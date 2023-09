Analizziamo insieme le stelle e l'oroscopo di giovedì 14 settembre in merito a lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: ci sono delle situazioni da risolvere in ambito sentimentale, ma in questo periodo vi sentite particolarmente forti. A livello professionale sarà funzionale programmare degli incontri per poter portare avanti i vostri progetti.

Toro: in ambito sentimentale, grazie alla luna favorevole le coppie che negli ultimi tempi hanno subito un po' di pressione potranno tirare un sospiro di sollievo. In ambito professionale dovete invece impegnarvi di più per ottenere ciò che desiderate.

Gemelli: a livello lavorativo cercate di prendere le cose con maggior calma, in questo modo il successo sarà garantito. In ambito sentimentale è opportuno guardare avanti se un determinato rapporto non vi soddisfa più.

Cancro: siate cauti in questo periodo, soprattutto in ambito lavorativo dove dovrete avere maggiore concentrazione. Possibili incomprensioni da affrontare con il partner, mantenete la calma.

Leone: la giornata di giovedì 14 settembre sarà caratterizzata da un certo stato di agitazione. Sia in amore che sul lavoro ci sono possibili discussioni all'orizzonte, affrontatele con raziocinio e distacco.

Vergine: ottimo periodo con la luna e il sole a favore. Potrete portare avanti progetti importanti sia in amore che sul lavoro dove non mancheranno delle buone notizie.

Gli altri segni zodiacali

Bilancia: sarà un periodo di forte distrazione a cui si affiancheranno diverse incomprensioni con il partner. In ambito professionale attenzione a non perdere delle buone occasioni.

Scorpione: periodo interessante per i nati sotto questo particolare segno, in particolare i single potrebbero fare degli incontri speciali.

Sul lavoro cercate di non prendere decisioni azzardate.

Sagittario: in arrivo novità a livello lavorativo. Buona congiuntura per la situazione sentimentale laddove sarete pronti ad affrontare eventuali questioni in sospeso.

Capricorno: se ci sono state delle discussioni col partner avrete modo di chiarirvi mentre i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Sul lavoro non mancano i buoni propositi, l'importante è saper sfruttare le proprie carte.

Acquario: presto Venere non sarà più in opposizione e potrete recuperare in ambito sentimentale, prima di questo momento fate attenzione a non cedere alle provocazioni.

Pesci: possibili tensioni in amore e sul lavoro, cercate di mantenere il sangue freddo, ne uscirete solo così.