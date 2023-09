Con la giornata di domenica 17 settembre si conclude un nuovo weekend. Approfondiamo come andrà sul piano astrologico, con le previsioni dell' oroscopo su amore, salute e lavoro per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: si presenteranno occasioni per mettersi in gioco a livello professionale, sarà meglio saperle sfruttare. In ambito sentimentale non tutto va come vorreste, cercate di fare ordine dentro di voi.

Toro: in campo lavorativo sono favoriti i nuovi progetti, otterrete soddisfazione. A livello sentimentale presto capirete quanto una persona è importante per voi.

Gemelli: è un momento di forza a livello sentimentale, adesso desiderate avere maggiori certezze. Nel lavoro cercate di non esagerare con le pretese.

Cancro: le stelle sono dalla vostra parte, soprattutto in campo amoroso. Per quel che riguarda il lavoro fate attenzione a eventuali dubbi che potrebbero mettere a repentaglio i vostri progetti.

Leone: la giornata di domenica 17 settembre sarà caratterizzata da alcuni momenti sottotono in ambito sentimentale. Nel lavoro sono possibili delle comprensioni con i collaboratori.

Vergine: in amore cercate di godervi le emozioni senza pensare al peggio. Per quel che riguarda il lavoro sono in arrivo delle opportunità.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con la luna nel segno sono belle le stelle che riguardano i sentimenti, questo è il momento giusto per ricominciare ad amare. A livello lavorativo sarà meglio cercare di superare alcuni ostacoli.

Scorpione: presto Venere non sarà più contraria e potrete recuperare in ambito amoroso, in particolare se una situazione difficile riguarda il passato.

Nel lavoro otterrete ciò che desiderate a tempo debito, non siate impazienti.

Sagittario: la fine del weekend sarà caratterizzata da Saturno contro. Nel lavoro evitate delle problematiche economiche. Per quel che riguarda l'amore, se ci sono delle incomprensioni, cercate di chiarire al più presto.

Capricorno: sono belle le stelle in particolare in ambito professionale e soprattutto per chi ha iniziato da poco un'attività.

Con la luna contraria attenzione ai rapporti di coppia in questa giornata, potrebbero sorgere delle inutili polemiche.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale, giornata caratterizzata da incontri a livello sentimentale. Con Giove contrario cercate di tenere a bada i rapporti in ambito professionale, otterrete così maggiori risultati.

Pesci: in questa giornata, le stelle consigliano di stare calmi. Possibili disaccordi saranno vissuti in amore, mentre nel lavoro sarà meglio recuperare ciò che è rimasto in sospeso.