L'oroscopo della fortuna di martedì 12 settembre 2023 vede il segno dei Gemelli rallentare progressivamente, mentre la Vergine vedrà la propria autostima ritornare ai massimi livelli. Le energie dei Pesci saranno più forti che mai, mentre l'Ariete avrà qualche sfida da affrontare.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna segno per segno: Acquario soddisfatto

1° Vergine: l'autostima che avrete in questa giornata potrebbe superare quella delle giornate precedenti. Ora più che mai la fortuna vi darà un incremento delle finanze, in modo tale da riuscire anche a dedicarvi molto allo shopping.

2° Acquario: il lavoro in solitaria potrebbe regalarvi tutte le soddisfazioni che ora state cercando nella vostra carriera. Sarete un punto di riferimento per quei colleghi che si sentono smarriti o semplicemente alle prime armi.

3° Pesci: le energie di questo periodo potrebbero farvi fare del lavoro in aggiunta senza sentire il benché minimo sforzo. Fintanto che avrete idee, non avrete bisogno per forza di una squadra di lavoro per dare il meglio di voi stessi.

4° Toro: i successi finanziari vi metteranno in condizione di essere sempre più attivi, e sarà esattamente ciò che vorrete. Ora con la creatività che vi ritrovate potreste fare moltissimi progetti e non soltanto per le giornate successive.

Scorpione fortunato

5° Scorpione: un po' di fortuna di questa giornata potrebbe fare esattamente al caso vostro, a partire da una sensazione di poter fare tutto nel giro di poco tempo sul piano professionale. Risolvere le cose che possano essere molto più difficili ora potrebbe essere molto più semplice di quello che pensate.

6° Capricorno: una nuova determinazione si farà largo nella vostra mente, portandovi a qualche successo. Per alcuni, le opportunità cominceranno ad aumentare. Non mancherà la fortuna in quegli affari che avete dovuto procrastinare troppo a lungo.

7° Bilancia: la situazione professionale potrebbe essere alquanto traballante, e starà a voi sorreggerla per poi trovare una stabilità.

I guadagni arriveranno ma sarà meglio evitare di spendere troppo in cose superflue che potrebbero anche esservi di intralcio nella vita quotidiana.

8° Ariete: avrete qualche sfida sul lavoro, ma la situazione non sarà così pesante come potreste pensare in un primo momento. Secondo l'oroscopo potreste fare in modo che qualche piccolo affare possa realmente fruttarvi per far fronte a spese urgenti.

Conflitti per Sagittario

9° Sagittario: con i colleghi potreste avere dei conflitti abbastanza significativi che si potrebbero trascinare per molte giornate, se non avvierete un confronto abbastanza risolutivo ed efficace. Secondo l'oroscopo potreste non avere molte energie, ma farete del vostro meglio.

10° Leone: dovreste prestare molta cautela sul lavoro e ridare anche un po' di vitalità alla squadra di lavoro. Ora più che mai potreste non avere molte possibilità di guadagnare o di concludere un affare, ma potreste lavorarci su con più calma in serata.

11° Gemelli: probabilmente non sarà una giornata adatta per mettersi in moto per il vostro segno zodiacale. Secondo l'oroscopo l'ambito professionale potrebbe avere un rallentamento sostanziale che sarà difficile far tornare al ritmo precedente.

12° Cancro: la poca fortuna e la poca concentrazione potrebbero essere due fattori chiave che potrebbero non permettervi di stare al passo con un progetto decisamente importante. Prendervi una pausa breve potrebbe inaspettatamente sortire i suoi effetti.