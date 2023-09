L'oroscopo dell'amore di martedì 26 settembre 2023 vede il Leone e la Bilancia indiscussi protagonisti della scena amorosa della classifica. I Pesci invece avranno a che fare con qualche nuova amicizia.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore di martedì segno per segno: Leone emozionato

1° Leone: emozioni. L'ambito amoroso vi regalerà tantissime emozioni che potrebbero fungere da trampolino di lancio a progetti fatti in due sempre più divertenti e al tempo stesso maturi e responsabili.

Potreste avere un ambiente familiare in cui finalmente riuscirete a comprendervi a vicenda.

2° Bilancia: largo alla passione. In questa giornata particolare sarà la passionalità l'indiscussa protagonista che potrebbe cambiarvi in meglio la serata. Secondo l'oroscopo anche in famiglia l'armonia potrebbe essere in netto miglioramento. Farete degli incontri interessanti.

3° Ariete: vi lascerete guidare dalle sensazioni più belle che potreste mai provare nel corso della settimana. Nella famiglia avrete a che fare con una bella atmosfera che potrebbe essere il preludio per una avventura con i fiocchi.

4° Vergine: la serenità di cui vi renderete protagonisti in quanto facenti parte di una coppia ora come ora troverà uno sbocco estremamente positivo per la vostra storia d'amore.

Nelle amicizie l'atmosfera potrebbe migliorare, specialmente dopo dei fraintendimenti.

Capricorno al centro dell'attenzione

5° Capricorno: vi sentirete al centro dell'attenzione e molto desiderati dalla persona amata. Con le amicizie si creerà un rapporto di estrema fiducia che sarà anche l'inizio di qualche cerchia amicale molto più ampia di quella attuale.

6° Pesci: fare qualche amicizia ora sempre più semplice grazie a una accentuata espansività che in questo periodo potrebbe fare al caso vostro. Secondo l'oroscopo ora ci saranno anche più incontri interessanti che potreste coltivare sia in veste amorosa che amicale.

7° Sagittario: avrete qualche piccolo ostacolo in amore per poter essere sempre presenti, ma nel complesso riuscirete a far comprendere all'altro che ci saranno tantissime occasioni in serata per stare insieme.

L'ambito passionale sarà in calo, ma quello romantico in rialzo.

8° Acquario: state facendo un lungo cammino di comprensione dell'altro e in questo momento state finalmente anche uscendo dal cono d'ombra che vi siete creati a causa del nervosismo per fattori esterni. Ci saranno dei riavvicinamenti con qualche familiare.

Gemelli triste

9° Toro: secondo l'oroscopo di martedì 26 settembre 2023 con il partner il clima non sarà dei migliori, forse a causa di qualche fraintendimento che si sta trascinando piuttosto a lungo. Vi lascerete sopraffare da qualche pensiero negativo che sicuramente sarà completamente infondato.

10° Gemelli: al momento in amore ci sarà tabula rasa, e con qualche incomprensione su fattori personali potrebbero esserci anche delle discussioni che molto probabilmente vi daranno un senso di tristezza.

Provare a fare qualche amicizia non darà i risultati sperati.

11° Cancro: in amore potreste attraversare una giornata di martedì 26 settembre piuttosto scostante e fredda, per cui spesso e volentieri preferirete stare da soli con i vostri pensieri piuttosto che esprimervi su questioni su cui non verreste compresi.

12° Scorpione: le questioni personali ora verranno prima di qualunque altra cosa, anche perché state attraversando una fase, forse di studio o lavorativa, che avrà ancora molto da superare. Le amicizie potrebbero non rivelarsi tali a causa di qualche delusione piuttosto cocente.