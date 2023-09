L'Oroscopo della fortuna di venerdì 29 settembre 2023 vedrà il segno della Vergine ottimale, bene anche gli altri segni di terra. I Pesci li accompagneranno con delle sorprese sul piano finanziario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna di venerdì: Capricorno ottimale

1° Vergine: aavrete una complicità con la squadra di lavoro nuova, come non l'avete mai provata. Secondo l'oroscopo la fortuna vi favorirà un clima di collaborazione molto più produttivo della norma, e questo si ripercuoterà anche in ambito domestico.

2° Pesci: le sorprese di stampo pecuniario non finiranno e l'ambito professionale potrebbe essere molto soddisfacente, soprattutto per il clima di collaborazione nella vostra squadra di lavoro. Vi sentirete decisamente energici anche per qualche piccola sfida di troppo, secondo l'oroscopo.

3° Capricorno: non ci sarà nulla che tenga di fronte alla vostra intraprendenza in questa giornata, per cui andare avanti con i vostri affari vi farà sentire non soltanto appagati, ma anche in grado di fare qualunque cosa. I guadagni arriveranno in tempo per una serata di shopping.

4° Toro: le energie e i successi che si presenteranno nel corso della giornata di venerdì potrebbero darvi quell'ulteriore carica che vi servirà per concludere dei progetti che avete in mente già da molto tempo, e decisamente molto originali, secondo l'oroscopo.

Progetti per Cancro

5° Cancro: ci sarà un affare che se trattato nel modo giusto potrebbe essere fonte di guadagni superiore alle aspettative. Secondo quanto riporta l'oroscopo di venerdì 29 settembre, potreste fare davvero molti progetti con le idee che avete nel cassetto.

6° Bilancia: sarete molto volenterosi non solo con il lavoro ma anche per dare alla squadra dei colleghi una bella grinta vivace che potrebbe essere molto utile per poter arrivare a fine giornata senza provare la benché minima stanchezza.

Avrete qualche asso nella manica con alcuni affari.

7° Acquario: comincerete a sentire i primi sentori di stress, ma sarete comunque determinati ad andare avanti con degli affari che potrebbero darvi davvero molto. Avrete delle proposte di lavoro che farebbero al caso vostro, soprattutto per le questioni finanziarie.

8° Gemelli: potreste essere preda dello stress nel corso del pomeriggio, per cui sbrigare le faccende di stampo professionale ed economico nel corso della mattinata potrebbe essere molto utile e decisamente costruttivo.

Fare qualche sacrificio sarà doveroso.

Scorpione stressato

9° Scorpione: sentirvi stressati ora potrebbe essere più che normale, soprattutto perché tarderanno ad arrivare quei risultati che state attendendo già da tantissimo tempo. Ci sarà poca collaborazione fra colleghi, anzi, potrebbero subentrare alcune gelosie.

10° Ariete: dovrete riflettere molto prima di cominciare un progetto alquanto ostico da portare avanti, secondo quanto riporta l'oroscopo. Le vicende professionali saranno al rallentatore e faticherete un po' prima di vedere una accelerazione importante.

11° Leone: le questioni finanziarie potrebbero darvi dei grattacapi significativi, per cui portare pazienza in questo momento sarà fondamentale per non cedere del tutto allo stress e alla stanchezza.

Concedetevi più pause nel corso della giornata, ce ne sarà bisogno.

12° Sagittario: dedicarvi al riposo potrebbe essere un metodo per sorvolare su questa giornata, dal momento che potrebbe essere decisamente deludente sul piano professionale. Ora più che mai il senso di inadeguatezza potrebbe farsi decisamente forte, rimandate qualche impegno.