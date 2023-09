Venerdì 15 settembre troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole e Mercurio transitare nel segno della Vergine, nel frattempo Venere risiederà nell'orbita del Leone. Marte, invece, protrarrà il moto in Bilancia, così come Saturno assieme a Nettuno resteranno stabili in Pesci. Plutone, intanto, continuerà a occupare lo spazio zodiacale del Capricorno come Giove assieme a Urano proseguiranno il transito in Toro. Il Nodo Nord, infine, stazionerà nel segno dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Vergine, meno roseo per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Ariete: la chiave giusta. Sia in termini di approccio comportamentale che di indole comunicativa, secondo l'oroscopo di venerdì 15 settembre, i nati Ariete parranno trovare la chiave giusta per godere di un rapporto sereno e appagante col mondo circostante.

2° posto Vergine: permissivi. Sarà presumibilmente il rapporto genitore/figlio a rappresentare il focus di casa Vergine nel giorno che precede il weekend, col segno Mutevole che si rivelerà conciliante a permissivo più del solito con la persona cara.

3° posto Toro: presi ad esempio. Venerdì dove i nati Toro, specialmente coloro che operano nello stesso settore da diversi anni, potrebbero essere presi ad esempio dalle nuove leve oppure essere invitati dai capi a far da chioccia ai freschi arrivati in azienda.

I mezzani

4° posto Acquario: a tentativi. Complice un po' di smarrimento di carattere professionale, i nati Acquario sembreranno avanzare a carponi nel settore professionale il 15 settembre e tale procedere a tentativi gli darà la chance di scorgere qualche interessante opportunità.

5° posto Capricorno: lenti ma costanti. Se il venerdì di casa Capricorno fosse un proverbio sarebbe senza dubbio "Chi va piano, va sano e va lontano", in quanto il segno di Terra parrà procedere alla velocità di una tartaruga ma con la costanza tipica del suo corredo astrologico.

6° posto Leone: effetto lente d'ingrandimento. L'uscita dalla retrogradazione di Mercurio nel secondo campo assieme al moto venusiano sui loro gradi farà presumibilmente sì che i nati Leone affrontino questo venerdì ingigantendo la portata sia di questioni positive che di quelle meno benevole. Il consiglio delle effemeridi, però, sarà di posare la metaforica lente d'ingrandimento sul comodino e dimenticarsene.

7° posto Bilancia: opera di convincimento. Una colletta per fare un regalo a una collega, una nuova regola da far digerire alla prole o un evento al quale vorrebbero partecipare assieme al partner spingeranno, c'è da scommetterci, i nati Bilancia a mettere in atto una serrata opera di convincimento con le persone interessate.

8° posto Cancro: scoperte. Il ménage amoroso dei nati Cancro, nel corso del 15 settembre, potrebbe essere condito da qualche scoperta non troppo entusiasmante, ad esempio un lato del bouquet caratteriale della dolce metà che il segno d'Acqua disconosceva.

9° posto Scorpione: invadenti. La smania di conoscere i dettagli di un progetto o i segreti di una persona misteriosa avranno buone chance di spingere involontariamente i nati Scorpione a divenire un pizzico invadenti, creando con le loro domande un po' d'imbarazzo generale.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: umore flop. Una circostanza avversa legata al nido domestico, come una bega strutturale, potrebbero minare considerevolmente il tono umorale dei nati Sagittario, già scalfito ultimamente da alcune problematiche professionali.

11° posto Gemelli: bivi. I gradienti non faranno probabilmente al caso dei nati Gemelli in questo giorno di fine stagione, in quanto il segno Mutevole sembrerà preferire la dualità di una scelta come "o bianco o nero", decisione che imporrà anche al partner perché stufo di sentirsi ingabbiato in coppia.

12° posto Pesci: relax. Giornata di metà settembre che avrà ottime possibilità di risultare ideale per i nati Pesci che vorranno staccare la spina dalle ansietà giornaliere e, di conseguenza, rilassarsi e dedicarsi al loro benessere psico-fisico.