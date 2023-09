Lunedì 25 settembre troviamo sul piano astrale la Luna transitare sui gradi dell'Acquario, mentre Plutone risiederà nel segno del Capricorno. Il Nodo Nord protrarrà il moto in Ariete, così come Giove e Urano resteranno stabili nel domicilio del Toro. Venere, invece, continuerà a occupare lo spazio zodiacale del Leone e il Sole insieme a Marte permarrà in Bilancia. Nettuno e Saturno, in ultimo, stazioneranno nell'orbita dei Pesci. Lilith e Mercurio sosteranno in Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Ariete, meno entusiasmante per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Ariete: intuitivi. La settimana astrologica parrà aprirsi nel migliore dei modi per i nati Ariete sul profilo mentale, col segno di Fuoco che beneficerà di un'agilità cerebrale non indifferente che lo farà divenire oltremodo intuitivo nelle faccende di cuore.

2° posto Acquario: faccia a faccia. Stufi di subire l'atteggiamento ostile di una figura professionale, i nati Acquario in questo giorno di fine settembre potrebbero affrontare a viso aperto la persona interessata e, dopo aver messo i puntini sulle "i" con la stessa, comprendere di aver fatto bene a chiarire.

3° posto Bilancia: mentori. I nati Bilancia, durante il 25 settembre, avranno buone chance di essere percepiti dal mondo circostante come dei mentori o delle figure di riferimento e, a fronte di ciò, saranno ben propensi di dispensare consigli saggi e mettere sul piatto significativi aneddoti.

I mezzani

4° posto Vergine: conoscenze. Lunedì foriero di contatti per i nati Vergine, i quali si troveranno a stringere la mano a un boss o incontrare una nuova e stuzzicante "preda" affettiva, conoscenze che avranno un ruolo dominante per il segno di Terra nel prossimo futuro.

5° posto Capricorno: caparbi. La tipica ostinazione dei nati Capricorno sembrerà essere a livelli da record questo lunedì settembrino, ma anziché sfociare in mera cupidigia fine a se stessa tale caparbietà del segno Cardinale farà da apripista per dei ragguardevoli risultati di ordine pratico.

6° posto Sagittario: routine. Posizione di metà classifica per i nati Sagittario che potrebbe profumare di routine non troppo esaltante ma scevra da impedimenti e contrattempi di sorta, col segno di Fuoco che vivrà questo lunedì autunnale con un umore ballerino.

7° posto Leone: affaticati. Un po' di pesantezza accusata sul fronte fisico sarà probabile nelle ventiquattro ore in questione per i nati Leone, con quest'ultimi che saranno chiamati dal carnet astrale a diminuire i giri del motore per ripartire a vele spiegate da mercoledì sera in avanti.

8° posto Cancro: voglia d'adrenalina. Il desiderio di fare o dire qualcosa che gli farà provare un brivido dietro la schiena sarà particolarmente imponente nel lunedì di casa Cancro, coi nati nel segno che vorranno soddisfare la loro voglia di adrenalina anche con un pizzico d'incoscienza.

9° posto Gemelli: convivenza asfissiante. Dividere l'abitazione con la persona amata e coi figli potrebbe diventare, nel corso del 25 settembre, un esercizio complicato da portare a compimento per i nati Gemelli, i quali vivranno tale convivenza domestica come costrittiva e asfissiante.

Ultime posizioni

10° posto Toro: nervosi. Complice una questione di principio che aleggerà minacciosa sul velo armonico dei nati Toro, quest'ultimi avranno ottime possibilità di trascorrere un lunedì divenendo tesi come una corda di violino, nervosismo che li farà scattare come molle alla prima presunta provocazione.

11° posto Scorpione: amore flop. Ciò che potrebbe risultare di difficile attuazione ai nati Scorpione questo lunedì d'inizio stagione sarà riuscire a entrare in simbiosi con la persona amata, col segno Fisso che noterà un certo distacco inspiegabile nei loro confronti da parte del partner.

12° posto Pesci: aggirare l'ostacolo. Nonostante ci sia da chiarire una faccenda, revisionare un progetto o fare ammenda con qualcuno, i nati Pesci in questa giornata di settembre parranno non curarsene più di tanto preferendo aggirare l'ostacolo piuttosto che provare a saltarlo come consiglieranno le stelle.