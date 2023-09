L'oroscopo per il weekend del 23 e 24 settembre è pronto a svelare le vicende amorose dei diversi segni zodiacali.

Di seguito approfondiamo l'Oroscopo completo con tutti i segni divisi nei rispettivi elementi.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro (21 giugno - 22 luglio): il vostro weekend sarà all'insegna dell'intimità. In coppia, potrebbe essere il momento giusto per condividere i vostri sogni più profondi. I single, invece, potrebbero incontrare qualcuno di speciale durante una passeggiata al chiaro di luna. Tenetevi pronti a scambiare sguardi romantici.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): siete pronti a scoprire segreti intriganti questo weekend? In coppia, potrebbe esserci un'atmosfera carica di mistero. Per i single, il vostro fascino magnetico potrebbe attirare qualcuno con un passato misterioso.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): il vostro weekend sembrerà un sogno diventato realtà. In coppia, condividete i vostri sogni e aspirazioni con il vostro partner. I single, potrebbero incontrare qualcuno con una vibrazione spirituale simile alla loro durante una lezione di yoga. L'amore è nell'aria, e voi siete pronti a sognare a occhi aperti.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete (21 marzo - 19 aprile): il weekend si preannuncia scintillante per voi.

In coppia, il partner sembra aver messo in pausa il telecomando per accendere la passione. Preparatevi a una maratona di coccole e abbracci. Per i single: potreste incrociare lo sguardo con un potenziale interesse amoroso mentre fate la spesa.

Leone (23 luglio - 22 agosto): preparatevi a brillare come non mai questo weekend.

In coppia, siete pronti a sfoggiare il vostro lato glamour e a impressionare il vostro partner. Per i single, potreste essere il centro dell'attenzione in un evento sociale. Lasciate che il vostro carisma faccia il suo lavoro e non abbiate paura di fare il primo passo.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): avete voglia di avventure questo weekend?

In coppia, pianificate un'escursione o una gita fuori città per ravvivare la vostra relazione. I single, potrebbero incontrare qualcuno durante una serata fuori con gli amici. Mantenete lo spirito libero e divertitevi!

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro (20 aprile - 20 maggio): il vostro weekend è all'insegna della sensualità. In coppia, godetevi una cena romantica a lume di candela. Se siete single, preparatevi a scatenare il vostro lato selvaggio. Non c'è nulla di sbagliato nell'usare il vostro fascino torrido per attirare l'attenzione.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): questo weekend è perfetto per rilassarvi. In coppia dedicate del tempo per coccolarvi e per rafforzare il vostro legame.

Se siete single, datevi la possibilità di staccare la spina e godervi un po' di tempo per voi stessi. Il partner ideale potrebbe apparire quando meno ve lo aspettate.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): il vostro weekend sarà improntato sulla stabilità, specialmente nella coppia. Se siete single, potreste incontrare qualcuno con valori simili ai vostri mentre partecipate a un evento culturale. La compatibilità sarà la chiave.

Segni d'Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): siete pronti a fare nuove amicizie questo weekend? In coppia, il vostro spirito giocoso vi porterà a condividere momenti divertenti con il vostro partner. I single potrebbero imbattersi in qualcuno con una mente altrettanto vivace.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): l'equilibrio è la vostra parola d'ordine questo weekend. In coppia, cercate di trovare un compromesso nelle decisioni importanti. I single potrebbero incontrare qualcuno che gli farà rivalutare le proprie priorità. Date una chance all'amore e vedrete cosa succede.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): il vostro weekend sarà all'insegna dell'innovazione. In coppia, esplorate nuovi hobby o interessi comuni. I single, potrebbero incontrare qualcuno durante un evento legato alla tecnologia. Mostrate il vostro lato eccentrico e attirate chi condivide le vostre passioni.