombra.

11° Vergine: rischiare la vostra amata solitudine per qualcuno che non riuscirà veramente ad amarvi in questo periodo potrebbe essere una situazione abbastanza concreta. Fare qualcosa che possa appagare voi stessi sarà molto utile per la vostra situazione emozionale.

12° Toro: fintanto che le vicende amorose resteranno lontane da voi, vivrete una situazione di tranquillità davvero appagante. Al momento anche la famiglia potrebbe essere fonte di stanchezza e di stress, per cui riposarvi in completa solitudine sarà esattamente ciò che farà per voi in questo momento.