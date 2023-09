L'oroscopo dell'amore di venerdì 29 settembre 2023 vede il segno del Vergine in cima alla classifica grazie al romanticismo di cui si renderà protagonista, intanto ci sarà una forte emozione romantica inattesa per il Cancro.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la sfera amorosa, in ordine di classifica.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: dialogo per Sagittario

1° Vergine: riscoprire il romanticismo per il vostro segno potrebbe essere un gioco da ragazzi, vi basterà abbandonare per un po' l'aura di freddezza di cui vi siete vestiti nel corso della settimana.

Ci riuscirete soprattutto in ambito passionale.

2° Cancro: potreste avere dei momenti estremamente romantici, che molto probabilmente vi stupiranno in modo inatteso. Secondo l'oroscopo infatti non ci sarà incomprensione che tenga di fronte a un affiatamento di queste proporzioni, per cui godetevi tutta questa bella giornata di emozioni.

3° Bilancia: potrebbe iniziare un sentimento positivo inaspettato da parte di una persona che già conoscente ma che avete sempre considerato poco più di una amicizia. Sarà anche tempo di esternare più affetto verso la famiglia.

4° Sagittario: ora il dialogo sarà il punto focale della vostra storia d'amore, perché vi incentiverà ad andare avanti e superare qualche piccolo problema insieme.

In famiglia l'atmosfera sarà molto piacevole e distesa.

Amicizia ritrovata per Gemelli

5° Pesci: sarete pronti per delle responsabilità sia nei confronti della persona amata che nei confronti della famiglia. Avrete delle decisioni da prendere che potrebbero essere inderogabili, ma allo stesso tempo le percepirete come delle opportunità di crescita.

6° Leone: l'ambito sentimentale vi porterà parecchie situazioni positive, ma anche qualche piccolo problema da risolvere. Secondo l'oroscopo di venerdì 29 settembre 2023, anche qualche amicizia potrebbe essere portatrice di novità positive e decisamente piacevoli.

7° Gemelli: qualcuno vorrebbe rivedervi dopo molto tempo per instaurare un rapporto di amicizia con voi.

Starà a voi decidere se andargli incontro oppure se evitare qualche implicazione di troppo che potrebbe compromettere una relazione in corso.

8° Ariete: le emozioni la faranno da padrone in questa giornata di venerdì, per cui sarà meglio non dare spazio a qualche malinteso portato avanti per tanto, troppo tempo a questa parte. Potreste avere a che fare anche con un incontro particolare.

Toro malinconico

9° Capricorno: ci saranno dei momenti piacevoli con le amicizie più strette, mentre con la persona amata probabilmente ci saranno delle gelosie alle quali dovreste venire a capo da soli. Secondo quanto riporta l'oroscopo sarete anche molto selettivi con la famiglia.

10° Toro: la malinconia potrebbe essere di ostacolo a qualche evoluzione di carattere sentimentale che potrebbe fare la differenza sul piano amoroso, scatenando anche qualche malinteso che mai avreste voluto.

11° Acquario: avrete un atteggiamento molto schivo e freddo, sia con la persona amata che in famiglia. Forse qualche amicizia riuscirà a farvi sciogliere, ma si tratterà comunque di una situazione passeggera che potrebbe cambiare repentinamente.

12° Scorpione: al momento potreste rimanere delusi dall'ambito sentimentale nel suo insieme, per cui badare molto di più a voi stessi lo troverete decisamente più appagante rispetto a dedicarvi a qualcuno che magari non apprezza ciò che fate.