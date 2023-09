L'oroscopo del 28 settembre invita i nativi dell’Ariete a fare le cose con cautela e a non farsi prendere dalle emozioni del momento. Le persone Cancro non devono farsi trovare impreparati davanti a un’opportunità imperdibile. I nati in Bilanci devono fare attenzione alle parole di troppo, mentre quelli dello Scorpione devono fare una scelta importante. Se siete curiosi di sapere che cosa hanno preparato le stelle per le prossime 24 ore, leggete le seguenti previsioni astrologiche e le pagelle zodiacali per la giornata di giovedì 28 settembre.

Oroscopo e previsioni astrologiche per giovedì 28 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – C’è una Luna piena in arrivo nel vostro spazio zodiacale venerdì 29 e sabato 30 settembre, quindi, dovrete procedere con cautela quando avete a che fare con persone emotive e assicurarvi di non farvi prendere dalle emozioni del momento. Ricordate, non vale la pena agitarsi per un nonnulla. Voto: 6,5

Toro – Rimanete fedeli al vecchio modo di fare le cose o gettate al vento la prudenza e provate qualcosa di nuovo? Dato che la Luna è quasi piena, sarebbe saggio giocare sul sicuro, almeno per il momento. Il vostro giudizio non è al massimo e potrebbe recarvi qualche danno, sia in campo lavorativo che privato. Voto: 6,5

Gemelli – I vostri poteri di persuasione sono formidabili e pochi saranno in grado di resistere alle vostre richieste nelle prossime 24 ore.

Ma assicuratevi che ciò che prendete dagli altri sia ciò che meritate veramente. Se così non fosse, un giorno potrebbero farvi richieste simili. Voto: 7,5

Cancro – Pensate seriamente a ciò che sperate di ottenere nella vostra carriera e siate pronti ad agire quando la Luna diventerà piena, cioè venerdì 29 settembre. È probabile che si presenti un’opportunità improvvisa e se non siete preparati potreste perdere contro un rivale.

Voto: 7

Astrologia per il giorno 28 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Ci sono così tante cose meravigliose che accadono nel vostro mondo in questo periodo che potreste benissimo trascurare le cose di poco conto. Se un amico o un familiare cerca di indicarvi una nuova direzione, siate intelligenti e prestate attenzione. Voto: 7

Vergine – Potreste avere dei dubbi sul fatto che un collega vi stia dicendo la verità su ciò che ha fatto, ma a meno che tu non abbia prove concrete che abbia infranto le regole, dovete tenere nascosti i vostri sospetti.

Non mettetevi in testa di pianificare una ritorsione, rischiate di perdere la reputazione. Voto: 6,5

Bilancia – Il Sole e Marte nell’area della comunicazione vi rendono piuttosto loquaci, il che di per sé non è un male, ma dovete stare attenti a non lasciarvi sfuggire informazioni che un giorno potrebbero essere usate contro di voi. Tenete i vostri segreti per voi. Voto: 6

Scorpione – L'Oroscopo invita a prendere in considerazione le vostre idee da qui al fine settimana, poiché l’avvicinarsi della Luna piena potrebbe confondervi ancora di più durante la vostra scelta di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ignorate il mondo esterno e ascoltate la piccola voce interiore che conosce tutte le risposte.

Voto: 6

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 28 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se le altre persone insistono a dirvi di fare questo e quello, voi fate benissimo a ignorare le loro parole e a fare le vostre cose a modo vostro e al vostro ritmo. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto se tutti gli altri non sono d’accordo. Voto: 7

Capricorno – Anche se negate tutto, i vostri cari hanno intuito che ci sono delle cose che vi preoccupano tanto e nei prossimi giorni ci saranno momenti in cui vi sentite ansiosi senza un buon motivo. Respingete le vostre paure, sia reali che immaginarie, in un angolo della vostra mente e fate finta che non esistano. Voto: 5,5

Acquario – Siete impetuosi per natura, ma non siete così sconsiderati da correre il tipo di rischio che potrebbe provocare un disastro, soprattutto quando avete poco da guadagnare.

Evitate le persone che potrebbero trascinarvi al loro basso livello. Voto: 6,5

Pesci – Qualcosa che desiderate da settimane, mesi, forse anche anni vi verrà offerto su un piatto d’argento e molto probabilmente lo rifiuterete. Perché per voi l’emozione è nell’inseguimento e c’è sempre una nuova meta da perseguire. Voto: 7