L'oroscopo della giornata di domenica 24 settembre vede un Capricorno più audace in amore grazie alla Luna nel segno, mentre Ariete avrà bisogno di recuperare le energie. L'esperienza permetterà ai Gemelli di prendere la giusta direzione al lavoro, mentre Pesci dimostrerà abbastanza affetto nei confronti del partner. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 24 settembre.

Previsioni oroscopo domenica 24 settembre 2023 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana che vi vedrà distrutti, soprattutto in campo professionale.

Sfruttate questa domenica per recuperare le forze in vista di nuove mansioni pesanti da gestire. In amore la Luna sarà contraria, ma con Venere in quadratura sarà possibile cercare di vivere una relazione discreta. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali discrete. La Luna in trigono dal segno del Capricorno vi renderà più aperti e sinceri nei confronti del partner, ma con Venere in quadratura non aspettatevi momenti così romantici. Nel lavoro sarete una risorsa valida all'interno del vostro gruppo. Ciò vi stimolerà a dare di più. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile e soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Single oppure no, potrete vivere un rapporto aperto e abbastanza romantico grazie a Venere in sestile dal segno del Leone.

Nel lavoro l'esperienza accumulata vi tornerà molto utile per cercare di risolvere alcuni progetti in fase di stallo. Voto - 8️⃣

Cancro: non sarà una domenica così intesa dal punto di vista sentimentale, colpa della Luna in opposizione. In famiglia ci sarà tensione, e sarà importante non contribuire ad alimentarla con il vostro atteggiamento talvolta irascibile.

In ambito lavorativo i vostri progetti potranno andare bene soltanto se ci sarà dietro la giusta organizzazione. Voto - 6️⃣

Leone: periodo favorevole sul fronte amoroso grazie a Venere in congiunzione. Potrete contare sul pianeta dell'amore ancora per un po’, dunque, approfittatene per consolidare il vostro legame con la persona che amate.

Nel lavoro servirà la giusta strategia affinché i vostri progetti possano rivelarsi un successo. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una domenica intensa sul fronte sentimentale per i nati nel segno. Secondo l'oroscopo godrete del favore della Luna in trigono e, single oppure no, potrete riuscire ad attirare l'attenzione della persona che amate. Nel lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre capacità, e riuscirete ad avere la situazione sotto controllo. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una giornata difficile sul fronte amoroso per i nati segno. La Luna si troverà in quadratura dal segno del Capricorno, e il vostro modo di amare non sempre sarà adeguato alla vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro avrete buoni progetti in mente, e con Marte in congiunzione avrete l'entusiasmo e la forza di renderli realtà.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questa giornata di domenica. La Luna sarà dalla vostra parte e, anche se ci sarà Venere contraria, potrete provare a risolvere alcuni problemi in famiglia o con il partner. Nel lavoro potrete contare su Mercurio per gestire bene le vostre mansioni, ma attenzione comunque a possibili imprevisti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà più facile mostrare affetto verso il partner grazie a Venere in trigono. Secondo l'oroscopo il vostro rapporto sta attraversando un bel momento. Proprio per questo, sarà importante consolidare il vostro legame. Nel lavoro Marte porterà buoni propositi, ma serviranno anche le giuste idee per progetti di successo.

Voto - 7️⃣

Capricorno: avrete modo di chiudere una splendida settimana secondo l'oroscopo, merito anche della Luna in congiunzione. Single oppure no, sarà una bella domenica per condividere il vostro amore e dimostrare maggiore audacia. In ambito lavorativo Mercurio, Giove e Saturno vi permetteranno di portare a casa ottimi risultati, nonostante Marte contrario porti un po’ di stanchezza. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di domenica poco entusiasmante per i nati nel segno. Questo cielo non avrà molto da offrirvi dal punto di vista sentimentale, e non sarà facile cercare di vivere un bel rapporto con Venere opposta. Nel lavoro alcuni progetti potrebbero risultare proficui soltanto se sarete abbastanza concentrati.

Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna in sestile dal segno del Capricorno, sarete più affettuosi nei confronti del partner. Secondo l'oroscopo sarà possibile cercare di godere di un rapporto più affiatato, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro alcune decisioni andranno prese in gruppo affinché possiate prendere la migliore direzione per i vostri progetti. Voto - 8️⃣