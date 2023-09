Secondo l'oroscopo settimanale dall'11 al 17 settembre 2023 relativo ai sentimenti i nati dell’Ariete che vivono in coppia saranno sotto la protezione delle stelle. Per i nati sotto il segno del Capricorno sarà una settimana lunatica, invece, per le persone che appartengono al segno dei Pesci sarà all’insegna della felicità.

Approfondiamo ora le previsioni astrologiche dedicate alla settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 settembre.

Vita di coppia e single, secondo le previsioni astrologiche dall'11 al 17 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – I nati sotto questo segno zodiacale che vivono in coppia saranno protetti da Marte, che promette a molti una settimana passionale e calda.

È proprio il vostro partner che si rallegrerà e trarrà beneficio dai vostri impulsi sensuali. Ma non si esclude una cotta per qualcun altro, situazione che può essere un bene o un male a seconda della situazione personale di ognuno. Single, Mercurio avrà un impatto positivo sulla vostra vita sentimentale. La frustrazione degli ultimi tempi finirà presto e sarete circondati da persone interessanti e amorevoli, e le possibilità di fare un incontro d’amore sarà alle stelle.

Toro – Questa settimana potrebbe regalarvi un incontro romantico e decisivo. Scoprirete di avere molte affinità e cose in comune con questa persona. Insieme farete velocemente i progetti per il futuro. Potreste risolvere definitivamente il vostro problema della solitudine, problema di cui cominciavate a sentire un peso insopportabile.

La vostra vita matrimoniale avrà la benedizione dei pianeti.

Gemelli – La vostra vita di coppia non sarà al meglio questa settimana: incomprensioni, difficoltà di comunicazione, sospetti. Dovrete impegnarvi per eliminare queste tensioni, altrimenti il vostro legame potrebbe spezzarsi definitivamente. Se siete single, dovete fare attenzione alle illusioni provocate da Urano.

Penserete di aver trovato finalmente il vostro partner ideale, ma prima di lasciarvi travolgere dalle emozioni del momento, conoscete meglio questa persona.

Cancro – Non dovete mai scappare dalle vostre responsabilità coniugali. Il vostro partner d’amore avrebbe difficoltà a perdonarvi. D’altro canto, se troverete il coraggio di prendere alcune decisioni difficili ma essenziali, potrete rafforzare il legame con la vostra dolce metà.

Se il vostro cuore è ancora solo, Giove influenzerà il settore legato alle passioni e agli incontri. Questo significa che vi attende una settimana molto importante e ricca di incontri davvero interessante.

Oroscopo sull'amore per coppie e single, settimana 11-17 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Il clima astrale della settimana dall'11 al 17 settembre difficilmente si presterà a teneri tête-à-tête con il vostro partner d’amore, e una forte tempesta potrebbe addirittura mettere in pericolo il vostro legame. Fate ogni sforzo per mantenere questa relazione con la vostra dolce metà. Single, difficilmente sarete attratti dalle avventure di una notte, e aspirerete a formare la famiglia dei vostri sogni.

Preparatevi per un incontro molto importante.

Vergine – Alcuni nativi della Vergine inizieranno a stancarsi della loro vita di coppia, che impone dei vincoli noiosi. Cercate di essere più ragionevoli. La convivenza presenta, ovviamente, degli svantaggi ma presenta anche dei vantaggi. Come scrisse Van Minh: ‘Il matrimonio ci porta direttamente in paradiso, senza bisogno di passare per il purgatorio’. Single, questa settimana porterete scompiglio e spezzerete molti cuori.

Bilancia – Venere dovrebbe proteggere la vostra vita matrimoniale. La situazione per le coppie sarà un po’ meno tesa rispetto agli ultimi tempi, ma dovreste fare attenzione a non lasciare che il vostro partner si blocchi durante un dialogo importante.

Alcuni single di questo segno zodiacale penseranno seriamente a trovare l’amore vero. Vedovi e divorziati saranno tentati da una nuova esperienza. Sarebbe meglio, però, rimandare questi progetti, perché gli influssi astrali di questa settimana non sono molto favorevoli.

Scorpione – Alcuni nativi dei single hanno sofferto di solitudine o incomprensione in questi giorni. Ma questa volta, grazie all’aspetto armonioso di Venere, tutto si sbloccherà: conoscerete l’amore vero e solido. Se siete già impegnati sentimentalmente, l’intesa con la vostra dolce metà si rafforzerà notevolmente.

Astrologia per la settimana dall'11 al 17 settembre, amore per coppie e single: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa settimana, Venere non poterà nessun evento importante nella vostra vita di coppia, ma il pianeta dell’amore vi regalerà comunque giornate piacevoli, con ottimi momenti di tenerezza e complicità con il vostro partner.

Single, preparatevi a un drastico sconvolgimento nella vostra vita sentimentale. L’incontro decisivo dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Potreste, quindi, dire una grande grazie al pianeta Venere, che sarà dietro a tutto questo, a meno che non rimaniate fieramente attaccati alla vostra libertà.

Capricorno – Settimana lunatica per la sfera amorosa. La vita matrimoniale vi sembrerà gravosa e questo non aiuterà le cose se le rendete troppo ovvie. Soprattutto evitate di mettervi dalla parte del torto, cavillando su tutto e niente. Single, molto probabilmente incontrerete una persona che vi attirerà fortemente, ma non il partner dei vostri sogni. Bisognerà attendere un certo tempo prima che tutto ritorni al suo posto.

Acquario – La vostra vita di coppia farà rima con umorismo e condivisione. Non avrete voglia di sfornare nuovi progetti, che il vostro partner accetterà a occhi chiusi. Essendo Mercurio mal posizionato, non siete al sicuro da piccoli scontri, ma non ci sarà bisogno di preoccuparsi. Se siete single, vedovi o divorziati, non disperatevi. Con questo aspetto di Venere, sono all'orizzonte diverse opportunità.

Pesci – Venere sarà vostra alleata del cuore e porterà molto benefici alla vostra anima. La felicità vi invaderà in modo sottile e dolce. Non vi accorgerete del tempo che passa, visto che sarete attenti a conquistare l’oggetto del vostro amore. L'Oroscopo vi invita a cogliere questa grande opportunità e a vivere una storia duratura. Se, invece, desiderate solo vivere un’avventura affascinante e senza impegni, questo è il momento giusto.