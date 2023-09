Si avvicina la conclusione del mese di settembre ma sono ancora tante le novità e cambiamenti in arrivo dal punto di vista astrologico per tutti i segni.

Di seguito l'oroscopo del giorno e le indicazioni del 20 settembre 2023 con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro.

Le previsioni astrologiche del 20 settembre

Ariete: in amore il pomeriggio è migliore della mattina visto che ci sarà la possibilità di vivere al meglio le relazioni e ottenere anche un buon recupero emotivo. Nel lavoro chi deve recuperare un discorso interrotto dovrà farsi aiutare da qualcuno.

Toro: per i sentimenti l'inizio della giornata presenta qualche calo, per questo motivo eventuali discussioni andranno rimandate. Nel lavoro le intuizioni sono molte, ma fate attenzione alle provocazioni.

Gemelli: a livello amoroso la Luna in opposizione porta dei momenti di stanchezza nella coppia. Nel lavoro è meglio essere cauti e fare delle scelte con cura.

Cancro: in amore la mattinata è migliore del pomeriggio e i rapporti saranno in miglioramento. A livello lavorativo appuntamenti favorevoli, in particolare se dovete organizzare un incontro.

Leone: per i sentimenti ci sono delle problematiche da risolvere e non sarà facile da gestire la giornata, in particolare al mattino. Nel lavoro fate attenzione con gli altri segni, qualcuno potrà essere contro di voi.

Vergine: in amore Venere sta per entrare in buon aspetto e vi aiuterà a vivere al meglio i rapporti di coppia. Nel lavoro giornata che porterà soluzioni, ma ci vorrà maggiore pazienza.

Bilancia: nei sentimenti potrete vivere delle emozioni speciali in queste ore, in particolare se avete vissuto dei momenti difficili. Nel lavoro più ci si avvicina alla fine del mese e più le cose andranno meglio.

Scorpione: in amore la mattinata è migliore del pomeriggio per ottenere qualcosa in più e vivere nuove emozioni. Nel lavoro potreste ricevere anche una bella proposta e le collaborazioni saranno e interessanti.

Sagittario: a livello sentimentale è una giornata che porterà una grande voglia di fare, recupererete forza. Nel lavoro tutto quello che nascerà in questi giorni sarà favorevole, organizzate un incontro.

Capricorno: a livello amoroso se c'è una questione aperta bisognerà ora liberarsi di un peso perché la giornata sarà positiva e aiuterà. A livello lavorativo è giusto agire con prudenza, ma non bisogna lasciarsi scappare delle valide occasioni.

Acquario: per i sentimenti la mattinata è sottotono ma si recupererà nel pomeriggio una buona energia. Nel lavoro momento interessante per chi ha un'attività a contatto con il pubblico.

Pesci: in amore nel pomeriggio torna una certa agitazione, sarete maggiormente nervosi. Nel lavoro proposte di cambiamenti e progetti, dovete occuparvi di qualcosa di nuovo.