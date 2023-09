L'Oroscopo dell'amore del weekend 2 e 3 settembre 2023 vede in prima posizione il segno dell'Ariete, con un rialzo eccezionale per il segno del Leone. Per il segno dei Pesci si prospetta una passione davvero eccezionale.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 2 e 3 settembre per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo del weekend, segno per segno: Pesci passionale

1° Ariete: persone nuove. Incontrerete delle persone che potranno finalmente costituire una cerchia di amicizie valida e che non vi darà troppi grattacapi. Secondo l'oroscopo del weekend 2 e 3 settembre 2023 sarete permeati da una energia positiva che in amore darà dei risultati molto soddisfacenti.

2° Pesci: passione alle stelle. La passionalità ora per il vostro segno non soltanto sarà eccellente, ma darà anche l'avvio a qualcosa di più concreto, di più serio per la vostra storia d'amore. La carica di armonia che sarà dalla vostra parte si riverserà anche nel contesto familiare.

3° Leone: la serenità riuscirà a raggiungere anche gli anfratti più turbolenti del vostro rapporto con gli altri, migliorando sensibilmente soprattutto quello con il partner. Secondo l'oroscopo del weekend, potreste anche scendere a qualche compromesso con la famiglia. Farete degli incontri eccezionali nelle due serate.

4° Gemelli: il vostro romanticismo adesso potrebbe essere un po' melenso, ma allo stesso tempo potrebbe essere sincero e dunque fare breccia nel cuore della persona amata.

La carica passionale che potreste avere nella giornata di sabato potrebbe proseguire a tutto spiano anche nella giornata di domenica.

Sagittario disteso in famiglia

5° Sagittario: con la famiglia avrete un rapporto molto più disteso e collaborativo, pronto ad affrontare qualche piccola sfida che si presenterà davanti. L'armonia che sarà presente nella cerchia di amicizie potrebbe portarvi a qualche bella sorpresa.

Il vostro umore migliorerà sensibilmente, e si stabilizzerà del tutto.

6° Bilancia: con il partner la comunicazione sarà d'obbligo in questo momento, specialmente se avrete a che fare con qualche vicenda che vi ha profondamente scossi e che dovreste affrontare insieme. Anche in famiglia potrebbe tornare il sereno dopo qualche diatriba particolarmente accesa.

7° Capricorno: fare qualche strappo alla regola con la famiglia vi darà innanzitutto della tregua per voi stessi, ma farà anche divertire gli altri. Le amicizie potrebbero mettere a dura prova i vostri nervi, per cui sarà meglio evitare discussioni importanti. Il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento, secondo l'oroscopo.

8° Vergine: avrete modo di distrarvi dalle faccende quotidiane con una amicizia che potrà darvi molto e chiedere poco. Secondo l'oroscopo del fine settimana, avrete alcune emozioni che potranno realmente farvi rivalutare la figura del partner, e lo farete in modo del tutto positivo. Avrete la famiglia come supporto morale.

Tensione per Scorpione

9° Cancro: le vicende amorose in questo momento potrebbero mettervi di fronte ad un bivio decisamente importante, secondo l'oroscopo del weekend.

Sarete alquanto stanchi anche di qualche discussione familiare, ma per fortuna le amicizie sapranno come farvi uscire un po' di casa per distrarvi.

10° Acquario: con il partner potreste avere delle discussioni su argomenti familiari, mentre in ambito amicale la situazione potrebbe presentarsi come poco coinvolgente, e dunque non in grado di essere positiva come vorreste, secondo l'oroscopo. La creatività nella coppia potrebbe mancare di stimoli ei di fantasia.

11° Scorpione: situazioni di forte tensione mentale potrebbero coinvolgere l'ambito amicale e sentimentale. Dovreste cercare di essere il più quieti possibile anche per evitare di sciupare il fine settimana in famiglia con discussioni che non hanno motivo di esistere, secondo l'oroscopo.

12° Toro: in questo momento la solitudine sarà un ottimo modo per poter smaltire la tensione per ragioni secondarie. In famiglia in questo momento potreste non comprendervi fra di voi, mentre con il partner non ci sarà una buona sintonia che possa risolvere subito delle incomprensioni che si trascinano da tanto tempo a questa parte.