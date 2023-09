Lunedì 4 settembre 2023 troviamo sul piano astrale la Luna, Urano e Giove transitare nel segno del Toro, mentre Venere (la quale riprenderà il Moto diretto) risiederà nel domicilio del Leone. Marte, invece, protrarrà il moto in Bilancia, così come il Nodo Nord resterà stabile in Ariete. Plutone, intanto, proseguirà l'orbita in Capricorno come Nettuno assieme a Saturno continueranno la sosta in Pesci. Mercurio insieme al Sole, infine, stazioneranno nella Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Toro, meno entusiasmante per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Bilancia: dinamici. La voglia di fare e il brio da mettere in campo non dovrebbero mancare ai nati Bilancia questo lunedì di fine stagione, col segno Cardinale che si riscoprirà dinamico anche in quelle attività che ultimamente aveva relegato nel dimenticatoio.

2° posto Toro: spazio di manovra. Secondo l'oroscopo di lunedì 4 settembre, il pianeta rosso in sesta casa e il fugace Stellium sui loro gradi permetterà probabilmente al segno di Toro di godere di maggiore spazio di manovra per ciò che concernerà le questioni professionali.

3° posto Gemelli: oltre le apparenze. La capacità di scorgere cosa si cela oltre la superficie degli eventi sarà, c'è da scommetterci, una qualità alla quale attingeranno i nati Gemelli nelle ventiquattro ore in questione, soprattutto quando si tratterà di cerchia amicale.

I mezzani

4° posto Vergine: celeri. La dote regina dei nati Vergine in questa giornata d'inizio settembre sarà presumibilmente la loro propensione a svolgere le attività quotidiane più speditamente, senza però che tale celerità infici la qualità delle loro azioni.

5° posto Leone: maggior entusiasmo. La posizione marziale e la ripresa del moto diretto venusiano faranno, con buona probabilità, da propulsore per l'entusiasmo dei nati Leone questo lunedì, specialmente per la prima decade che affronterà il tutto con fare oltremodo propositivo.

6° posto Ariete: shopping. Guardandosi bene dallo svenarsi, il parterre astrale potrebbe permettere ai nati Ariete di concedersi qualche acquisto per il nido domestico in questa giornata estiva, col segno di Fuoco che punterà sulla funzionalità piuttosto che sul lato estetico.

7° posto Pesci: doveri. Recarsi in un ente pubblico, presenziare a una riunione di condominio oppure a una rimpatriata coi compagni di liceo saranno probabilmente alcuni doveri ai quali saranno chiamati ad adempiere i nati Pesci, con quest'ultimi che farebbero meglio a non dribblare tali impegni.

8° posto Capricorno: dare una mano. Sia che si tratti di aiutare un amico con un trasloco che di prestare una somma di denaro a un familiare, le effemeridi parranno suggerire ai nati Capricorno di non tirarsi indietro nel tendere una mano a chi ne avrà di bisogno.

9° posto Cancro: equilibrio precario. Semaforo acceso sul giallo per il ménage amoroso di casa Cancro questo lunedì settembrino, in quanto il segno Cardinale sembrerà avvertire la sgradevole sensazione che l'armonia in coppia potrebbe essere turbata da un momento all'altro.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: incuranti. La possibile tendenza che avranno i nati Sagittario nelle ventiquattro ore in questione sarà di affrontare la loro giornata senza farsi troppi problemi su come agire, ma tale modo di porsi potrebbe risultare incurante e sprezzante agli occhi delle persone più vulnerabili.

11° posto Scorpione: vizi. Il rischio che correranno i nati Scorpione in questo giorno di metà anno sarà, c'è da scommetterci, di lasciarsi trasportare da qualche vizio che stentato ad abbandonare, abitudini malsani che prenderanno il sopravvento se non calmierate in tempo.

12° posto Acquario: stanchi. Affacciarsi a questo lunedì di settembre con la solita verve sarà probabilmente un esercizio complicato per i nati Acquario, i quali sentiranno il peso delle energie messe in campo nei giorni scorsi e la stanchezza diverrà l'indesiderata protagonista.