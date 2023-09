Secondo l'oroscopo settimanale dal 25 settembre al 1° ottobre 2023 sarà un periodo di adattamento per molti nati in Pesci e romantica per i Leone. I Sagittario saranno impegnati a lavorare sulla loro intelligenza emotiva, mentre i Capricorno si scateneranno in amore. Scoprite come saranno le prossime giornate dal punto di vista dell’amore e delle emozioni, leggendo le previsioni astrologiche dedicate alla settimana che va da lunedì 25 settembre a domenica 1° ottobre.

Amore ed emozioni secondo l'oroscopo dal 25 settembre al 1° ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Gli Ariete si sentiranno assolutamente stabili e sicuri quando si tratta della loro relazione d’amore. Il vostro partner non vi mostra altro che gentilezza e amore. I single del segno godranno dell’attenzione di un segno del Leone. Qualunque cosa voi stiate attraversando, siate pazienti e mantenete la calma. Inspirate ed espirate. Non stressatevi per cose su cui non avete alcun controllo.

Toro – Potreste vedere un collega di lavoro sotto una nuova luce, dopo un evento sociale. Ma ricordate: la storia d’amore sul posto di lavoro non è sempre una buona idea. Per le coppie ancora in crisi, è arrivato il momento del confronto e delle scelte definitive che riguardano la relazione d’amore.

Non lasciate che i pettegolezzi vi facciano sentire male.

Gemelli – Volete essere troppo gentili e compassionevoli nei confronti della vostra anima gemella. Organizzate serate romantiche con il vostro partner. I single del segno riceveranno un messaggio molto carino dalla loro cotta. Il vostro pianeta governatore vi aiuterà a esprimere meglio le vostre emozioni e acuirà i vostri istinti.

Mettetevi in contatto con un vecchio compagno di scuola.

Cancro – Se avete una relazione romantica da molto tempo, potreste pensare di fare una proposta di matrimonio o di convivenza alla persona che amate. I cuori solitari del segno che cercano ancora l’amore dovrebbero puntare su una persona che appartiene al segno di terra.

Se vivete con la vostra famiglia, potreste sentire una specie di pressione, oppure un po' nervosi per qualche motivo.

Previsioni zodiacali per la settimana 25 settembre - 1° ottobre, coppie e single: da Leone a Scorpione

Leone – Anche se Venere, il pianeta dell’amore, della passione e del desiderio, irradia energia, avete la sensazione che questa non sia la settimana adatta per essere romantici. I single del segno andranno d’accordo con una persona molto intelligente che appartiene al segno dei Pesci. Le vostre emozioni si scateneranno questa settimana. Siete oberati di lavoro e avete bisogno di un weekend di pace e tranquillità. Fate del vostro meglio affinché ciò accada.

Vergine – Potreste avere la sensazione che la vostra ricerca dell’anima gemella non abbia fine, mantenete un atteggiamento positivo, circondatevi di persone ottimiste e piene di vita.

L’Oroscopo vi consiglia di provare cose nuove. Le relazioni durature sono messe alla prova, ma più sono stabili più è facile superare gli ostacoli. Dal punto di vista emotivo, c’è un po’ di irrequietezza dentro di voi e potreste voler canalizzarla con qualche pettegolezzo succoso. Assicuratevi di prendere in considerazione i sentimenti degli altri, mentre li prendete in giro.

Bilancia – Potreste essere infastiditi da una frase o un atteggiamento del vostro partner d’amore. Gestite la situazione con maturità e saggezza. Se il vostro cuore è ancora single o vi siete separati da qualche settimana, dovreste provare a unirvi a un sito di incontri online. Con la Luna che vi invia strane energie, è probabile che un vostro familiare abbia bisogno dei vostri consigli perché si fida della vostra opinione e della vostra onestà.

Scorpione – Molti Scorpione trascorreranno una spiacevole settimana con il loro partner, ma il fine settimana sarà indimenticabile e pacifico. I single del segno saranno molto presi da una nuova persona che è entrata nella loro vita da un bel po’. Evitate sentimenti ed emozioni è qualcosa che fate da un bel po’ di tempo ormai. Smettetela e affrontateli a testa alta.

La settimana 25 settembre - 1° ottobre secondo l'oroscopo delle coppie e dei single: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se avete una relazione d'amore, ci sarà una piccola discussione su come il vostro partner spende i suoi soldi. I single del Sagittario si divertiranno a flirtare con una persona che appartiene al segno dello Scorpione.

Avrà degli occhi bellissimi. L'oroscopo consiglia di sfruttare questa settimana per lavorare sulla vostra intelligenza emotiva. A volte, siete un po' testardi e irascibili, ma in questo periodo vi sentirete felici e vivaci.

Capricorno – Single, siete pronti a scatenarvi questa settimana. Essere social sarà estremamente facile per voi e attirerete persone molto belle. Le coppie fresche, invece, devono fare i conti con qualche persona invidiosa e pettegola che ha intenzione di mettere zizzania tra i due partner. Negli ultimi tempi avete lottato contro le vostre insicurezze. Guardatevi allo specchio e raccontate a quella figura riflessa tutto ciò che amate di voi stessi. Amatevi e fate vedere al mondo chi siete veramente.

Acquario – L'oroscopo di questa settimana ha influssi benefici e consiglia di fare un passo alla volta. Anche se piccoli, i cambiamenti dovrebbero portare benefici nei rapporti di coppia. Single, la sensazione che la vostra vita amorosa sia in un periodo di monotonia deve finire e le stelle promettono di farvi vivere emozioni piacevoli e gratificanti. Dal punto di vista emotivo, le stelle consigliano di sfruttare le vostre energie latenti per vincere le condizioni avverse con coraggio e convinzione.

Pesci – Se avete una relazione d’amore con un segno di fuoco, allora trascorrerete la settimana migliore con la vostra dolce metà. Sarà una settimana fantastica, piena di attività amorose e affettuose.

I cuori solitari del segno non devono demoralizzarsi, presto incontreranno l’anima gemella e vivranno una bella favola d’amore. Dal punto di vista emotivo, potreste sentirvi un po’ soli anche in una stanza affollata. Fate del vostro meglio per mantenere un atteggiamento positivo perché stanno arrivano momenti migliori. Questo è un periodo di adattamento.