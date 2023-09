L'oroscopo del 20 Settembre 2023 non è immune alle novità. Anzi la giornata, secondo il verdetto delle stelle, sarà ricca di cambiamenti e di sorprese. I segni zodiacali, influenzati dai transiti planetari, avranno modo di sperimentare situazioni diverse, sia in ambito sentimentale che lavorativo. Ovviamente anche la vita sociale avrà un certo peso. A ogni profilo sarà associato un voto che fornirà un'indicazione in più.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 20 Settembre 2023.

Oroscopo di mercoledì 20 Settembre 2023: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vi sentirete un po' a disagio sul posto di lavoro.

Avrete la sensazione di non poter controllare tutto. Inoltre, in alcuni momenti, tenderete a essere un po' troppo severi con i colleghi. Un pizzico di calma in più non potrà fare altro che migliorare le cose. Voto: 5,5

Toro: il partner non sarà molto contento del vostro comportamento. Cercherà un confronto attivo con voi, però, per il momento, non saprete dargli alcuna risposta. Tenderete a temporeggiare, nella speranza che la situazione si calmi spontaneamente. Voto 4,5.

Gemelli: le stelle sosterranno il vostro rapporto di coppia. Potrebbe essere il momento giusto per prendere decisioni importanti, anche a lungo termine. La relazione sarà piuttosto stabile. Le basi appariranno forti anche a occhi esterni.

Attenzione alle persone invidiose. Voto: 7,5.

Cancro: avrete molta fantasia. Saprete stupire il partner con atti di grande romanticismo. Non vi limiterete a organizzare qualcosa di banale, ma proverete ad andare oltre, in modo da creare un'atmosfera dolce e stimolante. Secondo le sue parole, riuscirete a colpire nel segno. Voto 9.

Leone: dimostrerete di essere in possesso di un grande coraggio. Dopo un periodo un po' difficile, inizierete a rialzarvi. Vi concentrerete su voi stessi, mettendo al primo posto il benessere personale e gli hobby. Anche la vita professionale avrà un certo peso. Voto 8,5.

Vergine: sarete determinati a farvi notare. Non accetterete l'idea di rimanere in disparte, sia sul posto di lavoro che in ambito sentimentale.

Metterete in pratica delle strategie ben studiate, però, non tutto andrà nel modo desiderato. Dovrete avere qualche accorgimento in più. Voto: 6.

Previsioni astrologiche del 20 Settembre: dalla Bilancia allo Scorpione

Bilancia: farete fatica a esporvi. Tenderete a riflettere bene prima di parlare perché non vorrete ferire nessuno. Questo atteggiamento, però, potrebbe avere delle spiacevoli ripercussioni sulla vostra spontaneità. L'Oroscopo vi consiglia di non concentrarvi troppo. Voto 5.

Scorpione: chiuderete le porte all'amore, ma non all'amicizia. Deciderete di tornare a godervi la vita accanto alle persone care. Per fortuna, potrete contare sulla presenza di individui leali, pronti a tutto pur di difendere il vostro rapporto.

La famiglia non sarà da meno. Voto 7.

Sagittario: vi troverete sulla cresta dell'onda. Sarà una giornata davvero speciale, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Vi distinguerete dalla massa, dimostrando di essere in possesso di capacità fuori dal comune. I risultati saranno davvero sorprendenti. Voto 9,5.

Capricorno: questa giornata non inizierà nel migliore dei modi. Purtroppo, le prime ore scorreranno lentamente a causa di alcuni imprevisti. Cercherete di sistemare le cose, ma vi sembrerà di non riuscire a raggiungere l'obiettivo desiderato. Potrebbe essere necessario un confronto. Voto 4.

Acquario: non sarà facile ricaricare le batterie. Nonostante questo, dimostrerete di sentirvi meglio.

Ripartirete dalle piccole cose, dando importanza a ciò che prima vi faceva stare bene. L'oroscopo vi consiglia di non nascondere i vostri sentimenti. Voto 6,5.

Pesci: vi sentirete bene con voi stessi e con gli altri. Sarete molto socievoli e non avrete alcun problema a interagire con ogni tipo di contesto. Sarete spontanei sul lavoro, dolci con il partner e leali nei confronti degli amici. Brillerete per la vostra intelligenza. Voto 9.