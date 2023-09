Secondo l'Oroscopo per il settore familiare sarà una settimana armonica per le persone che sono nate sotto il segno dell’Ariete e vivace per i Bilancia. Mentre i nati in Vergine vivranno qualche momento di rinnovamento in casa, i Pesci dovranno iniziare a organizzare meglio la loro vita. Se volete conoscere le novità delle stelle, per quanto riguarda la sfera familiare, consultate l’astrologia e l'oroscopo della settimana da lunedì 18 a domenica 24 settembre.

La settimana 18-24 settembre secondo l'oroscopo della famiglia: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo le previsioni astrologiche, questa sarà una settimana all’insegna dell’armonia familiare.

Niente più discussioni in famiglia, che spesso diventavano aspre. Vi godrete di nuovo la vita familiare. I bambini saranno per voi fonte di gioia intensa e di orgoglio ben riposto.

Toro – I rapporti con i membri della vostra famiglia potrebbero non essere molto armoniosi questa settimana. Con la vostra emotività al limite, a volte potreste reagire in maniera troppo forte a determinati atteggiamenti degli altri.

Gemelli – Le stelle di questa settimana vi renderanno piuttosto autoritari, ma sarete abbastanza intelligenti da far sì che il vostro partner veda e apprezzi il vostro notevole spirito di iniziativa. Approverà ogni decisione che prenderete, ma non approfitterete della situazione per comportarvi come un tiranno domestico.

Cancro – La vita familiare dovrebbe essere tranquilla, anche se, a volte, l’entusiasmo non c’è. I rapporti con un vostro fratello o una vostra sorella potrebbero, tuttavia, essere un po’ più tesi, sotto l’impatto di Plutone.

Previsioni dell'oroscopo da lunedì 18 a domenica 24 settembre, settore familiare: da Leone a Scorpione

Leone – Buona settimana, dove tutto può essere sbloccato nella sfera familiare. Cogliete l’occasione per affrontare i problemi domestici che rimandate sempre a domani. Ben supportati dal pianeta Saturno, potrete trovare soluzioni rapide ed efficaci alle vostre domande.

Vergine – Piacevoli sensazioni di rinnovamento in casa, dove troverete la soddisfazione dei vostri desideri sentimentali. Queste buone stelle sostengono che questa è il periodo adatto per cambiare mobili, tende e stoviglie. Cogliete al volo questa occasione.

Bilancia – Nella vostra famiglia si respirerà un’aria vivace. Vivrete giornate piacevoli, nonostante alcuni scatti di nervosismo. Urano proteggerà soprattutto i rapporti con i vostri genitori e con le persone più anziane della vostra cerchia familiare. Considerate l’idea di riunire tutti con qualche pretesto: la felicità sarà lì.

Scorpione – Questa settimana verranno a galla molti problemi di famiglia. Non peggiorate la situazione, tollerando una scarsa comunicazione o la testardaggine di tutti.

Non siate quelle persone che hanno il principio di non cedere nemmeno ai dettagli di poca importanza. Siate pazienti e lavorate per la comprensione reciproca.

Astrologia per la settimana 18-24 settembre sulla famiglia: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nettuno e Urano potrebbero portare cambiamenti imprevisti riguardanti la vostra famiglia. C’è chi vedrà i figli più grandi abbandonare la casa familiare, chi vedrà la famiglia allargarsi grazie a una nascita e chi si trasferirà per lavoro, lasciando la famiglia nel paese di origine.

Capricorno – Sarà una settimana molto allegra, nella vostra famiglia ci sarà un’ottima complicità. Se dovete prendere una decisione importante, oppure risolvere una controversia, non agite da soli, consultate il vostro partner, che potrà darvi buoni consigli.

Acquario – Farete di tutto per mantenere un clima di comprensione nella vostra famiglia. Sarà un’impresa ardua, ma grazie al sostegno di Nettuno in buon aspetto, ce la farete.

Pesci – Secondo l'oroscopo della settimana 14-28 settembre, vi sentirete intrappolati dai vincoli familiari e questo potrebbe turbarvi un po’. Sappiate, però, che possedete le qualità necessarie per organizzare la vostra vita in modo tale da rendere meno gravosi questi vincoli. Soprattutto, ricordate di delegare alcuni compiti importanti e di diffidare del perfezionismo.