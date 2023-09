Continua la settimana dei segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare l'oroscopo della giornata di giovedì 28 settembre con le stelle e l'Oroscopo in amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del giorno 28 settembre per i segni zodiacali

Ariete: in campo amoroso in questa giornata con la luna nel segno vi sentite più energici. Per quel che riguarda il lavoro siete pronti a valorizzare i nuovi progetti e trovare soluzioni per procedere al meglio.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di giovedì 28 settembre sarà caratterizzata da momenti sottotono, in ambito sentimentale la fiducia tende a mancare.

Nel lavoro pensate a ciò che vi rende felice.

Gemelli: in questo momento sarebbe il caso di dedicarvi a voi stessi ed al vostro relax. Nel lavoro evitate scelte azzardate. Per quel che riguarda l'amore ci sono delle problematiche da affrontare e risolvere per poter proseguire il vostro percorso.

Cancro: con la fine del mese vivrete un momento di ripresa in particolare nel lavoro. La luna rimane favorevole in ambito sentimentale e sarà possibile fare anche degli incontri interessanti; vi sentite appagati.

Leone: nel lavoro non sarà facile trovare delle soluzioni alla svelta. In ambito sentimentale valutate bene la situazione prima di prendere una decisione importante.

Vergine: il mese in arrivo sarà migliore rispetto a quello di settembre per quel che riguarda il lavoro.

In amore possibili discussioni, siete pronti a tenere a bada delle polemiche.

Bilancia: cercate di non essere negativi in questo periodo, nel lavoro non tutto sarà semplice da gestire e vi servirà maggiore pazienza. Con Marte nel segno possibile nervosismo in amore, ma i single dovrebbero trovare il coraggio di buttarsi.

Scorpione: buona energia in questa giornata, anche se la situazione non è completamente al top a causa di Venere che ancora è in opposizione nel segno, ma presto la situazione cambierà.

Nel lavoro qualcosa di inaspettato potrebbe cogliervi alla sprovvista.

Sagittario: affidatevi ai vostri collaboratori in ambito professionale, solo così potrete ottenere il successo che sperate. In amore possibile nervosismo, non è una giornata ottimale per le relazioni.

Capricorno: soluzioni in arrivo in ambito lavorativo, ma cercate di gestire meglio la stanchezza.

In amore situazione migliore rispetto alle giornate precedenti, potrete chiarire qualcosa in sospeso.

Acquario: in arrivo belle emozioni da vivere per quel che riguarda il campo sentimentale. Nel lavoro cercate di capire bene quali sono le persone che possono darvi una mano.

Pesci: in questa giornata, secondo le previsioni astrologiche, potrete vivere delle belle emozioni per quel che riguarda il campo amoroso. Nel lavoro sarete in cerca di nuove idee.