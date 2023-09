L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 settembre 2023. In campo la seconda giornata di settembre, mese che promette di portare con sé tante belle novità, sfide, opportunità e sorprese. In questo frangente andremo a valutare in esclusiva i soli sei segni dello zodiaco relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Vogliosi di sapere come evolverà il primo giorno di weekend di settembre?

Iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo di domani 2 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Una giornata magnifica si apre davanti a voi, priva di ogni pensiero o inquietudine. In questo particolare sabato, sentirete un forte desiderio di abbracciare appieno la vita e di avere al vostro fianco coloro che più amate, a partire dal vostro partner. Qualora vi trovaste in uno status da single, durante il susseguirsi delle ore potreste imbattervi in circostanze inattese che vi strapperanno un sorriso spontaneo e vi faranno percepire una leggerezza d'animo gratificante. Un esempio concreto potrebbe consistere in un incontro del tutto casuale con una persona piacevole, oppure in un evento che vi riserverà un istante di gioia genuina e incontaminata.

Sul fronte lavorativo, potrete iniziare la giornata con un sorriso, consapevoli del fatto che avrete il potere di portare un sorriso sul volto dei colleghi. Raggiungete gli obiettivi che vi siete prefissati.

Toro: ★★★★★. In attesa che arrivi la Luna, domenica 3 settembre, avrete momenti di intesa magica con il partner, il che illuminerà questo primo sabato di settembre.

Potrebbe aprirsi la possibilità di intraprendere un progetto significativo, tale da spingervi a riconsiderare parte del futuro relazionale. Tra le opzioni da ponderare insieme potrebbero esserci l'idea di avere un figlio o persino l'acquisto di una casa in comune. Per coloro che invece si ritrovano single, sarebbe opportuno concedersi dei momenti di svago durante il corso della giornata, magari prendendosi una pausa per pensare o per ascoltare musica preferita.

Questi istanti di spensieratezza vi daranno l'opportunità di rilassarvi e ricaricare le energie, diffondendo un'aura di gioia nell'ambiente circostante. Grazie alla vostra naturale efficienza e al senso di responsabilità che vi contraddistingue da sempre, sarete in grado di affrontare e portare a termine qualsiasi impegno lavorativo.

Gemelli: ★★. L'oroscopo del giorno 2 settembre prevede un cielo astrale capace di amplificare piccoli conflitti all'interno delle mura domestiche. Tensioni trattenute a lungo potrebbero purtroppo venire alla luce proprio in questa giornata. Se rifletterete brevemente su voi stessi, riconoscerete che le colpe che vi sono state attribuite sono in parte fondate. Non esitate, chiedete scusa al partner cercando di porre rimedio a ciò che di sbagliato è stato fatto.

Per coloro single: potreste trovarvi di fronte alla necessità di prendere una decisione o trovarvi a un bivio sentimentale: vi sentirete indecisi su quale strada intraprendere. È giusto concedersi un po' di tempo per dissipare eventuali dubbi, ma ricordate, domani è un nuovo giorno... Gestite la vita con saggezza. Le scadenze lavorative, poi, si stanno avvicinando rapidamente: vi ritroverete in ritardo nel rispettarle. Per evitare rimproveri e stress, la scelta più saggia sarebbe quella di chiedere aiuto a un collega.

Oroscopo e stelle del 2 settembre, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Un sabato sottotono è alle porte? Forse si. Intanto, se avvertiste un leggero abbattimento, ricordate che non tutto ciò che sembra negativo è realmente dannoso, e presto potrebbero giungere delle notizie positive a rincuorarvi.

Provate a pianificare qualcosa di entusiasmante per la serata, magari coinvolgendo anche il partner. Sarà una boccata di spensieratezza e l'amore vi aiuterà di certo a rilassarvi. Per coloro che invece sono single, potrebbe esserci una leggera scontentezza passeggera, il che tingerà la giornata di grigio. È possibile che in famiglia sorgano piccoli malintesi in grado di creare turbamento nelle relazioni. Tuttavia, state tranquilli, poiché ogni problema troverà il suo giusto equilibrio, col tempo. Le tensioni e la consueta routine lavorativa potrebbero essere fonte di pressione. Potreste sentire una incontenibile voglia di mollare tutto!

Leone: ★★★★. Un sabato preventivato buono. Nel caso siate in relazione stabile, la configurazione planetaria sufficientemente positiva porterà la possibilità di sviluppare nuovi progetti, insieme alla dolce metà.

Sarà così un momento molto sereno per la vita sentimentale, perché ad essere interessati saranno i pianeti legati alla sfera amorosa. Venere di certo guarda di buon occhio la relazione con il partner. Single, la fortuna amatoria sarà dalla vostra parte: grazie alle stelle, vi si apriranno nuove fortunate conoscenze. Un incontro si verificherà in casa di amici incuriosendovi abbastanza. Se fosse, non archiviate tutto come di solito fate, ma pensate a come coltivare questa nuova particolare amicizia. Gestirete, sul lavoro, un problema assai spinoso: con garbo e diplomazia, riuscirete a superare il tutto.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, 2 settembre, preannuncia astri abbastanza ostili, per gran parte di questa giornata.

La noia sembrerà scendere in campo per mettervi alla prova, testando la solidità dei vostri sentimenti verso il partner. Se una passione è sbocciata nel corso dell'ultimo mese, ora è giunto il momento di farla crescere: investite su di essa impegno e senso di responsabilità in modo da consentire a questa bella storia di progredire nel futuro. Se invece vi trovaste single, la giornata in termini amorosi si presenterà con alti e bassi. Venere agirà da spinta, incoraggiando a uscire dall'ombra ed esprimere apertamente i sentimenti. Questo potrebbe essere il momento opportuno per abbracciare una strategia graduale nell'approcciare il cuore di chi sapete, senza paura di possibili rifiuti. Riguardo al lavoro, le incombenze accumulate giorno diverranno un carico eccessivo.

Potrebbe essere utile chiedere aiuto ai colleghi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 2 settembre .