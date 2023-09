L'Oroscopo del 17 settembre 2023 ha in serbo tante sorprese. In base alla posizione dei pianeti, le stelle sono pronte a influenzare la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Non tutti reagiranno allo stesso modo davanti alle difficoltà. Alcuni saranno più temerari, mentre altri preferiranno riflettere con più attenzione.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 17 settembre.

Oroscopo del 17 settembre: i segni più fortunati

Sagittario (1° posto): potrete godere della fortuna delle stelle. La vita di coppia e sociale andrà a gonfie vele.

Sarete fieri di voi stessi e del percorso fatto fino a questo momento. Le sorprese non mancheranno.

Pesci (2° posto): le stelle vi porteranno molta felicità in ambito sentimentale. La vita di coppia vi offrirà molte opportunità dal punto di vista della crescita personale. Sarete in grado di contribuire attivamente.

Cancro (3° posto): pretenderete lealtà e gentilezza da parte del partner. Vorrete essere tenuti in grande considerazione nella coppia, sia per le questioni domestiche che per quelle economiche e personali.

Bilancia (4° posto): avrete un legame bellissimo con gli amici. Vi scambierete confidenze importanti e cercherete di confrontarvi a vicenda. I consigli dati verranno dal cuore e saranno sinceri.

I segni mezzani

Ariete (5° posto): le stelle vi metteranno di fronte a una decisione difficile. Potrebbe essere il momento giusto per recuperare il controllo su alcune situazioni. Non vi pentirete di agire in nome dei vostri diritti.

Capricorno (6° posto): dovrete fare attenzione alle persone che sceglierete come compagne di vita.

Non tutte, infatti, si dimostreranno all'altezza della situazione. Alcune di loro tenderanno a prendere le distanze.

Vergine (7° posto): questa giornata sarà abbastanza tranquilla. Procederà senza ostacoli, ma apparirà anche piuttosto monotona. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a porvi nuovi obiettivi.

Gemelli (8° posto): la vita di coppia sarà caratterizzata da alti e bassi.

Affronterete conversazioni importanti, basate sui progetti futuri. Non sarete d'accordo su tutto, ma sarà inutile alzare un polverone al momento.

Previsioni astrologiche del 17 settembre: gli ultimi posti in classifica

Toro (9° posto): l'oroscopo vi sconsiglia di prendere l'iniziativa in ambito sentimentale. Non sarà il momento giusto per fare il passo più lungo della gamba. Sarà preferibile attendere ancora qualche giorno.

Leone (10° posto): avrete bisogno di modificare la vostra routine quotidiana. Sarete determinati a cambiare qualcosa sul posto di lavoro. Deciderete di introdurre dei nuovi ritmi, più adatti alle vostre esigenze.

Capricorno (11° posto): sarete un po' indecisi sulla strada da intraprendere.

Avrete bisogno di maggiore supporto, però, non saprete bene di chi potervi fidare. La migliore arma sarà l'attesa.

Scorpione (12° posto): la vita di coppia vi metterà in difficoltà. Non saprete come spiegare al partner alcune cose. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a essere completamente sinceri.